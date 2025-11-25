聽新聞
絕不等告白...3星座霸氣追愛！牡羊丟直球、這水象星座居然上榜
情感世界中，有些人並不會輕易表達對他人的感情；但另一類人則會先佔據主動權。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個在感情中會主動出擊的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星星座。
TOP3 獅子座／氣場強大 主動示愛
獅子座一旦付出感情，即使只是青梅竹馬，還沒達到愛情的關係，還是會主動去示愛，不會默默地甘心在旁邊當工具人，或著當似有若無的隱形人。如果確定目標，獅子座在愛情中絕對會發揮主動性，擄獲對方的芳心。
TOP2 牡羊座／愛就直上 毫不退縮
牡羊座在談戀愛的過程中，通常是主動告白的一方。一旦他發現對方對他有好感，或是覺得對方很適合自己，便不會掩飾自己的內心，總是會在各個場合凸顯出自己，傳達自身的好感，絕對不會退縮，即使愛情中出現競爭者，仍然會先下手為強。
TOP1 天蠍座／攻勢精準 掌控全局
天蠍座在感情中會去屏蔽掉對象身旁的所有異性朋友，會去限制對方的行動，約束他的行為，甚至刪除對方通訊軟體的朋友群，各種蛛絲馬跡都會去檢查一遍，斬斷各種狀況以掌控全局，他覺得攻勢要精準，才能守護自己的愛人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
