視為人生目標！超想結婚的生肖TOP3 第一名根本天生伴侶控

有些人則更務實，把婚姻視為人生的重要目標，他們一旦遇到合適的伴侶，就會產生強烈的結婚意願。示意圖／ingimage
有些人天生浪漫，享受戀愛的甜蜜，有些人則更務實，把婚姻視為人生的重要目標，他們一旦遇到合適的伴侶，就會產生強烈的結婚意願，只為守護自己的幸福，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

善於發表言論，擁有精闢見解的雞寶寶，對於未來的計劃，一點也不馬虎，在愛情的觀念上，認為感情若是要長久，就必須往婚姻之路邁進，期間也會不斷地觀察對方，只要認定後，就會積極推動走向紅毯，這是雞寶寶為了要穩固彼此感情的風格，雖然好像有些急迫，但雞寶寶就是因為愛著你，不想失去你，才會想要趕快跟你定下來。

第二名：

精力旺盛，感情豐沛的豬寶寶，熱情又真摯，在感情上喜歡簡單真誠的關係，不喜歡爾虞我詐，欲擒故縱的把戲，對於豬寶寶來說，最浪漫的愛情，就是擁有一個完整的家，並努力營造溫馨的環境，把家變為最幸福的地方，所以只要豬寶寶遇到鍾情的對象，在情感穩定後，便會毫不猶豫的選擇婚姻，建立一個屬於自己，羨煞他人的婚姻生活。

第一名：狗

意志堅定的狗寶寶，不僅忠誠，而且能夠吃苦耐勞，他們在愛情的世界裡，追求一種長久的安定感，所以很容易就有想婚的念頭，結婚不僅僅只是安全感，更是一種責任感，只要步入婚姻後，無論多苦，狗寶寶也不會輕易放棄，他們的愛不一定是浪漫的，但一定是全心全意地為家付出，狗寶寶將永久的守護和保護這個家，讓家成為最堅固的堡壘。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

婚姻 愛情 結婚
有些人天生浪漫，享受戀愛的甜蜜，有些人則更務實，把婚姻視為人生的重要目標，他們一旦遇到合適的伴侶，就會產生強烈的結婚意願，只為守護自己的幸福，一起來看看是哪幾個生肖。

