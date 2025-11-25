「3大星座」就算結婚也難收心...射手不意外、第一名風采太迷人

結婚後有些人會變得更加沉著、穩定，但有些人則因為個性關係，始終無法定下來。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個婚後無法定下來的星座，請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 射手座／嚮往冒險 拒被束縛

婚姻是一種責任，更要去承擔整個家庭。但是射手座的野馬特質，促使他仍然嚮往更大的草原，射手覺得自由更加重要，在婚姻中仍然要有自由的呼吸感，因此很難被約束、更難真正定下來，因此射手結婚後仍然會常出現一些花邊新聞。

TOP2 牡羊座／熱情多變 難久安定

牡羊座一開始會乖一時，但不會乖一輩子。如果你身邊的伴侶是牡羊座，要記得他這時候乖，不代表以後也會乖，這時候準時，不代表以後不會遲到。

TOP1 獅子座／自由追愛 心不受困

獅子座婚後很難定下來的原因是風采翩翩，才藝迷人，本身非常有藝術氣息，也很喜歡結交新朋友。婚後生活如果只圍繞伴侶或小孩，或是只有工作，會影響他的創意與能量發揮，因此獅子座常常還是會向外發展，讓自己的創意和生命力更豐富。

