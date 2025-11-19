農曆年前四生肖遇「偏財貴人」…雙魚有人指路、他越低調越富

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為偏財示意圖。圖／AI生成
圖為偏財示意圖。圖／AI生成

農曆年前能量逐漸升溫，水星與冥王星在11月18日形成六分相，帶來財富覺醒，再加上月亮進入天蠍座，直覺大幅提升。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座可能會獲得偏財貴人助力，忽然看穿人脈、投資、一個機會的真正價值，不一定是暴富，但能看懂局勢，精準抓住財富，建議「同時參考太陽與上升星座」。

★摩羯座／逆境不愁 柳暗花明遇貴人

摩羯的偏財並不張揚，而是「越低調越好」。壓力大、事情卡住時，你反而最容易遇見真正的貴人。當你焦慮時，會有人一句話指引方向；資金卡住時，過去夥伴也突然主動支援。這些人沉穩、不張揚，但非常看重你長期累積的實力。摩羯座近期可能危機變轉機，例如案子被砍預算，卻因此接觸到更大的合作。保持冷靜，就能找到偏財線索。

★天蠍座／跟直覺走 神秘貴人帶財來

天蠍這段時間的偏財靠「直覺＋深度觀察」爆發。月亮的能量讓天蠍座像打開雷達，很多隱藏線索一聽就懂。天蠍座的貴人通常是低調但專業的人，像是神秘客戶、網路高手、充滿智慧的前輩。這段期間不需要說太多，只要聽、觀察、跟隨直覺，就能在農曆年前掌握「長期累積財富」的突破口。

★處女座／努力被看見 貴人默默投資你

處女的偏財貴人藏在「工作細節」裡。處女座習慣默默耕耘，你的努力最近突然被主管、資深人士或有資源的人看到。處女座的貴人務實、有效率，手上有大把資源，只願意投資「真正努力的人」。他們願意把合作機會交給處女座，農曆年前可能收到額外收入、臨時獎金，或因為專業而被推薦。繼續保持你的一貫認真，貴人自然靠過來。

★雙魚座／第六感超靈 貴人帶來發財靈感

雙魚的偏財來自直覺指引。你會突然對某個人、某個投資或某個計畫超「有感」，這些吸引力不是巧合，而是宇宙在提醒你：「這裡有些東西」。雙魚座的貴人不是大人物，而是「靈感型人脈」：朋友的朋友、同好圈認識的人，或聊天時不小心給你關鍵訊息的人，他們給的是觀點、方向，而非實際金錢，建議越放鬆，越能發掘雙魚座的偏財管道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 偏財運
