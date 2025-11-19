呂文婉拜拜遇陌生婦「強塞籤紙」！義工衝上前秒撕碎：想過壞運

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人呂文婉。聯合報系資料照片
很多人都有去廟裡拜拜求籤問事的習慣，也要當心有心人。資深媒體人呂文婉臉書分享日前到白沙屯拱天宮拜拜遇到怪事，突被陌生婦人強塞籤紙，得知原委她嚇一跳，驚呼「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎？」

呂文婉說18日她到白沙屯拱天宮拜拜，有位婦人大喊她名字，她想說可能是熱情觀眾，就點點頭打招呼不以為意，沒想到對方忽然把一張籤詩塞到她手中，還稱「這是一位老師要跟妳結緣的」，不等她回應，婦人就消失在人群中。

拜拜求籤示意圖。圖／AI生成
呂文婉一看籤詩，發現詩文不太吉利，廟裡義工目睹剛才發生的事，馬上從她手中抽走籤詩，撕碎丟入垃圾桶。解籤義工表示，最近常有不肖人士假借通靈，製造恐慌，趁機攀談想斂財，也有可能是婦人抽到不好籤詩，想把壞運過給呂文婉。

呂文婉聽完嚇到，一度忐忑不安。但解籤義工強調，想要求籤，必須當事人親自稟告媽祖並擲筊獲得同意，屬於個人行為，因此不用擔心，對方只是異想天開，想將壞運過給別人，是不會得逞的。

PO文一出，網友也嚇到，「很誇張喔，敢在拱天宮廟裡做這種事，是不知道媽祖會懲罰嗎！」、「防人之心不可無」、「好在妳的提醒這樣大家才能明白，原來有這件事情」 、「怎麼有這種人實在很可惡，好人有好報妳是有福氣之人，凡事逢兇化吉」、「媽祖娘娘很慈悲。全部的事媽祖娘娘都有看到不要怕、一定沒事！」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 白沙屯 媽祖
有錢人的皮夾長這樣？招財錢包需知…要一年一換、「這顏色」是大忌

錢包真的是「錢的家」，所以如何讓錢包維持在美觀的狀態是非常重要的關鍵。如果這個家不乾淨，錢當然不想進來。實際上金錢是有意志的，它會憑自己的意志決定想去的地方，比起骯髒的錢包，會更想回到乾淨的錢包裡。

