2026火馬年！四生肖要安太歲…馬注意車關、這動物小人纏身

聯合新聞網／ 綜合報導
安太歲、點光明燈示意圖。圖／AI生成
氣候轉涼，終於明顯入冬！小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，2026馬年快到了，有四生肖記得要安太歲、點光明燈保平安，快看看有你嗎。

馬🐴：

犯太歲，容易有交通車關或意外，建議找大廟安太歲點燈，運勢會好。

鼠🐭：

沖太歲，容易感冒，或是工作上容易遇到阻礙，與同事、主管關係也變差，建議2026年不要隨便換工作，越換越糟。

牛🐮：

害太歲，人際關係差，容易遇到小人，要特別小心糾紛，以免發生訴訟。

兔🐰：

破太歲，容易破財，投資理財要更加謹慎，不要追高。

老師建議，可以去廟裡安太歲，或是自己放小燈在門口45度角處，也可以晚上在廁所、廚房簡易點燈，製造光明。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 安太歲
