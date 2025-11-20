快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

聽新聞
0:00 / 0:00

22日入小雪節氣！四生肖小病小痛多...飲食原則「無擾乎陽」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月22日進入小雪節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。示意圖／AI生成
本月22日進入小雪節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。示意圖／AI生成

本月22日上午9時36分會進入「小雪節氣，命理師楊登提醒，此節氣有鼠、蛇、猴、狗等4生肖小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。

命理師楊登嵙說，「小雪」節氣在古籍群芳譜中曾提到「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，小雪節氣因天氣寒冷，降水形式由雨變為雪，但此時由於「地寒未甚」，雪下的次數少，雪量還不大，所以稱為小雪。

楊登嵙說，天氣寒冷，民眾就會喜歡吃溫熱的食物禦寒，例如北方人冬季愛吃羊肉，南方人冬季愛吃甲魚，都屬於溫補的食物，但不是熱性的食物都適合在小雪季節食用，燥熱的東西吃多了容易上火，甚至產生熱性的疾病。

他說，小雪節氣飲食對正常人來說，應當遵循「秋冬養陰」、「無擾乎陽」的原則，所謂無擾乎陽代表是順應自然，不要擾動收藏的陽氣，小雪適合食用滋陰潛陽、溫補性食物、益腎食品。

他說，因冬季是一個收斂的季節，所有生發的食物最好少吃，尤其是辛辣，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水。不過冬季適當吃酸性食物卻很有益處。因為冬天是心血管病的高發時期，酸性食物能軟化血管，預防心血管病的發生。

同時酸性食物還可以美容養顏，愛美的女性更應該多吃，酸性食物包含了大量的維生素C，蘋果、橘子、棗、百合、芡實、蓮子、淮山、蓮藕、栗子、菱角、杞子、沙參、木耳、燕窩、蘋果、梨等，都適合在此節氣食用。

小雪 節氣 生肖
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

有錢人的皮夾長這樣？招財錢包需知…要一年一換、「這顏色」是大忌

3生肖婚姻能走一輩子！牛不浪漫默默付出、他忠誠度高「認定就不放手」

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

呂文婉拜拜遇陌生婦「強塞籤紙」！義工衝上前秒撕碎：想過壞運

相關新聞

22日入小雪節氣！四生肖小病小痛多...飲食原則「無擾乎陽」

本月22日上午9時36分會進入「小雪」節氣，命理師楊登提醒，此節氣有鼠、蛇、猴、狗等4生肖小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，...

周六小雪逢轉運線！命理師：「4生肖」幸運爆發 年底前翻轉命運

周六(22日)進入小雪，寒氣漸增，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。其中屬狗者氣場強，不妨把自己當領導人，用溫和的語氣協調，會讓重要的人靠近你；屬羊者建議多參與聚會，人脈大爆發會為你帶來新機會；屬鼠者適合談論婚嫁，真性情也容易吸引到欣賞你的人；幸運之星則是屬猴的人，貴人會樂意拉你一把，把握曝光率，越高調越容易成功。

2026「火馬年」動盪中藏轉機！12生肖這樣開運…4動物順勢而為

2026年為農曆丙午年，天干屬火，地支亦屬火，整體流年火氣旺盛。這一年有四個生肖需要多注意：

每日星座運勢／巨蟹理性思考現商機 讓風險降最低

2025-11-20牡羊座短評：一切進展順利。【整體運】今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心

農曆年前四生肖遇「偏財貴人」…雙魚有人指路、他越低調越富

農曆年前能量逐漸升溫，水星與冥王星在11月18日形成六分相，帶來財富覺醒，再加上月亮進入天蠍座，直覺大幅提升。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座可能會獲得偏財貴人助力，忽然看穿人脈、投資機會的真正價值，不一定是暴富，但能看懂局勢，精準抓住財富，建議「同時參考太陽與上升星座」。

在人生燈火闌珊處，徒留命盤空谷回聲 - 七殺大限人性與宿命的迴圈

命理所能處理的，不過是映照一種可能的軌跡；而真正推動人生的，始終是當事者的選擇與思維。我們總以為自己能傾聽忠告、察納雅言，卻往往在掌聲與誘惑裡選擇忽視或冷漠以對。燈火闌珊，驀然回首，才發現命盤中那些早已閃爍的徵兆，悄然兌現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。