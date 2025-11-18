快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
理想伴侶不見得要花言巧語，更多人期待的是「可靠、穩定、願意陪伴」的長久承諾。示意圖／ingimage
談到理想伴侶，不見得要花言巧語，更多人期待的是「可靠、穩定、願意陪伴」的長久承諾。「搜狐網」點名3個生肖，屬牛、屬兔與屬狗的族群，因其性格特質穩定，在婚姻中被視為最值得依靠的對象，也被稱為「提著燈籠都難找的好伴侶」。

生肖牛：把家擺第一，默默付出的典型顧家派

屬牛的人性格踏實，不擅長用甜言蜜語表達感情，但在生活細節上的用心往往最打動人。從記住伴侶咖啡的甜度，到主動分擔家庭開銷、照顧孩子與長輩，甚至連家中植物都按時打理，屬牛族群以實際行動展現責任感。對他們而言，家不只是住所，更是終身要守護的核心價值。雖然不擅營造浪漫氛圍，但在現實難題面前，他們總能扛起重擔，成為伴侶最堅實的後盾。

生肖兔：情緒柔軟、擅於緩和衝突的溫暖伴侶

屬兔的人被形容是婚姻中的「溫柔調和劑」。即使遇到爭執，多半選擇先放下情緒、替對方找台階下。屬兔族群擅長營造家庭氛圍，不喜歡冷戰，也避免用言語傷人。即使伴侶因壓力情緒起伏，他們往往以包容與體貼面對。在屬兔的家庭裡，爭吵少、理解多，以穩定情緒守住婚姻品質。

生肖狗：認定就不放手，忠誠穩定是最大魅力

屬狗的人一旦投入感情，便傾向長期承諾，屬於典型「一生只愛一個人」的性格。屬狗伴侶對家庭高度投入，重視責任，也願意在伴侶面臨低潮時全力支持。無論照顧生病的另一半或陪伴走過事業難關，屬狗族群以行動展現忠誠。即便社會風氣中速食戀愛盛行，他們依然堅守原則，提供難得的安全感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

婚姻 生肖 伴侶
3生肖婚姻能走一輩子！牛不浪漫默默付出、他忠誠度高「認定就不放手」

