愛久見真心！在一起越久越相愛的生肖配對

時間真的很奇妙，會證明一些不合適，也會證明一些合適，愛情不是一見鍾情的就能長久，也不是第一眼不來電的就不可能走在一起。就像以下這些在一起就能越來越相愛的生肖組合，這些生肖配對裡面有你和他嗎？科技紫微網為你揭曉。

生肖牛&生肖羊

兩顆善良的心會越走越近

生肖牛雖然少了一點浪漫情懷，但淳樸踏實又富有愛心是最經得起時間考驗的，至少溫和的生肖羊很看重這一點，生肖牛少了的那點浪漫，生肖羊完全能夠用自己的土味浪漫彌補，這兩個生肖的結合，就是一副家和萬事興的畫面。

生肖雞&生肖豬

從挑剔到親密只差一個牽手

生肖雞一副挑剔的嘴臉可能會嚇跑很多人，但憨厚大度的生肖豬沒有那麼介意，反而會越來越欣賞生肖雞的謹慎有能力，在強者面前，生肖豬真的很願意無條件的信賴，而這種信賴與跟隨會讓生肖雞從感動到越來越愛。

生肖龍&生肖狗

一個像夏天的浪漫，一個像秋天的清爽

生肖龍不會因為任何理由去談地下情，這一點正好和坦率的生肖狗不謀而合，生肖龍熱情的浪漫，與生肖狗超強責任感的執著，會在相處的時間中發酵出一種神奇的香味，如果給這個香味取一個俗氣的名字，可以叫「長久」。

生肖虎&生肖馬

愛在當下，情意綿綿

這兩個生肖都屬於熱情豪爽，自來熟的一派，所以特別容易一見如故，再見傾心。生肖虎喜歡製造戀愛的驚喜，生肖馬別看表面一副古板樣，其實被驚喜的心裡滿滿的都是甜蜜滋味，會用實際行動嘉獎生肖虎的用心，這個組合就會在輪迴施愛中情意綿綿下去。

生肖兔&生肖猴

幽默的話匣一觸即發，歡樂無極限

一個優雅靈活，一個足智多謀好奇心強。生肖兔在別人面前可能還會有些拘謹，但是到了生肖猴面前就完全放飛自我了，這兩個組合不會因為熟悉而無聊，只會越聊越有的聊，彼此骨子裡的幽默感一觸即發，從此有對方在的地方都是歡樂的海洋。

