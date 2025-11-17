唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情有年下機會、雙子衝動易被針對

星象影響：五星逆行、水星逆回天蠍、太陽衝刺進射手、天王星的對分相

本週五星逆行中，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三水星逆回天蠍，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。週六太陽衝刺進射手，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。天王星對分相，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。

12星座個別影響：

金牛：需要配合不同意見的人；感情爭執是種溝通

雙子：行事衝動易被針對；感情成敗都與說話有關

魔羯：職場遇挑戰自己的後輩；感情積極主動表達

水瓶：溝通態度需認真嚴肅；感情遇愛鬥嘴的對象

牡羊：前景看好可小幅推進；感情需關注兩人願景

巨蟹：工作找有年紀落差夥伴；感情有年下戀機會

獅子：與長官互動是成敗關鍵；感情避免老氣橫秋

處女：工作任務忙碌環環相扣；感情建議風趣一些

天秤：尋求專業助力提升效率；感情可準備小驚喜

天蠍：感性之餘也需表現專業；親和力帶動桃花運

射手：可接受找上門的新機會；感情有進一步機會

雙魚：機會眾多但建議多參考；感情出現示好桃花

