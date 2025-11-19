有錢人的皮夾長這樣？招財錢包需知…要一年一換、「這顏色」是大忌

快訊

楓書坊／ 文／櫻庭露樹
圖為皮夾示意圖。圖/ingimgage
圖為皮夾示意圖。圖/ingimgage

錢包真的是「錢的家」，所以如何讓錢包維持在美觀的狀態是非常重要的關鍵。

如果這個家不乾淨，錢當然不想進來。實際上金錢是有意志的，它會憑自己的意志決定想去的地方，比起骯髒的錢包，會更想回到乾淨的錢包裡。

我喜歡觀察大富豪的錢包，那些人的錢包真的都很乾淨，而且都是簡約的長夾。

沒有一個人使用對折的短夾，因為錢會被折彎，讓錢感到不舒適。錢包裡沒有多餘的拉鍊，錢包異常厚的人也不多。

順帶一提，有多餘口袋的人，請使用裝零錢的錢包。

也就是所謂的零錢包。雖然分成兩個錢包很麻煩，但有零錢包會比較好。

常聽人說最好讓運氣比自己好的人幫忙買錢包。如果身邊真的有運氣特別旺的人，不妨試試這個方法。

以前也常有人拜託我「請你幫我買錢包，我再付錢給你」，害我每到年底就變得特別忙(最近我都拒絕了)。

總之，錢包真的很重要，希望各位務必要買新的錢包。

錢包的有效期限只有1年。因此，規則是每年都必須買新的錢包。

一年的時間過得很快，有些人會覺得還能繼續使用。不過，即使還能用，還是要換新的，絕對要一年換一次新的錢包，這點請銘記在心。

而且，最好買貴一點的錢包。

例如，每個人的心目中應該都有理想的年收入。我問過大家，大部分的人都說1000萬日圓，如果想要1000萬日圓，那就買價格去掉兩個零的錢包，也就是買10萬日圓的錢包。如果希望年收入是1億日圓，就買100萬日圓的錢包。

《與幸運相遇：招來奇蹟的好運降臨法》。圖/楓樹林出版提供
《與幸運相遇：招來奇蹟的好運降臨法》。圖/楓樹林出版提供

另外，錢包有固定的顏色，一定要是黃色。雖然金色也可以，但顏色有點強烈，黃色是最好的選擇。

另一方面，錢包最忌諱的顏色是紅色。紅色有特殊意義，代表會將錢包裡的錢燒光，變成赤字。即使只有一點點紅色，也要盡量避免。

「可是有人明明帶著紅色錢包，卻很有錢呢。」

有些人會如此反駁，但我說的是統計學上的概念。在宇宙法則中，比例據說是「78比22」。

根據這個法則來看，即使使用紅色錢包，確實有22％的比例是有錢人，但如果換成黃色錢包的話，財運應該會更好吧。

(本文摘錄自《與幸運相遇：招來奇蹟的好運降臨法》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運
×

