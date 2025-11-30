殺破狼週運勢／獅子陷入熱戀狀態 射手職場爆突發事件

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，無意間發現團體中的邊緣人很有正義感，會想跟他交朋友。某些白羊座最近會認識許多執法人員，也從中獲取很多法律相關的知識。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與太陽、火星齊聚，到海外旅行會因為特殊的身份，獲得交通票券或房型升等的待遇，感覺很幸運。某些白羊座會把行程排得滿滿的，不想錯過任何一個當地的景點。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，會在此時換新代步工具，出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，都需小心突發事件，這段時間請特別注意交通安全。

金錢運方面，在財務宮位順行的水星受到天王星影響，會有些預期外的支出，造成生活費用捉襟見肘的狀況。有投資習慣的白羊座，目前投資標的指數在低檔盤旋，帳面還在虧損狀態。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星脫離不良相位的影響，許多辦公室的同事請假或出差，只剩下自己一個人留守，反而覺得自在許多。某些金牛座，堅持你覺得對的事情，最近將發現許多事情都因為自己擇善固執，往好的方向發展。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，金星又在此時進入財務宮位，某筆分期付款的債務在此時得以清償，並獲得許多優惠，感覺很愉悅。有投資習慣的金牛座，會把所有的資金投入某個穩當的標的，會增加許多被動收入。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位結束逆行的水星受到天王星影響，最後還是選擇不吃回頭草，珍惜眼前所擁有的。也許會殘留著一絲遺憾，但或許這樣的結局才能讓兩個人維持著最適當的關係。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與火星、太陽齊聚，當心病毒感染，或著涼感冒，造成喉嚨發炎、失聲。同時注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，不可大意。並要留意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會找到ＣＰ值很高的兼職，增加收入。某些雙子座被上司或老闆調整薪資，對於改善經濟狀況不無小補，覺得生活寬裕許多。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會規劃一趟獨旅，享受沒人打擾的旅行方式。某些雙子座則是選擇挑戰性較高的旅遊方式，攀登較高的山嶽，或是以騎行方式體驗某些區域的環境，同時也能達成自己的成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，情感對象老是惹你生氣，不論他事後表現出多少悔悟的樣子，仍是無法原諒對方，甚至正在考慮分手的可能性。某些雙子座無緣無故被喜歡的人封鎖，自己也不知做錯了什麼。

工作運方面，在工作宮位結束逆行的水星受到天王星影響，工作不斷出錯，可能會被調單位，或是因此被資遣。某些雙子座則是覺得自己在職場動輒得咎，而萌生離職的想法。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會因為領到了一些非工作所得的獎金，而感到一些小確幸。有投資習慣的巨蟹座，投資標的止跌回升，目前帳面有盈餘，會選擇適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，金星進入工作宮位，與太陽、火星齊聚，太陽受到滿月能量影響，目前承接十分重要的任務或職務，每天十分忙碌，並要承擔許多重責大任，對於龐大的壓力，會有些倦勤。

感情運方面，在戀愛宮位結束逆行的水星受到在人際關係宮位的天王星影響，在新歡舊愛之間無法做出抉擇，目前正在煎熬中。感情穩定的巨蟹座，會為了毛小孩或是偶像跟陌生人吵架、筆戰，其實都是些無意義的爭執。

健康運方面，金星進入健康宮位，與太陽、火星齊聚，工作會有過勞的現象，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。當心著涼感冒，容易引發喉嚨發炎，同時需留意心血管方面的問題。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與太陽、火星齊聚，與喜歡的人以親密關係確認彼此的心意，戀情明朗化，目前陷入熱戀狀態。感情穩定的獅子座，會悉心安排與情感對象重要的約會，關係升溫。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時離開一個團體，和一些人從此漸行漸遠，某些獅子座則與某個朋友鬧彆扭，會暫時封鎖對方，和對方的不愉快不想繼續擴大。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到在家宅宮位的水星影響，職場常常有突發事件發生，經常臨時加班，收拾殘局。同時居住環境有些事務需要修繕與處理，工作與家庭兩頭燒，分身乏術。

財務方面，在財務宮位的土星與海王星呈現合相，目前會有些負債，分期攤還，每個月的財務負擔十分沈重。有投資習慣的獅子座，目前保有現金為佳，投入投資市場，容易慘賠作收。

處女座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星相位佳，參加各種活動，會結識許多人脈，不乏達官顯貴，未來在自己的事業上能有所幫助。某些處女座則是在遇到困難時，總有貴人相助，覺得幸運。

家宅運方面，金星進入家宅宮位與太陽、火星齊聚，居住空間的格局上做了一些小小的調整，生活會有一番新氣象。某些處女座租約即將到期，可尋覓到更理想的物件，並很快搬進新居。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會結束一個案件，完成階段性任務，功德圓滿。某些處女座對職場已經充滿了倦怠。會在這段時間辭職轉換跑道。或是可能被裁員。

感情運方面，海王星與土星合相在感情宮位，與情感對象不斷分分合合，現在的關係曖昧不明，對於未來的不確定，已經疲乏，很希望有新的戀情滋潤，擺脫現在的關係。感情穩定的處女座，總覺得對方有什麼事情在隱瞞你。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星相位良好，經過許多風風雨雨，兩人依然情比金堅，會更加珍惜這得來不易的緣份。某些天秤座喜歡的人似乎對自己有些佔有慾，隱約感覺對方對你有好感。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星合相在工作宮位，即便目前坐在一個令人稱羨的職位，卻無法管束好下屬，很難推動自己的決策，有時必須親自解決部屬該執行的事務，自我感覺變得不良。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到在金錢宮位的水星影響，賺來的生活費幾乎都用來繳上個月的帳單，可支配的資金所剩無幾。有投資習慣的天秤座，帳面還在虧損狀態，必須花很久的時間才能漲回原來的水位。

交通運方面，金星進入交通宮位，與太陽、火星齊聚，太陽又受到滿月影響，代步工具壽終正寢，需要換新車，出門小心與人發生行車糾紛，開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

天蠍座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的木星相位良好，在海外旅行、生活、工作、留學、交換學生、打工渡假、出差的天蠍座，在外地如魚得水，感覺愉快，甚至樂不思蜀。某些天蠍座正要啟程，各種手續都辦理得很順利。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會把居住空間打掃得一塵不染，並斷捨離許多用不上的東西，感覺生活清爽許多。某些天蠍座則是會和家人出國旅行，行程由自己安排。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與太陽、火星齊聚，太陽又受到在財務宮位的滿月影響，會在吃喝玩樂上花很多錢，預期外的支出較多，錢會顯得不夠用。有投資習慣的天蠍座，會出脫不太賺錢的標的，現金落袋為安。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到水星影響，在情感上難以作出抉擇，與前任糾纏不清，但雙方一直都無法協調，同樣不愉快的問題一而再、再而三的發生，復合之路遙遙無期。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，對於匯率有強烈的敏感度，善用好的時機購買海外商品，可因匯差省下不少錢。有投資習慣的射手座，操盤得宜，資產不斷增加。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會計畫一趟時間較長的獨旅，一個人享受旅程，會覺得格外輕鬆。某些射手座則是會挑戰難度較高的山嶽，或是騎行較為耗費體力的路段，挑戰較為艱難的旅行方式。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人有些事鬧得不愉快，兩人因此漸行漸遠。感情較穩定的射手座，伴侶會歇斯底里鬧脾氣，讓你感到很困擾，而採取冷處理的方式應對，甚至搞失蹤，反而使對方更生氣。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，職場有許多突發事件讓你措手不及，會十分自責沒有事先做好準備。某些射手座則是收到裁員通知，感到十分錯愕。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，遇到了個性可靠，可以託付終身的對象，雙方會以結婚為前提，試著交往。感情穩定的摩羯座，雙方正在辦婚事，或是已經同居，兩人只剩下到戶政單位登記的程序。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，每個月會以有限的資金，強迫自己存錢，每一筆開銷都是花在刀口上。某些摩羯座則是有很想要的昂貴物品，即便傾家蕩產也要買到。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，對現在的職場感到倦怠，萌生辭職的想法。某些摩羯座則是把許多工作交接清楚，暫時留職停薪，好好休個長假，才有更多的力氣投入職場。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到在戀愛、子女、娛樂宮位的天王星影響，他人情感的問題千萬不要介入，以免公親變事主。某些摩羯座會因為自己的小孩、寵物或是偶像相關事物，跟陌生人吵架。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，在志業宮位的水星亦結束了逆行狀態，許多事物終於正常運行，對於危機處理的能力受到肯定，成為職場上人人仰賴的人物。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與太陽、火星齊聚，交際應酬的邀約太多，會在許多場合認識新朋友。此時會因為一些立場必須選邊站，而與某些人的關係漸行漸遠了。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、娛樂宮位，喜歡的人被情敵橫刀奪愛，只能忍痛放棄，內心傷痕累累。某些水瓶座迷戀的偶像發生醜聞，人設崩塌，令你不敢相信。

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，常常花錢買一些小廢物，最近越來越覺得錢不夠用，會十分後悔自己過去太過揮霍，以致現在沒有存款。某些水瓶座最近經常遺失零錢包或悠遊卡，雖然財損不多，但依然很心痛。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女、娛樂宮位的木星相位良好，與喜歡的人正在熱戀，每天都沈浸在幸福中。某些雙魚座則是收養了寵物，或正在迷偶像，每天心情都很愉悅。

工作運方面，金星進入志業宮位，與太陽、火星齊聚，工作能力受到重視，業績有驚人的成長，在職業領域中成為令人稱羨的人物。某些雙魚座則是十分忙碌，有許多客戶指名要你服務。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個親人在鬧情緒，使得整個家庭氣氛不佳。某些雙魚座經常被鄰居的噪音打擾，可能會衝去找對方理論，但最後鬧得不歡而散。

學業運方面，在學業宮位的水星星受到在考試宮位的天王星影響，考試成績不理想，會有一些科目被當掉。某些雙魚座作業或是報告產出困難，可能會面臨留級或延畢的窘境。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。