三星座老公可以嫁！天蠍有肩膀、他從工作狂變「護家神山」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個婚後更有肩膀的星座男。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個婚後更有肩膀的星座男。圖／AI生成

結婚不僅是把一生交給另一半，更要通過自己的努力支撐起整個家庭，為家人負責。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個婚後更有肩膀的星座男，快來看看你或是你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星、7宮星座。

TOP3 天蠍座／多疑試探 變隱形靠山

天蠍座一開始如果還沒結婚，會多去觀察，試探另一半是否會相信自己，但是確認關係後，會成為另一半的隱形靠山，無論對方需要什麼都會給予幫助，告訴對方你值得擁有。

TOP2 獅子座／享受崇拜 變守護家人

一開始獅子座談戀愛會很享受對方對他的崇拜，喜歡獲得情緒價值，覺得自己是宇宙中心，但當他結婚後，家人變成他的中心，他會繞著家人轉，就像是換個人一樣。

TOP1 摩羯座／重視事業 變責任導向

摩羯座結婚前很看重自己的事業，認為工作是自己的一切。但結婚後家人反而會變成他的事業，把自己的工作擺在第二，家人才是最重要的，成為家人最放心的靠山。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

