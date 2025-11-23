快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

聽新聞
0:00 / 0:00

四生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳、屬蛇投資有望翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
時序邁入12月，《搜狐網》運勢專欄點名生肖兔、龍、蛇、豬將迎來偏財運高峰。示意圖／AI生成
時序邁入12月，《搜狐網》運勢專欄點名生肖兔、龍、蛇、豬將迎來偏財運高峰。示意圖／AI生成

時序邁入12月，《搜狐網運勢專欄點名生肖兔、龍、蛇、豬將迎來偏財運高峰，包含投資回報、抽獎中獎、意外收入或舊帳回收，都可能為年底財務注入驚喜。其中，屬兔者迎來今年投資與理財產品的收穫期；生肖龍在抽獎、獎金禮品方面手氣旺盛；屬蛇的人則可能有早年投資回本，甚至翻倍的好消息；生肖豬則因貴人提攜而有額外收入。

生肖兔

屬兔的人在12月偏財運最明顯，股票基金表現亮眼、理財產品到期可領回報，甚至年初投資朋友生意的分紅也陸續入袋。專欄建議，面對多筆獲利，可趁勢重新檢視資金配置，避免一次花光，讓年底財務更穩健。

生肖龍

屬龍族群12月手氣特別強，無論彩券、商場抽獎還是公司活動，都有機會獲得現金或禮品，甚至可能收到親友紅包、禮金，或突然出現的訂單與合作。不過專欄提醒，偏財再旺，也要維持理性管理，避免因衝動消費錯過累積財富的機會。

生肖蛇

至於生肖蛇，12月有機會收到「暗財」入帳，包括早年小額投資、收藏品或副業收入突然變現，甚至多年未還的舊債意外收回。由於多屬一次性收入，專欄建議保持低調，不炫耀、不躁進，並確認所有收益皆合法合規。

生肖豬

生肖豬則迎來貴人送財的好時運，可能獲得長輩、朋友或合作夥伴的幫助，或因參與活動、協助他人而收到額外酬勞，讓年底開銷格外寬裕。專欄也提醒屬豬者，面對意外收入仍需適度儲蓄，留下緩衝空間，讓新的一年財務更從容。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 偏財運 搜狐網 運勢

延伸閱讀

想吃鼎泰豐卻被擋！日人揭台灣人「最大地雷」 網點頭：真的要改

回不去了！她曝年紀漸長「改拿1款包」獲共鳴：人生升級

電暖器、冷暖氣機哪個好？內行首推這台：用過回不去

搭機捷「整包食物」忘記帶！她1小時後見這幕感動：感謝台灣治安

相關新聞

四生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳、屬蛇投資有望翻倍

時序邁入12月，《搜狐網》運勢專欄點名生肖兔、龍、蛇、豬將迎來偏財運高峰，包含投資回報、抽獎中獎、意外收入或舊帳回收，都可能為年底財務注入驚喜。其中，屬兔者迎來今年投資與理財產品的收穫期；生肖龍在抽獎、獎金禮品方面手氣旺盛；屬蛇的人則可能有早年投資回本甚至翻倍的好消息；生肖豬則因貴人提攜而有額外收入。

每日星座運勢／摩羯投資理財好日子 正財偏財都有

2025-11-23牡羊座短評：當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。【整體運】感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會

殺破狼週運勢／天秤感情運好、1星座偏財運佳「記得對發票」

殺破狼2025年11月24日～11月30日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，想購置房產的白羊座會看到合意的物件，與賣家斡旋價錢。某些白

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

在十二星座裡，每個人都擁有獨一無二的個性。然而，有些星座的言行思考方式與他人截然不同，總讓人覺得他們像生活在自己的頻率上。不是他們難相處，而是他們的節奏、想法和情感模式，往往與身旁的人不太一樣。「搜狐網」列出最容易被誤會「不合群」的三個星座，其背後其實有著讓人意想不到的原因。

22日入小雪節氣！四生肖小病小痛多...飲食原則「無擾乎陽」

本月22日上午9時36分會進入「小雪」節氣，命理師楊登提醒，此節氣有鼠、蛇、猴、狗等4生肖小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，...

周六小雪逢轉運線！命理師：「4生肖」幸運爆發 年底前翻轉命運

周六(22日)進入小雪，寒氣漸增，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。其中屬狗者氣場強，不妨把自己當領導人，用溫和的語氣協調，會讓重要的人靠近你；屬羊者建議多參與聚會，人脈大爆發會為你帶來新機會；屬鼠者適合談論婚嫁，真性情也容易吸引到欣賞你的人；幸運之星則是屬猴的人，貴人會樂意拉你一把，把握曝光率，越高調越容易成功。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。