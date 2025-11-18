周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「小雪」示意圖。本報資料照
11月22日是節氣小雪」，命理師柯柏成表示，當天上午9時35分交節氣入小雪，而交節氣是最能承接新氣運、開啟新契機之時，開運求財效果更加顯著，建議可在最強的黃金10分鐘內「接水納財」，將新的好運與財氣內化為自身能量。

柯柏成指出，每年11月22日23日之間，太陽到達黃經240°時為小雪，這個時期天氣逐漸變冷，黃河中下游平均初雪期基本與小雪節令一致在這個節氣之間，雖然開始下雪，一般雪量較小，和霜降的狀況已經不一樣。

「小雪」是反映天氣現象的節令，古籍「群芳譜」中說，「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」就是指，到「小雪」節氣天氣逐漸寒冷，降水形式由雨變為雪，但此時由於「地寒未甚」故雪量還不大，所以稱為小雪。

他進一步表示，「小雪」通常時值陽曆11月下半月，農曆十月下半月，而今年小雪交節氣時間落在本周六，也就是11月22日上午 9時35分18秒，為農曆十月初三。而在24節氣的每個交節氣節點，都是天地自然運行的一個特別時間點。

在傳統命理學上，「交節氣」是天地能量交接、氣場最不穩定的時候，但也是最容易承接新氣運、開啟新階段的契機，在這個精確的時間點進行開運儀式，效果會更加顯著；小雪也有特有的精準時辰開運法，可把握交節氣後10分鐘內進行。

柯柏成說，開運行動貴在精不貴多，民眾可利用小雪當天能量最強的黃金10分鐘，即上午9時35至45分「接水納財」，先準備一杯清水，且最好是陰陽水（煮開熱水及常溫冷水混合各半），並在9時35分整將水杯朝向北方，靜置10分鐘。

由於小雪節氣屬水，北方為水之方位，故水杯朝北，期間心中默念「小雪至，寒氣來，水神納財入我懷。」小雪時節水氣旺盛，用水承接當下最純淨的北方水氣，有助增強財運與智慧，10分鐘後將水喝下，將新的好運與財氣內化為自身能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小雪 節氣 開運
