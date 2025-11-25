煩惱丟光！四生肖年底迎來好消息…牛資金回流、「這動物」站上C位

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族壓力大示意圖。圖/AI生成
今年你過得好嗎？還是覺得總有很多煩心事，壓力很大呢？塔羅牌老師艾菲爾指出，年底前星象推動著「慢慢改善」與「悄悄回溫」的能量，四大生肖運勢明顯回暖，過去的努力有望開花結果，生活會變得更順利。

牛／資金回流 補上缺口

生肖牛今年在金錢方面常有卡關感覺，如應收款項延遲、投資停滯或績效回饋推後，都讓人不安。年底後牛手上的資金回流速度變快，一直延遲的款項進帳，過去卡住的合作案子也重新啟動，各種補助獎金或額外收益一浮現，讓原本擔心的缺口逐漸縮小。建議保持穩健步調，就能看見財務改善。

生肖馬／工作突破 站舞台C位

年底對生肖馬而言，是重回舞台中心的好時機。今年容易因溝通不良，被人誤會，或是沒人看見你的努力。到了年底，一切都好轉，馬獲得主管肯定，或收到合作邀約，新專案有突破、高薪挖角、跨部門協作等機會陸續出現。若馬正想轉職，此時期是重要跳板，行動越積極會越好運。

生肖猴／誤會消散 重整人際

生肖猴今年人際關係遭受不少困擾，包括被誤會或受到小人流言影響。年底這波星象帶來「清理」力量，讓那些誤會有機會獲得澄清，也有人願意站出來替猴說話。猴會更看清身邊有誰值得信任，之後「留下來的都是對的人」。當心理負擔減輕後，人際互動自然更順利。

生肖豬／家庭和諧 情緒穩定

生肖豬今年情緒起伏較大，在家庭、伴侶與生活平衡上承受不少壓力。接近年底後，家庭氛圍逐漸轉為和諧，衝突減少，彼此更願意溝通。原先由豬獨自承擔的壓力，也獲得家人分擔。部分長期憂心的家事、健康或居住問題，年底前「一直擔心的關於家人的事情」也有機會傳來好消息，使豬情緒重新回到穩定狀態。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 運勢 金錢
