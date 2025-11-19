聽新聞
五星逆行！唐綺陽警告：「業力引爆」各種陰暗秘密大曝光
星座專家唐綺陽分享，近日正在「五星逆行」的震動中，顯示「以為瞞天過海的秘密、暗中勾當」，都將一一被接露，形成業力引爆。就像土星2年半前進雙魚，就引爆了台灣MeToo運動，土星將在明年2月離境，在這之前各種陰暗祕密的部分，更會直接現形，讓相關的人付出個人生涯代價。
臉書唐綺陽占星幫指出，水象能量強也常「製造恐懼」，容易有人威脅、恐嚇、放話，請不要自亂陣腳，被恐懼左右。五星逆行容易「好事多磨」，突發狀況變多，也需要多點耐心。另外逆行也代表容易被翻舊帳，要勇於承擔，勇與反思當改則改，就能轉運。
老師指出，水逆天蠍象徵全民偵探，黑暗曝光，找出真相。舉凡暗網、死亡、色情事件、權貴黑道或暗中交易、秘密金錢流向等，都會被關注。對個人而言，如果本身有業力，就是秘密會被揭露。但如果沒有，水逆天蠍就是「適合內在反省」的一段時期，不曾對人說的想法會在內心翻騰。
老師說，未來一周，除了天氣不好，還會有很多秘密事件引爆，老師建議保持心靈平穩，不受恐嚇，更不被恐懼支配。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
