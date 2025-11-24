快訊

基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫

打擊假帳號！X推「關於此帳號」新功能 用戶所在地、改名次數都公開

反聖嬰發生機率衝破80%以上 氣象粉專：「冷冬」機會增

聽新聞
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作出色、水瓶升官運強、雙魚把握桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報11/24-11/30】

星象影響：土星順行、水星快順行、木土三分相

本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。木土三分相，年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。

12星座個別影響：

牡羊：當心為追求效率過勞傷身；感情避免用責任綑綁

金牛：卡在細節小事需慢慢解決；感情太執著會煞風景

巨蟹：鑽牛角尖糾結易折磨自己；感情有修復關係機會

魔羯：因太過固執導致溝通不良；感情珍惜對方的包容

獅子：差臨門一腳再多點耐心；感情對象太完美要當心

天秤：過度謹慎恐會錯失良機；感情太嚴肅會擋掉桃花

射手：對嚴肅的人要認真應對；感情付出不對等會卡住

雙魚：貴人運旺但不能鬆懈；感情遇桃花要好好把握住

雙子：貴人的碎念是出自關心；感情太死腦筋會很掃興

處女：諸事順利但別太鬆懈；感情放輕鬆點會更有魅力

天蠍：工作成果出色受人稱讚；感情與個人的狀態有關

水瓶：升官運強受長官提拔；感情若是女性要柔軟一些

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 土星 溝通 桃花 唐綺陽

延伸閱讀

想被浪漫包圍？「5星座」超會營造甜蜜感 處女貼心派、摩羯懂陪伴

嘴巴像刀！12星座毒舌排行榜TOP5 第一名只對在乎的人說真話

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

四生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳、屬蛇投資有望翻倍

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多用創意，就能賺進豐厚收益，有人則是全力以赴，就能贏得滿滿獎金，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作出色、水瓶升官運強、雙魚把握桃花

本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。木土三分相，年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。

每日星座運勢／水瓶可參與同齡朋友 所介紹的聚會

2025-11-24牡羊座短評：不要被花言巧語所蒙蔽。【整體運】你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張

四生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳、屬蛇投資有望翻倍

時序邁入12月，《搜狐網》運勢專欄點名生肖兔、龍、蛇、豬將迎來偏財運高峰，包含投資回報、抽獎中獎、意外收入或舊帳回收，都可能為年底財務注入驚喜。其中，屬兔者迎來今年投資與理財產品的收穫期；生肖龍在抽獎、獎金禮品方面手氣旺盛；屬蛇的人則可能有早年投資回本甚至翻倍的好消息；生肖豬則因貴人提攜而有額外收入。

殺破狼週運勢／天秤感情運好、1星座偏財運佳「記得對發票」

殺破狼2025年11月24日～11月30日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，想購置房產的白羊座會看到合意的物件，與賣家斡旋價錢。某些白

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

在十二星座裡，每個人都擁有獨一無二的個性。然而，有些星座的言行思考方式與他人截然不同，總讓人覺得他們像生活在自己的頻率上。不是他們難相處，而是他們的節奏、想法和情感模式，往往與身旁的人不太一樣。「搜狐網」列出最容易被誤會「不合群」的三個星座，其背後其實有著讓人意想不到的原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。