家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

拜金鹹酥雞吃起來！「三星座女生」花錢沒在怕…牡羊買開心、她寵自己

聯合新聞網／ 綜合報導
鹹酥雞示意圖。圖／AI生成
鹹酥雞示意圖。圖／AI生成

最近「拜金鹹酥雞」爆紅，有情侶因為點了365元鹹酥雞，男生說女生太拜金吵到分手，引發熱議。搜狐網分享，在占星學中，三大星座女性常被形容「不太會存錢、卻很會花錢」，但她們的運勢似乎格外順遂，財務總能在關鍵時刻出現轉圜，呈現「敢花也不缺」的獨特命格。

牡羊座／花錢買開心 錢再賺就有

牡羊座女性行事爽快、步調迅速，對生活保持高度熱情。她們的消費多以「開心最重要」為原則，旅行、聚會或能帶來立即滿足的活動，經常佔據預算大宗。雖然牡羊座女並不特別重視精細理財，但在工作場合往往積極果斷，容易成為團隊亮點，並抓住突如其來的機會，讓收入在不經意間補上花費，使財務不致失衡。

獅子座／堅持高品質 寵愛自己

獅子座女性風格鮮明，自我要求高，非常在意生活品質。無論是服飾、保養、儀式感，都堅持要高價位，才能展現品味。雖然外界常認為獅子女花費偏高，但她們通常具備強烈企圖心，在職場上不只願意加倍努力，也容易吸引貴人支持。即便花得多，收入也能跟上，不怕沒錢花。

天秤座／和諧優雅 消費兼顧cp值

天秤座女性強調和諧感，消費態度兼具理性與美感追求。她們在花錢時多會先衡量必要性與價值，不盲目節省，也不偏向衝動購物。天秤女擅長在預算內找到最佳選項，讓生活維持質感的同時，也保留一定的安全緩衝。這種穩健的金錢觀，讓她們即便不是最會存錢的人，財務狀況仍能長期保持在良好狀態。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鹹酥雞 星座
