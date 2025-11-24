本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多用創意，就能賺進豐厚收益，有人則是全力以赴，就能贏得滿滿獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬豬

保存美好回憶的方式很多，除了文字描述外，還能用照片記錄每個甜蜜時刻，如果你是攝影師，或是照相館的經營者，本周會有許多不錯的發揮空間，在這段時間裡，能夠接到一些客製化的拍攝工作，你只需要多些巧思，多用創意，就能獲得客戶滿意，並賺進豐厚收益。

第四名：血型O型+生肖屬龍

仲介工作常需要擁有相當多的耐心與細心，才能搓合甲乙雙方，除了要察言觀色外，更要具備豐厚的專業和說服力，如果你是房屋仲介工作者，本周會有一波大好運，在這段時間裡，多把主力放在租屋上，只要多點認真努力，就有機會迅速簽下合約，讓你在短時間內，讓荷包更加飽滿。

第三名：血型A型+生肖屬猴

汽機車雖然只是代步工具，但有些人卻視為藝術品，願意花大錢來改裝或加強性能，如果你是汽機車零件、精品的銷售者，本周生意非常火燙，在這段時間裡，能遇到許多愛車如命的顧客，你可以提供專業分析，大膽推薦，客人就會願意掏出大把鈔票買單，讓你賺進滿滿財富。

第二名：血型O型+生肖屬牛

所謂十年磨一劍，在競技場上的運動員，背後總充滿許多歡笑與淚水，無論成敗，都是場上最耀眼的明星，如果你是運動員，本周的運勢極為順遂，在這段時間裡，如果有參加比賽，一定要全力以赴，不可鬆懈，你將會得到非常漂亮的成績，同時也會讓你贏得滿滿的比賽獎金。

第一名：血型B型+生肖屬羊

五光十色的夜生活，常讓人趨之若鶩，為之陶醉，如果你是夜店或餐酒館的經營者，本周財運相當旺盛，在這段時間裡，可以多做一些行銷宣傳，或是優惠活動，就能吸引大批群眾前來消費，但記得注意餐點衛生，以及現場秩序，就能讓客人玩得盡興，也替自己賺進滿滿財富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。