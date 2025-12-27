值得交朋友！「三星座」超大度…摩羯認定就一輩子對你好
有時候氣度來自於耐心、細心與貼心，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「最有氣度」！？
第三名：摩羯座
摩羯座是外冷內熱型，在不認識的情況下一定會覺得他們很難相處，但殊不知他們的脾氣好到不行，當他們認定你之後，一輩子對你好都不是問題。
第二名：雙魚座
雙魚座的人非常好相處，他們很喜歡照顧人，而且本身就沒啥脾氣，他們的原則是，你只要對他們好，他們通常都會加以回報。
第一名：金牛座
金牛座向來溫和，對待親朋好友一定都是很客氣且大度，但並不表示他們就沒有脾氣，這只是他們在情緒控管方面有自己的一套。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
