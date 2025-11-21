周六小雪！三生肖「天官星」賜福…錢財、貴人如雪片般飛來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成

11月22日就是節氣的小雪，紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，小雪過後，紫微斗數中的「天官星」將被點亮，這顆象徵貴氣與資源流動的吉星，帶來「從天而降」的機運打開財路，此時三大生肖會特別有感，不必強求，工作運、財運就大爆發，合作機會變多，還有貴人提攜，一定要把握這波富貴。

生肖虎／長官青睞 有望加薪升官

天官星落在生肖虎，代表「努力被看見」。近期虎在工作上的表現、專案成果，很可能突然被主管或關鍵人物注意到，形成可觀的獎金或升遷機會。要注意的是，虎這段期間運勢大好，自信滿滿，要當心衝過頭，記得掌握節奏、穩穩接住資源，才能讓這波財運越走越順。

生肖馬／收入變多 案子接到手軟

生肖馬的財運變化最直接，收入模式也面臨洗牌，且越來越好。可能公司制度調整，讓獎金變多、也可能被重要客戶或長官欽點接案，收入大增。建議把握這段「被人看見」的時間點，在職場上做出好口碑，有助讓財運拉升新高度。

生肖雞／人脈通錢脈　聊出好機會

小雪後雞的財運來自「人脈」，雞本來就細心又擅長觀察，天官星更讓雞敏銳地看見機會。不論是朋友、同事還是合作夥伴，就算只是聊天，雞都可能從中獲得重要情報、有人介紹案子、介紹重要客戶，迎來賺錢的機會。建議雞多走動，不要宅在家裡，多參加聚會，一場談話就可能成為雞財運轉強的關鍵時刻。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小雪 財運 生肖 加薪

水逆入天蠍！四星座別急「慢慢來」剛剛好…魔鬼藏在細節裡

11月19日水星逆行回到天蠍，塔羅牌老師艾菲爾分享，所有的溝通資訊、情緒思維、種種細節都會被重新檢視，對四個星座影響最大，建議以下四星座這段期間慢慢來就好，放慢步伐、找出問題、修正錯誤，釐清真相，越慢越穩，越能避免錯誤。「慢慢來」就是你們的力量，請同時參考太陽、上升星座。

想被浪漫包圍？「5星座」超會營造甜蜜感 處女貼心派、摩羯懂陪伴

浪漫甜蜜的愛情總令人憧憬、艷羨，也鼓舞著我們去追尋屬於自己的幸福。那什麼樣的另一半比較能讓你嘗到如蜜餞一般的愛情呢？這些戀愛對象都有什麼特質？以下由科技紫微網為您揭曉答案。

什麼都吃「絕不吃虧」三星座！天蠍不意外、他一臉老實其實很心機

有時候被人佔便宜，心情總是沒那麼好受，讓我們一起來看看「這些星座」就是「絕不吃虧」！？

最近財運差？意外支出多、還掉東西…專家教一招轉換財運

出現臨時開銷、花費超出預算，或是弄丟錢包等等，任誰都曾經有過財運不佳的經驗吧。這種時候，首先必須設法修正運氣。大多數人通常會選擇放任這種狀態。可是放著不管的話，就會開始陷入負面循環。

每日星座運勢／金牛保持笑容眼神柔 讓愛情運加溫

2025-11-21牡羊座短評：情緒變化無常，判斷力下降。【整體運】情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左

