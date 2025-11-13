聽新聞
大樂透連16槓！「4生肖」財運爆棚 明可望拿下6.7億元頭獎
大樂透已連槓16期，頭獎得主從缺，頭彩彩金上看6.7億元，還沒有人受到財神爺關注，命理師楊登嵙說，14日開獎的大樂透，有虎、兔、羊、豬4個生肖的民眾財運爆棚，可搭配幸運色、財神位等民俗訣竅，即可望終結連槓，成為樂透得主。
14日招財訣竅，分述如下：
一、14日財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬。
二、 14日「財神方」是在正西、西北方，可以居住的位置為中心點，找位於財神方位的彩券行簽注。
三、14日幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色、藍色、黑色等，穿著金、水色系服飾去彩券行，財運更旺。
四、鼻子是「財帛宮」、耳朵象徵「福氣」，購買彩券時，可捏一捏鼻子、耳朵，增加財氣與福氣。
