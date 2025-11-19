在人生燈火闌珊處，徒留命盤空谷回聲 - 七殺大限人性與宿命的迴圈

C 是我的學員，但我們從未見過面。

原本朋友推薦他來上我的實體課程，但他卻嫌舟車往返太麻煩，於是改報名「一對一的線上課程」。這個課程的設計，有預錄教材，學員可以自己安排時間觀看，並且搭配「一對一的提問與解答」。對多數人來說，這樣的課程設計兼具彈性與個人需求、也更省費用。

然而，破軍坐命的 C，從一開始就展現「不按牌理出牌」的特質。他想要比照實體課程，每週由我在線上進行解說，也不需要任何「客製化」，完全依照原本的課程即可。

他甚至豪氣地補了一句：「就當只有我一個人上課，但是你比照全班的人頭收學費，算我包場。」

「包場」這兩個字，讓我當下既覺得荒謬又覺得合理。荒謬的是這種要求確實少見；合理的是，我好像也沒有特別吃虧或損失。對照他的命盤，命宮破軍的跳脫框架、身宮貪狼的故作灑脫風格，本來就常常走在常規之外。

就這樣，我和他展開了數個月「一對一包場」的課程。

C 的問題五花八門，既有他自己聽來的說法，也有網路文章的零碎觀點。因為無需顧慮其他學員會被耽擱進度，我也樂得花更多時間解答他的提問。很多時候，上正課的時間不到一半，另一半全是他天馬行空的提問。

在這樣的互動裡，我更清楚地感受到：命理並不是冷冰冰的文字與符號，而是活生生地展現在一個人的言談、舉止、甚至要求之中。雖然隔著網路，破軍與貪狼早已靈活地展現。

無力的命盤，無奈的人性

某一次課程結束後，C 忽然提出想安排一次論命。

「不是我自己的命盤，但是我想知道他的健康狀況」他特別補了一句。

經過定盤的確認及分析之後，命盤顯示坐命者的健康狀況並不好，甚至帶有痼疾纏身的意象。我照例逐一說明，分析可能的狀況與影響。C 問得很仔細，幾乎每個細節都要確認。

從坐命者的年紀來看，應該是C的長輩；但是既然他沒有主動透露對方的身份，我也就沒有進一步詢問。

直到解說告一段落，他才緩緩吐出一句：「這是我父親。」

原來，C 的父親已經和病痛糾纏十餘年，卻因性格固執，不願依照醫囑按時服藥，也不肯改變飲食作息。隨著歲月流逝，病情不但沒有好轉，反而日益惡化。醫生已提出最後的警告，然而父親依舊不為所動。

C 的神情裡有焦慮，也有無奈。他不是只想知道「命盤怎麼說」，而更像是在追問：「我還能怎麼做？」

空洞的安慰，並無法減輕 C 的焦慮，我只能提出我的觀察：：「決定一個人生命走向的，不是命盤，而是價值觀與行為模式；命盤只是映照出某種行為與決定所造成的結果。」

這句話在當時顯得蒼白無力，因為 C 要的不是理論，而是能夠改變父親的做法。

這一次的論命，就在我的沈默與 C 的嘆息下結束了。

「一對一的課程」持續進行。

某次，C 說想自己嘗試分析命盤，並請我從旁協助，看看他的解讀是否符合課程中所教導的原則。

一般人練習時，多半會拿自己的命盤，因為過往的經歷、當下的處境，只有自己最清楚，也最能驗證。

但 C 卻拿了一張女性的命盤，分析的重點直指婚姻與感情。

他的學習力很強，確實抓到了命盤分析的要點。當他提出結論：「她這個大限感情不順，可能會離婚。」並詢問我的看法時，我有些遲疑。

命盤中的意象的確如此，但我不願在狀況不明時驟下結論。畢竟，命理師不經意的一句話，往往就可能成為當事者下定決心的理由。

於是我反問：「你為什麼會做出這個結論？ 你認識她嗎？」

C 沉默片刻，才緩緩地說道：「她是我太太，我正在考慮要不要繼續這段婚姻……」

那一刻，我才明白：他並不是在「練習」，而是在為自己的決定尋找理由。這就是典型的「先射箭，再畫靶」- 先找到命盤中的意象，再拿來為決定背書。

C 說，他和太太在價值觀上差異甚大，尤其在金錢觀與投資理財。隨著年紀與時間的累積，這些矛盾逐漸放大，讓兩人都覺得難以繼續相處。

我沒有選擇「勸和」或「勸離」，而是建議他們尋求專業諮商；至少讓彼此有機會釐清，這段關係是否還有修補的空間。

這次的論命練習，就停在我的建議，與 C 的漠然神情中。

不久之後，C 以「有要事要處理」為由，暫停了課程。但沒多久，我陸續收到他傳來的訊息：

「我父親過世了！」

「我離婚了！」

即便我立刻回覆，表達關心，他的訊息卻始終停留在「未讀」，再也沒有任何回應。

七殺大限的試煉：衝動與賭注

再次與 C 聯絡，是他主動提出要論命。這回，他終於把焦點放回自己身上。

「假設命盤中的十年大運，有三件大事可能會兌現，那麼這三件事真的都會發生嗎？」C 開門見山地問道。

在他的命盤裡，這個大限確實顯示了三件可能發生的大事：長輩過世、婚姻不順，以及財務的起落。前兩件已經一一兌現，他現在最在意的，就是最後一件。

父親留給他一筆不算龐大的遺產。C 沒有選擇保守持有，而是積極地投入股市。憑著敏銳的直覺與當時的市場環境，他在短短幾年間，竟累積了相當可觀的獲利。這樣的成績讓他產生了新的念頭 - 辭去上班族的工作，專心從事投資。

算算時間，他已經進入七殺大限的第七年。對於我曾經在課堂中所提醒的「七殺大限：前五年幹勁十足，後五年一塌糊塗」，他顯得既不以為然，又隱隱擔憂。

「老師，我現在的財務狀況，不就證明七殺大限其實沒那麼可怕嗎？至少到目前為止，我的投資都還算順利。」他的語氣裡帶著自信，卻也藏著疑問。

一方面他並沒有遇到我所說的「一塌糊塗」的狀況，因此對我的說法頗不以為然；但另一方面，七殺大限還有三年才會結束，他也擔心：是否前路坎坷，會讓他的心血付之一炬?

我看著命盤裡大限財帛宮的化忌，仍只能提醒他：「財務運作要謹慎，少碰是非之財。如果已覺得獲利可觀，不妨見好就收。」

作為命理師，該說的我必須說。

畢竟七殺大限的劇烈起落，早已在其他人的人生場景中兌現。

但是作為一個「人性觀察員」，我並不認為 C 會聽從我的建議；破軍、貪狼的命身結構，讓他更容易衝動，更難收手。當事者骨子裡對於「追求成功」的渴望，不會因為一句忠告而止步。

這一次的論命，就在他半信半疑的訕笑，與我心裡莫名的擔憂中結束。

不久之後，C 又主動聯絡，這次要討論新的議題 - 和朋友合夥創業。

我看著命盤中煞星雲集的僕役宮，還是力勸他不要與他人合夥，謹慎為宜。

這回 C 再也忍不住而爆氣了！

「這個也不行，那個也不行，難道我就只能成天宅在家裡、一事無成嗎？」他在通訊軟體上對我咆哮。

我能理解 C 在七殺大限裡想要有所作為的衝動，尤其在財富自由之後，難免想要在沒有財務負擔的情況下，證明自己的能力與才華。

我試著建議他回到原來的公司工作，但 C 認為以自己的能力，可以有更高的目標與成就。

這次的論命，就在 C 的暴怒，以及我的靜默下結束了。

之後，C 音訊全無。

而「忠言逆耳」始終浮現在我的腦海裡；我不禁自我嘲諷：或許就是這種偏執，讓我在職場人緣不佳，商場生意清淡吧！

【推薦閱讀】 作為命理師，我為何選擇報憂不報喜？

半年前，介紹 C 來上課的朋友 H 主動聯絡，詢問近期內 C 是否和我有互動或聯絡。

根據 H 的描述，C 的創業之路並不順遂，而且正承受巨大的財務壓力。H 希望如果 C 主動聯絡我，我能勸勸他，或者協助他想辦法擺脫困境。

幾天前，我又收到了 C 的訊息。

「七殺大限真的很可怕，我一無所有了！」

沒有長篇的傾訴，只有一句簡短的留言。

但正因為簡短，反而更顯沉重。多年的努力、曾有的滿滿自信、衝動與賭注，彷彿在這短短十幾個字裡，轟然瓦解。

那行文字樣靜靜地停在對話框裡，我卻能想像訊息背後，帶著無力、焦躁，甚至是一種自我放逐般的認命。

七殺大限的劇本，終究還是走到了暴落的一幕。

從命理師的角度來看，C 的故事並不是特例。這也常讓我自問：算命，到底有沒有用？

從命盤分析的角度，提醒與警示早已清楚顯示；然而在人性的層面，衝動與慾望往往更具決定性。

命理所能處理的，不過是映照一種可能的軌跡；而真正推動人生的，始終是當事者的選擇與思維。

算命之所以「不太有用」，並不是因為不準，而是因為人性的脆弱。

我們總以為自己能傾聽忠告、察納雅言，卻往往在掌聲與誘惑裡選擇忽視或冷漠以對。燈火闌珊，驀然回首，才發現命盤中那些早已閃爍的徵兆，悄然兌現。

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】