快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽某喙大富貴！3生肖越愛老婆越發財 他長線投資有豐厚回報

聯合新聞網／ 綜合報導
「搜狐網」點名3個生肖越愛老婆就越能發財。示意圖／ingimage
「搜狐網」點名3個生肖越愛老婆就越能發財。示意圖／ingimage

台語俗諺「聽某喙，大富貴」，意思是老公聽老婆的話，可以大富大貴，如果丈夫適時尊重、接納太太的意見，可避免爭吵發生。「搜狐網」點名3個生肖越愛老婆就越能發財，快來看看是哪些生肖上榜。

生肖龍：愛要行動派，事業有成就

龍年出生者具備領導力，個性堅韌不拔。他們天生具備吸引財富的能力，而這種能力往往源於他們對伴侶深厚的愛意。龍年出生的人，若能將這份愛轉化為行動，不僅能夠為家庭帶來穩定和繁榮，還能在事業上取得非凡成就。

生肖兔：家庭和諧，有助財務規畫

屬兔者個性溫柔細膩、觀察力強，待人溫和，在親密關係中通常能給予伴侶高度照顧。屬兔者在生活與金錢管理上較為謹慎，懂得在風險與報酬間取得平衡。當家庭關係和諧，他們在投資與財務規畫上更能展現判斷力，穩健投資策略往往能夠帶來成果。

生肖羊：無私的愛，吸引好運降臨

屬羊者以善良和慷慨著稱，他們樂於助人，對待家人和朋友充滿愛心。這種無私的愛，往往能為家庭凝聚更多好能量，進而吸引正能量與好運降臨。屬羊者的穩定性格與耐心，讓他們在長線投資中有豐厚回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 投資人 財運
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

小綿羊變女強人！3生肖女婚後性格大翻轉 她讓伴侶又敬又愛

想跳槽？三大生肖年底有新工作機緣...豬越換越好、他斜槓賺錢

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

3生肖11月下旬財運大爆發 屬虎投資、房產、創業皆有戲唱

相關新聞

聽某喙大富貴！3生肖越愛老婆越發財 他長線投資有豐厚回報

台語俗諺「聽某喙，大富貴」，意思是老公聽老婆的話，可以大富大貴，如果丈夫適時尊重、接納太太的意見，可避免爭吵發生。「搜狐網」點名3個生肖越愛老婆就越能發財，快來看看是哪些生肖上榜。

2026火馬年「事業+財運」誰最炸裂？12生肖命定關鍵詞一次看

2026 年，我們正式迎來『丙午火馬年』。 天干丙火與地支午火相疊，火勢旺盛，帶來了「爆發、加速與蛻變」的強烈氣場。這一年，如同野馬奔騰，過去兩年的沉潛與醞釀將迎來最終的成果驗收與重大轉折。

3星座女天生容易「招蒼蠅」...天秤笑容迷人、她太溫柔惹誤會

人際互動中，難免會遇到個性不合、令人煩躁的人事物。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易「招蒼蠅」的星座女，請參考太陽、上升、金星星座。

2025最後水逆！「五大生肖」溝通成災難...虎話說太滿、他手機電腦掛掉

你知道水逆原來也會影響生肖嗎？星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出水逆不只影響星座，十二生肖也會在「天時與氣場」的交互作用中產生溝通和認知的混亂，其中5生肖尤為嚴重，他提醒這段期間內要更重視溝通，避免話說太快，並在說話前先想三秒，做決定前也要多思考。

每日星座運勢／雙子面對心儀的對象 要果斷的出擊

2025-11-14牡羊座短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。【整體運】愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資

2025最後水逆！4星座需「直面課題」...射手計畫大亂、他祕密被揭穿

2025年第三波水星逆行於11月9日（週日）開始，至至11月29日（週六）結束。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，提醒水逆期間有4個星座會遇到溝通障礙、計畫延遲等問題，提醒民眾面對難題時應要及時修正錯誤，並謹慎對待身邊的人事物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。