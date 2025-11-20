周六小雪逢轉運線！命理師：「4生肖」幸運爆發 年底前翻轉命運

周六(22日)進入小雪，寒氣漸增，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。其中屬狗者氣場強，不妨把自己當領導人，用溫和的語氣協調，會讓重要的人靠近你；屬羊者建議多參與聚會，人脈大爆發會為你帶來新機會；屬鼠者適合談論婚嫁，真性情也容易吸引到欣賞你的人；幸運之星則是屬猴的人，貴人會樂意拉你一把，把握曝光率，越高調越容易成功。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(11/22至12/7) 12生肖運勢：

Top 12： 馬

你看似是舞台上的焦點，但也最容易「被攻擊」，謹言慎行，才能保護自己。

財運：有賺錢的實力，但錢留不住，要防破財。

事業：易遇小人或暗中競爭，需低調處事。

感情：可能陷入三角關係或感情不穩定。

健康：留意喉嚨、呼吸道與發炎問題。

建議：與人保持距離、調整節奏，不硬碰硬才是真本事。

Top 11： 雞

雖人氣不錯，也受很多人關注，但卻感到身心俱疲，容易「外強中乾」。

財運：賺錢能力強，但花費也多。

事業：適合發表展現、上台分享經驗。

感情：表面熱絡，內心卻空虛，需要深層交流。

健康：避免過度社交與過勞，小心免疫力下降。

建議：該休息就休息，不是每個邀約都要答應。

Top 10： 牛

覺得事情很卡，好像一堆麻煩事都來找你，但金錢能量強，只要穩住陣腳，收穫仍在。

財運：正偏財皆有進帳，但需避開投機。

事業：壓力大，需處理瑣碎繁雜的事。

感情：容易因言語誤會造成爭吵。

健康：胃腸壓力、肩頸痠痛要留意。

建議：處事宜慢，休息是為了走更遠的路。

Top 9： 虎

變動性高的一段時間，情緒不穩，做事容易一變再變。

財運：破財與進財交錯，要控制支出。

事業：與人溝通會比較費力，注意合約與合作糾紛。

感情：單身者桃花旺，但有伴者容易爭執。

健康：需注意脊椎、筋骨、運動傷害。

建議：減少衝動，多些冷靜觀察與反思。

Top 8： 兔

會被推著成長，也有很多貴人願意幫你，但過程中會有壓力與混亂。

財運：錢來得快、去得也快，但整體可控。

事業：需動腦，挑戰大、機會也大。

感情：情感關係需磨合，可能有舊情復燃機會。

健康：要注意突發性的身體不適，特別是心臟與血壓問題。

建議：多動腦、用心經營，能抓住突破點。

Top 7： 蛇

這是一個靜中帶動的階段，財運其實不錯，但事情進展較慢，易焦躁。

財運：有穩定收入，也有機會中長期投資獲利。

事業：進入養精蓄銳期，正在醞釀之後的發展。

感情：感情進展慢，需以穩定經營為主。

健康：注意慢性發炎、肌肉緊繃。

建議：不要急躁，按部就班會讓你走得更遠。

Top 6： 豬

這段時間魅力大爆發，是朋友圈中的開心果，也適合「公開登場」，如直播、演講、主持活動等。

財運：口才帶財，從事表演性質或服務業的朋友可獲利。

事業：會被看見，也易被推廣，是讓你大放異彩的時刻。

感情：桃花不缺，適合示愛、告白、創造浪漫。

健康：避免暴飲暴食，小心喉嚨與口腔發炎。

建議：想說的話要說出來，把開心與信心傳遞出去。

Top 5： 龍

直覺特別強，對人事物感受敏銳，可以幫助你避開壞人、抓住好機會。

財運：偏財運佳，適合小額投資、抽獎、禮金等突發之財。

事業：靈感多，適合規劃下一階段的方向。

感情：會遇到願意傾聽你的人，感情能療癒你內在的不安。

健康：注意多夢、失眠、心悸等精神壓力症狀。

建議：找值得信任的人說說話，你的煩惱就能獲得出口。

Top 4： 狗

這段期間你「氣場很強」，容易吸引重要的人靠近你，不過要小心說話的方式，避免得罪人。

財運：金錢能量強，有偏財運（中獎、禮物、合作分紅）。

事業：會快速拓展人脈與資源，但要謹慎評估合作對象。

感情：感情上可能出現壓力或誤會，需主動溝通與釐清。

健康：消化系統與壓力性疲憊需關注。

建議：把自己當成領導者，用溫和的語氣協調事情更有力。

Top 3： 羊

社交圈大開！這段時間你特別受朋友歡迎，也容易因為人脈拓展，帶來新機會。

財運：有機會接觸大案子或新領域，獲得可觀報酬。

事業：轉型、跨界、拓展副業都是好時機。

感情：朋友變情人、社交場景中邂逅好緣分。

健康：注意腰部與脊椎疲勞，避免久坐。

建議：多參與聚會或線上活動，對話中會冒出好機會。

Top 2： 鼠

這段期間情緒會比較明顯，喜怒哀樂都寫在臉上，但這種「真性情」反而容易吸引到欣賞你的人，家庭與伴侶關係是能量來源。

財運：有家人、伴侶、長輩給你實質幫助，能穩定收支。

事業：適合與人合作、共同規劃長遠方向。

感情：感情深刻，有助關係加溫，也適合談婚論嫁。

健康：注意壓力引起的過敏、偏頭痛。

建議：信任自己的情感敏銳度，找對人傾訴，就能化壓力為力量。

Top 1： 猴

這段期間，屬猴的你特別有「人氣加持」，不論在職場還是社群，都可能成為焦點人物。貴人出現的機會大，特別容易遇到欣賞你、願意拉你一把的人。

財運：正財、偏財都有收穫，容易獲得額外收入或投資好機會。

事業：適合轉型、創新，特別在數位、藝術、演藝、行銷等領域表現亮眼。

感情：有從曖昧變交往的機會，單身者可多出門；有伴者感情易升溫。

健康：需注意睡眠品質、腸胃消化問題。

建議：把握曝光機會，主動爭取舞台，越高調越容易成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。