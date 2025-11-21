水逆入天蠍！四星座別急「慢慢來」剛剛好…魔鬼藏在細節裡

11月19日水星逆行回到天蠍，塔羅牌老師艾菲爾分享，所有的溝通資訊、情緒思維、種種細節都會被重新檢視，對四個星座影響最大，建議以下四星座這段期間慢慢來就好，放慢步伐、找出問題、修正錯誤，釐清真相，越慢越穩，越能避免錯誤。「慢慢來」就是你們的力量，請同時參考太陽、上升星座。

天蠍座／情緒浮現 深度整理

水星逆行進入天蠍座的領域，像把人放進安靜房間，私密情緒翻騰。天蠍座可能突然收到舊訊息、夢見過往、或被某張照片觸動，心裡一陣震盪。這正是要你整理情緒的訊號，快寫下未說出口的話，把情緒從身體裡釋放。職場文件，請反覆校稿、確認合約細節，人際關係中也給彼此清晰的對話空間。當你放慢節奏，清晰與力量會自然浮現。

雙子座／資訊過載 三思後行

你的頭腦像一台永不關機的收音機，水逆會讓頻道混雜，收到很多錯誤資訊。雙子座大腦擅長快速處理，但現在需要「三思而後行」。建議工作上每封信、每份報告，都仔細看，溝通之前也先列重點，不要因一時情緒上來，就亂下定論。建議要篩檢訊息，雙子的敏捷會得到最佳發揮。

水瓶座／節奏錯位 重排順序

水逆讓水瓶座行事曆大洗牌，合作延後、計畫卡住、朋友社交也出現微妙變化。水瓶座需要的不是更多創意，而是重新整理系統。建議把計畫拆成小步驟、確認每個細節與時程；長期專案可以開一次小會重整脈絡。生活上也要打理出秩序，先收拾混亂，創意才會真正被放大。

獅子座／舊事重現 耐心考驗

獅子座習慣向前衝，更追求舞台，但水星逆行讓生活像讓老劇重播。過去未說完的話、消失很久的朋友突然聯絡、擱置已久的舊方案需要收尾。因為舊事太多，獅子顯得煩躁，但太急躁只會讓一切更複雜，現在需要的是誠意與耐心。職場上要主動處理過往問題，重建信任；感情上則需要冷靜談話，只要獅子座能用成熟姿態面對過去，接下來舞台會更亮眼。

