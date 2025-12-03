拿人不只手短…運氣也會變差？「人生是給是得」決定你的財運

快訊

楓書坊／ 文／櫻庭露樹
財運示意圖。圖／AI生成
這個宇宙存在著一個「宇宙銀行」，而這個銀行有「宇宙儲蓄」「宇宙貸款」兩種服務。

宇宙儲蓄裡有你的存款餘額，這些會根據「為他人花了多少錢」、「為他人流了多少汗」、「為他人做了什麼」而不斷累積金錢的能量。

宇宙儲蓄裡不僅累積為他人而花的金錢，也會在為他人做了什麼的時候，以能量的形式累積起來。因為金錢就是能量。

相反地，宇宙貸款則是在「被人請客」、「收到別人禮物」、「受到別人幫忙」、「給人添麻煩」的時候，以借款餘額的形式不斷累積。這就跟向貸款公司借錢一樣。因此，財運的好壞取決於宇宙儲蓄的存款餘額和宇宙貸款的借據餘額哪個更多。

換句話說，一個人的財運取決於能量的多寡。

將宇宙儲蓄的存款餘額與宇宙貸款的貸款餘額兩相比較，餘額較多的那一方就會成為那個人的運氣。

然而，宇宙貸款餘額較多的人占了絕大多數。

讓別人請客、受別人招待、收別人禮物…有些人甚至會為了這些事情不惜賭上性命。

他們異常厭惡從自己的錢包裡掏錢出來。

《與幸運相遇：招來奇蹟的好運降臨法》。圖/楓樹林出版提供
這些人會不斷向宇宙貸款借錢。因此，一味貸款的人最後會落得悲慘的下場，也就是所謂的臨時開銷變多。

發生在自己身上的一切都是一種訊息，沒有什麼事情是毫無意義的。

很多人在遇到臨時開銷時，只會悲觀地認為「為什麼…我的人生總是有臨時開銷」，卻不去思考其中的意義。

讓他人花錢，讓他人做些什麼，給他人添麻煩…為了他人而花錢…

沒注意到臨時開銷的人，有時會以生病的形式收到通知。

(本文摘錄自《與幸運相遇：招來奇蹟的好運降臨法》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

