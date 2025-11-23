殺破狼週運勢／天秤感情運好、1星座偏財運佳「記得對發票」

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，想購置房產的白羊座會看到合意的物件，與賣家斡旋價錢。某些白羊座則是順利出租閒置的土地或空屋，每個月都有被動收入進帳。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，遇到一些糾紛，可獲得認識的執法人員協調，大事化小、小事化無。某些白羊座則是有個在某領域經營多年的朋友，終於成為有影響力的人物，與有榮焉。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星本週尚在財務宮位逆行，同在財務宮位的金星受到天王星影響，帳戶因為一些問題，無法正常使用，必須跑一趟銀行辦理一些手續，十分麻煩。有投資習慣的白羊座，投資標的指數震盪劇烈，每天都擔心血本無歸。

健康運方面，水星本週尚在疾厄宮位逆行，金星同在疾厄宮位行進，受到病毒感染，呼吸系統與喉嚨嚴重發炎，已經吃了很多藥，看了很多次醫生，未見好轉，其實真正需要的是好好休息，並攝取足夠的營養，才能痊癒。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星脫離不良相位的影響，同時在面試、考試宮位的木星相位良好，在職場麻煩的問題解決了，感到十分慶幸。有意轉換跑道的金牛座，面試新工作很討喜，考公職猜題準確，近期就能到新的單位服務。

旅遊運佳，在旅遊宮位的木星脫離不良相位的影響，旅遊時會因為特殊身份獲得交通票券或住宿房型升等，覺得十分幸運。某些金牛座則是經常有出差的機會，到想去的城市，可以順便遊覽當地有名的景點。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與金星同宮，過去交往的情感對象有意復合，自己內心也有些動搖。然而金星受到在命宮的天王星影響，對於過去至今無法解決的老問題始終無法跨越，而有些猶豫不決。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，同在財務宮位的太陽受到天王星影響，當心掉錢包、信用卡，許多帳戶資料要重新更新。有投資習慣的金牛座，千萬不要炒短線，可能會讓你在一夕之間負債累累。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會有許多賺外快的機會，對於改善經濟狀況不無小補。某些雙子座則是因為薪資獲得提升，目前的生活過得很寬裕。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星脫離不良相位的影響，因為搶到便宜的機票，決定一個人到海外某個城市獨旅。某些雙子座則是嘗試挑戰性較高的旅行方式，成為自我實現的勳章。

本週須注意的部分

工作運方面，本週水星尚在工作宮位逆行，同在工作宮位的金星受到天王星影響，執行業務所需要的電子器材故障，需要花一段時間維修，工作卡關。某些雙子座負責的文件不斷退件重新修正，感到心煩意亂。

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，同在感情宮位的太陽受到在心靈宮位的天王星影響，與情感對象吵架，雙方都不肯退讓，關係緊繃。某些雙子座會覺得沒人能理解自己的心靈需求，最近總是對著ＡＩ軟體訴說心事。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會販賣一些虛擬商品或技術性的服務，賺些零用錢，對改善經濟狀況不無小補。有投資習慣的巨蟹座，投資標的指數回到購買的水位，趁著有一點盈利，趕緊出脫，小賺一筆。

本週須注意的部分

感情運方面，水星持續在戀愛宮位逆行，同在戀愛宮位的金星受到在人際關係宮位的天王星影響，與過去交往過的對象再度重逢，彼此之間還有情感的悸動，會很想復合，但自己已經有新的交往對象，在新歡與舊愛中難以抉擇。

工作運方面，火星在工作宮位行進，同在工作宮位的太陽受到在人際關係宮位的天王星影響，上司或是同事老是出張嘴，自己就得疲於奔命，或是被迫承辦一堆麻煩的事情，常常因此加班到深夜，內心感到不平衡。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在工作宮位的太陽、以及在戀愛宮位的金星影響，他人工作上的麻煩千萬不要多管閒事，免得遭受波及。同時也不要介入別人情感方面的問題，容易公親變事主。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，火星持續在戀愛、子女宮位行進，與太陽同宮。與戀人有許多親密的接觸，情感生活幸福美滿。還在曖昧關係中的獅子座，和喜歡的人關係明朗化，雙方互訴衷曲，會試著交往看看。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星本週尚在家宅宮位逆行，同在家宅宮位的金星受到天王星影響，家中某些電器或用品故障很久，需要修繕，卻因為工作太忙碌，一直荒廢著沒空處理，使得居住品質越來越差。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到在家宅宮位的金星，以及在戀愛宮位的太陽影響，會因為生命中重要的人，放棄了升遷或到國外發展的機會，但你並不後悔。

金錢運方面，海王星與土星持續合相在財務宮位，不義之財不要貪，可能會是一個陷阱，讓你日後陷入麻煩中，甚至吃上官司。有投資習慣的獅子座，不要涉入金錢遊戲中，像是炒幣、玩當沖，很容易因此負債累累。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星脫離不良相位影響，選擇以遠端辦公，或是接案的方式工作，保有生活上許多彈性與自由。某些處女座在職場上的職務可獨立執行，免於被團隊掣肘，工作效率會比較好。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，不論發生任何問題，都會有貴人出手解決困難，會覺得十分感恩。某些處女座交際應酬的邀約較多，會認識許多新人脈，對自己的事業有幫助。

本週須注意的部分

交通運方面，水星本週尚在交通宮位逆行，交通工具故障頻頻，不斷需要進廠維修。外出當心發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路，或搭乘大眾運輸系統，突發狀況多，需特別注意安全。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與太陽同宮，太陽受到在遠行宮位的天王星影響，會需要離家到外地工作一陣子，對於跳脫舒適圈感到不安。這段時間需注意居住空間電器、爐火的使用，並小心門戶安全。

天秤座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、子女宮位的冥王星脫離不良相位的影響，偶而展現出自己的佔有慾，會使得喜歡的人覺得你在乎他，雙方關係更為粘膩。某些天秤座則是把許多愛都放在小孩與毛孩身上，對於他們依賴自己的反應感到幸福。

工作運方面，木星在志業宮位行進，正在創業中、或目前坐在主管職位置的天秤座，許多業務都進展順利，對於事業的發展很有信心。但由於土星與海王星退行回工作宮位，某些天秤座在不友善的職場許久，想換領域卻沒有勇氣。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星本週尚在金錢宮位逆行，同在金錢宮位的金星受到在財務宮位的天王星影響，帳戶被銀行暫停使用，需親自跑一趟銀行解鎖，感到很無奈。有投資習慣的天秤座，投資標的指數不穩定，每天心情都因此七上八下。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，會思考換新車的可能性，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，容易遇到突發事件，需特別注意安全。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星脫離不良相位的影響，在海外旅行、出差、工作、留學、打工渡假、交換學生，各種事務進行順利，吃喝玩樂都會遇到愉快的人、事、物。在異國發展事業會感覺有起色。

本週須注意的部分

工作運方面，本週水星尚在命宮逆行，同在命宮的金星受到在夥伴宮位的天王星影響，同事或上司出包，必須出面收拾殘局，有些事情十分麻煩，會懷疑職場裡的人是不是在惡搞自己。

感情運方面，本週水星尚在命宮逆行，同在命宮的金星受到在感情宮位的天王星影響，與過去喜歡的人重逢，雙方對彼此的過往還有些複雜的情緒，既想復合，卻還是有些不甘心。有些天蠍座已有新伴侶，在新歡與舊愛間難以取捨。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期之外的支出非常多，明明很節省了，又會因為一些突發事件破財。這段時間當心掉錢包或遺失貴重物品，需要重新辦理信用資料與電子支付系統，十分麻煩。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，偏財運頗佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷成長，可選在適當時機出脫，獲利了結。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會想挑戰難度較高的旅行方式，像是攀登高海拔的山嶽，或是以騎行、步行的方式環島一周，以及到很難抵達的地區遊覽，尋求的是一種屬於自己的成就感。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位天王星受到在秘密宮位的金星，以及在命宮的太陽影響，職場暗潮洶湧，可能因為背了長官的黑鍋，受到不公平的待遇，會因此憤而離職，或是悄悄被資遣。

健康運方面，火星持續在命宮行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破、便祕，同時需當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需注意作息正常以及人身安全。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會搶購到某個限量款的商品或是很難入手的演唱會票券，有種說不出的成就感。某些摩羯座則是會省吃儉用，存夠足夠的資金購買昂貴的東西。

感情運方面，在感情宮位的木星脫離不良相位的影響，與喜歡的人準備一起攜手走向婚姻關係，目前正準備婚嫁相關的禮品。然而在戀愛宮位的天王星相位不良，某些摩羯座陷入不被眾人看好的畸戀，自己對未來也沒太大的把握。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星本週尚在人際關係宮位逆行，同在人際關係宮位的金星受到在戀愛宮位的天王星影響，很久不見的老朋友突然聯絡你，原來是想找人傾訴情感問題，此時不要介入他人的戀愛問題中，容易公親變事主。

工作運方面，土星與海王星合相在面試宮位，面試新工作，很快被錄取，未必是好事，當心被掛羊頭賣狗肉的公司詐騙，或是進了新的單位，發現要執行的工作與自己當初認知的職務有很大出入，感覺上當受騙。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，經濟狀況漸入佳境，有改善的趨勢，終於體會出賺錢不容易，對於每一分資金都會格外珍惜。某些水瓶座差點被詐騙，即時清醒，避免掉財損。

本週須注意的部分

工作宮位，水星本週尚在志業宮位逆行，同在志業宮位的金星受到天王星影響，許多文件不斷退回修正，事務進行得很不順利，只能暫時擱置計畫，等到各種資料準備齊全，再重新出發。

人際關係方面，火星在人際關係宮位行進，同在人際關係宮位的太陽受到天王星影響，交際應酬的邀約較多，但很多是去當陪襯的道具人，對拓展自己的社交關係沒有實質意義，感覺很浪費時間。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位不良，住宅附近總是有怪異的人出沒，居住環境不安全。某些水瓶座的家人長時間不在家，老是掛心出門在外的親人，覺得家庭少了一份子。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，戀情發展甜蜜，與喜歡的人交往，感受被愛的幸福。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，孩子在眾人的期盼下降臨。或是會與伴侶一起收養寵物，陪伴在身邊生活。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星本週尚在遠行宮位逆行，遠行在外，突發事件不斷，當心受困在人生地不熟的地方，無法動彈，連可以投宿的旅店都沒有。某些雙魚座則是忘記帶重要的證件，無法出行。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，同在志業宮位的太陽受到天王星影響，工作量十分龐大，每天都感到壓力沈重，工作做不完。同時突發狀況頻頻，常常要收拾他人的爛攤子，感到心累。

健康運方面，土星與海王星合相在命宮，慢性疾病有惡化的跡象，嚴重的話甚至需要動手術才能根治。情緒上較為憂鬱，需注意心理方面的疾病。這段時間需特別維持身、心、靈的平衡。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。