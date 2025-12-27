快訊

年末搶手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2710元 三星旗艦機直接折1萬1

「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢！深夜300萬元交保畫面曝

善用「理工腦」考上公職死亡之組！她重整法條標籤分類…大學畢業就上榜

值得交朋友！「三星座」超大度…摩羯認定就一輩子對你好

旺好運／ 旺好運
朋友聚會示意圖。圖／AI生成
朋友聚會示意圖。圖／AI生成

有時候氣度來自於耐心、細心與貼心，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「最有氣度」！？

⭐2025總回顧

第三名：摩羯座

摩羯座是外冷內熱型，在不認識的情況下一定會覺得他們很難相處，但殊不知他們的脾氣好到不行，當他們認定你之後，一輩子對你好都不是問題。

第二名：雙魚座

雙魚座的人非常好相處，他們很喜歡照顧人，而且本身就沒啥脾氣，他們的原則是，你只要對他們好，他們通常都會加以回報。

第一名：金牛座

金牛座向來溫和，對待親朋好友一定都是很客氣且大度，但並不表示他們就沒有脾氣，這只是他們在情緒控管方面有自己的一套。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

2026年開年這3大星座「不是靠運氣！」摩羯、水瓶、雙魚的關鍵課題一次看

5星座跨年後運勢飆升！摩羯座奪冠 第二名投資有望開花

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

「愛你可以，委屈免談」3大星座感情觀曝光　網友直呼太寫實

相關新聞

值得交朋友！「三星座」超大度…摩羯認定就一輩子對你好

有時候氣度來自於耐心、細心與貼心，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「最有氣度」！？

2026火馬年六大「天赦日」一次看！祈福求財轉運不要錯過

「天赦日」就是老天爺賜福的日子，一年大約有六天左右，都是當下季節的「祿神日」。據說「玉皇大帝」會在這個時候，接受眾生的祈福許願，會幫眾生赦罪、化解災厄，補運、旺家運。

每日星座運勢／摩羯參加活動秀才藝 有機會獲青睞

2025-12-27牡羊座短評：歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。【整體運】今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤

有他們真好！3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天、羊照亮全家

生肖運勢話題持續受到關注，近日《搜狐網》文章指出，生肖屬龍、屬猴與屬羊者，因個性特質鮮明、處事態度相對穩健，較容易在事業發展與家庭經營上累積福氣，被視為一生運勢順遂、家運興旺的代表。

天生好運擋不住！「3生肖」2026橫財臨門…蛇貴人送財、他興趣變現

生肖運勢話題持續受到討論，隨著2026年逐漸受到關注，《搜狐網》近日整理命理觀點指出，生肖屬蛇、屬豬與屬猴者，明年在財運表現上相對亮眼，不僅正財穩定，偏財與貴人運也有提升趨勢，被視為較容易迎來財務轉機的族群。

影／紫南宮馬年錢母首度亮相 4人提前拿到錢母原因曝光

南投紫南宮馬年錢母將在明年元旦上午9時發放，主委莊秋安今天展示新版錢母，造型為奔騰駿馬與土地公神像，象徵馬上發財、事業奔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。