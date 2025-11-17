本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「滿載而歸」：財庫飽滿豐厚

快訊

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要按部就班，就能賺進大把鈔票，有人則是童叟無欺，就能累積福報和財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬豬

音樂能夠陶冶性情，也能撫平人們的心靈，如果你是販售樂器相關的店家，無論是網路商店或實體店面，本周生意非常的好，在這段時間裡，會有許多客人前來詢問，你可以詳細的介紹，推薦最適合的樂器等級，除了能得到更多好評外，也會賺進滿滿錢財。

第四名：血型A型+生肖屬羊

許多人對甜品愛不釋手，三餐飯後都想來上一份，夏天吃冰的，冬天吃熱的，如果你是經營手搖飲或甜湯的店家，本周財運非常旺盛，在這段時間裡，客人將絡繹不絕的前來光顧，讓你一時間單量暴增，你只要按部就班，平穩出單，就能讓你在短時間內，賺進大把鈔票。

第三名：血型O型+生肖屬雞

過去汽車是男人的大玩具，代表著身分地位，如今也是許多女性朋友所喜愛的，如果你是經營汽車美容或相關清潔產品銷售的工作者，本周運勢相當火燙，在這段時間裡，生意量非常龐大，你需要用最專業的態度，滿足每位客人的需求，就能看見滿滿錢財流入口袋中。

第二名：血型B型+生肖屬虎

生命總是脫離不了生老病死，悲歡離合，如果你是生命禮儀相關的工作者，或是專司辦理祈福法會，或金紙香燭店的店家，本周將會非常忙碌，在這段時間裡，有許多案件需要處理，請記得要童叟無欺，秉持一顆虔誠的心來幫助他人，就能讓你在累積福報的同時，又獲得財富。

第一名：血型O型+生肖屬鼠

以大地或大海為工作環境的農漁業工作者，實在相當辛苦，不僅要有豐富的專業知識，還要看天氣的臉色吃飯，如果你是農漁業相關的工作，本周運勢正旺盛，在這段時間裡，農業有機會大豐收，漁業則能滿載而歸，只要辛勤不懈怠，就能看到自己的財庫變得飽滿又豐厚。

