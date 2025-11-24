快訊

基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫

打擊假帳號！X推「關於此帳號」新功能 用戶所在地、改名次數都公開

反聖嬰發生機率衝破80%以上 氣象粉專：「冷冬」機會增

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多用創意，就能賺進豐厚收益，有人則是全力以赴，就能贏得滿滿獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬豬

保存美好回憶的方式很多，除了文字描述外，還能用照片記錄每個甜蜜時刻，如果你是攝影師，或是照相館的經營者，本周會有許多不錯的發揮空間，在這段時間裡，能夠接到一些客製化的拍攝工作，你只需要多些巧思，多用創意，就能獲得客戶滿意，並賺進豐厚收益。

第四名：血型O型+生肖屬龍

仲介工作常需要擁有相當多的耐心與細心，才能搓合甲乙雙方，除了要察言觀色外，更要具備豐厚的專業和說服力，如果你是房屋仲介工作者，本周會有一波大好運，在這段時間裡，多把主力放在租屋上，只要多點認真努力，就有機會迅速簽下合約，讓你在短時間內，讓荷包更加飽滿。

第三名：血型A型+生肖屬猴

汽機車雖然只是代步工具，但有些人卻視為藝術品，願意花大錢來改裝或加強性能，如果你是汽機車零件、精品的銷售者，本周生意非常火燙，在這段時間裡，能遇到許多愛車如命的顧客，你可以提供專業分析，大膽推薦，客人就會願意掏出大把鈔票買單，讓你賺進滿滿財富

第二名：血型O型+生肖屬牛

所謂十年磨一劍，在競技場上的運動員，背後總充滿許多歡笑與淚水，無論成敗，都是場上最耀眼的明星，如果你是運動員，本周的運勢極為順遂，在這段時間裡，如果有參加比賽，一定要全力以赴，不可鬆懈，你將會得到非常漂亮的成績，同時也會讓你贏得滿滿的比賽獎金。

第一名：血型B型+生肖屬羊

五光十色的夜生活，常讓人趨之若鶩，為之陶醉，如果你是夜店或餐酒館的經營者，本周財運相當旺盛，在這段時間裡，可以多做一些行銷宣傳，或是優惠活動，就能吸引大批群眾前來消費，但記得注意餐點衛生，以及現場秩序，就能讓客人玩得盡興，也替自己賺進滿滿財富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財富

延伸閱讀

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作出色、水瓶升官運強、雙魚把握桃花

女生快收藏！顧家寵妻無極限 三大生肖神隊友曝光

農曆年前四生肖遇「偏財貴人」…雙魚有人指路、他越低調越富

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多用創意，就能賺進豐厚收益，有人則是全力以赴，就能贏得滿滿獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作出色、水瓶升官運強、雙魚把握桃花

本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。木土三分相，年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。

每日星座運勢／水瓶可參與同齡朋友 所介紹的聚會

2025-11-24牡羊座短評：不要被花言巧語所蒙蔽。【整體運】你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張

四生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳、屬蛇投資有望翻倍

時序邁入12月，《搜狐網》運勢專欄點名生肖兔、龍、蛇、豬將迎來偏財運高峰，包含投資回報、抽獎中獎、意外收入或舊帳回收，都可能為年底財務注入驚喜。其中，屬兔者迎來今年投資與理財產品的收穫期；生肖龍在抽獎、獎金禮品方面手氣旺盛；屬蛇的人則可能有早年投資回本甚至翻倍的好消息；生肖豬則因貴人提攜而有額外收入。

殺破狼週運勢／天秤感情運好、1星座偏財運佳「記得對發票」

殺破狼2025年11月24日～11月30日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，想購置房產的白羊座會看到合意的物件，與賣家斡旋價錢。某些白

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

在十二星座裡，每個人都擁有獨一無二的個性。然而，有些星座的言行思考方式與他人截然不同，總讓人覺得他們像生活在自己的頻率上。不是他們難相處，而是他們的節奏、想法和情感模式，往往與身旁的人不太一樣。「搜狐網」列出最容易被誤會「不合群」的三個星座，其背後其實有著讓人意想不到的原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。