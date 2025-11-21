小窮神附身？最近花錢多、還掉錢包…快買禮物送人「換好運」

出現臨時開銷、花費超出預算，或是弄丟錢包等等，任誰都曾經有過財運不佳的經驗吧。

這種時候，首先必須設法修正運氣。

大多數人通常會選擇放任這種狀態。可是放著不管的話，就會開始陷入負面循環。

即使等待，運氣也不會提升。可以等待的只有「あみん」二人組(笑)。

玩笑話先放到一邊。這時就是自己的波動低落的時候。因為是自己的事情，自己應該最清楚吧。

總之，挽回運氣最快的方法就是「為了他人花錢」。

金錢的問題只能用金錢來解決。因為金錢就是能量本身。把錢存進宇宙銀行，就會變成能量，而這個能量會修正你的運氣。

其實，為了某人而花費的金額，基本上都是事先決定好的。

舉個簡單的例子，像是某人的生日。那可以說是一種機會。

另外還有一個簡單的運氣修正方法，就是送禮物給父母。

當然，有些人的父母可能已經不在了，但無論如何，我們都必須珍惜父母。尊敬父母與運氣的好壞有著密不可分的關係。

所以，當遇到不順心的事情時，不妨打電話給父母，對他們說：「一直以來謝謝你們。」如果再透過送禮物的行為來表達這份感謝之情，便能大幅提升運氣。

如果有爺爺奶奶，也可以送禮物給他們。從身邊的人開始，懷著感恩的心情而花錢，應該任何人都能做到。

如果要送禮物給某人，就以自己的荷包有點痛的程度當作標準。例如遇到討厭的事情，或者運氣低落的時候，送個5000日圓左右的禮物，這種荷包有點痛的程度剛剛好。

也就是說，使用與降臨在自己身上的能量差不多程度的能量。

日常生活中難免會碰到一些不順心的事情，或是各式各樣的不幸，每一次都要想辦法修正運氣。

為此必須大方地花錢。試著花個1萬日圓左右吧。如果發生很糟糕的事情，就試著花3萬日圓。例如，把溫泉旅行當作禮物送給父母就很不錯。

為他人花錢的方法有很多種，其中為了和自己親近的家人花錢，我認為這本身就是

一件很棒的事。不過，宇宙的一切是點數制。跟自己關係愈疏離的人，點數就愈高，這一點還請大家稍微記住一下。

很少有人會為了跟自己關係疏離的人花錢。這麼一想，捐款或許是跟自己關係最疏離的。

搭電車或者閱讀雜誌時，經常可以看到「只要一天一杯罐裝咖啡的價錢，便能讓不幸的孩子們接種疫苗」這類慈善團體的廣告。 《與幸運相遇：招來奇蹟的好運降臨法》。圖/楓樹林出版提供

確實，我們不知道該捐錢給哪裡，不過規模愈大的團體，工作人員就愈多，你的捐款可能有很大的比例用在支付辦公室租金和人事費用上。

如果捐款給這些大型團體，真正用於孩子身上的錢頂多只有約10％。就算捐了1萬日圓，孩子們能用到的也只剩下1000日圓，最好記住這一點。

雖然說要捐款，但最好仔細思考要捐給哪裡。可以的話，對孩子們有直接幫助的捐款，才是善用金錢的途徑。

前面也說過，花錢方式會大大影響你的運氣能量。因此，如何花錢就是展現本事的地方。

這部分沒有所謂的規則。

要修正運氣，如何花錢非常重要，換句話說，金錢就是你運氣的出口戰略。因此，在實踐的過程中，吸引金錢的方式也會產生巨大的變化。

(本文摘錄自《與幸運相遇：招來奇蹟的好運降臨法》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。