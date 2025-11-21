周六小雪！三生肖「天官星」賜福…錢財、貴人如雪片般飛來

11月22日就是節氣的小雪，紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，小雪過後，紫微斗數中的「天官星」將被點亮，這顆象徵貴氣與資源流動的吉星，帶來「從天而降」的機運打開財路，此時三大生肖會特別有感，不必強求，工作運、財運就大爆發，合作機會變多，還有貴人提攜，一定要把握這波富貴。

生肖虎／長官青睞 有望加薪升官

天官星落在生肖虎，代表「努力被看見」。近期虎在工作上的表現、專案成果，很可能突然被主管或關鍵人物注意到，形成可觀的獎金或升遷機會。要注意的是，虎這段期間運勢大好，自信滿滿，要當心衝過頭，記得掌握節奏、穩穩接住資源，才能讓這波財運越走越順。

生肖馬／收入變多 案子接到手軟

生肖馬的財運變化最直接，收入模式也面臨洗牌，且越來越好。可能公司制度調整，讓獎金變多、也可能被重要客戶或長官欽點接案，收入大增。建議把握這段「被人看見」的時間點，在職場上做出好口碑，有助讓財運拉升新高度。

生肖雞／人脈通錢脈 聊出好機會

小雪後雞的財運來自「人脈」，雞本來就細心又擅長觀察，天官星更讓雞敏銳地看見機會。不論是朋友、同事還是合作夥伴，就算只是聊天，雞都可能從中獲得重要情報、有人介紹案子、介紹重要客戶，迎來賺錢的機會。建議雞多走動，不要宅在家裡，多參加聚會，一場談話就可能成為雞財運轉強的關鍵時刻。

