2025最後水逆！「五大生肖」溝通成災難...虎話說太滿、他手機電腦掛掉

你知道水逆原來也會影響生肖嗎？星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出水逆不只影響星座，十二生肖也會在「天時與氣場」的交互作用中產生溝通和認知的混亂，其中5生肖尤為嚴重，他提醒這段期間內要更重視溝通，避免話說太快，並在說話前先想三秒，做決定前也要多思考。

生肖虎／話說太快 最後跳票

此段期間內在聚會、會議或討論中容易把話說太快，承諾講太滿，導致事後無法做到，影響他人對你的評價，雖然你沒有在吹牛或炫耀，只是想證明自己，但水逆會讓你的話被別人誤解，更可能導致衝突。

建議這樣說：「我考量一下，明天答覆」，並先確認好細節再公開資訊，就能避免大部分的麻煩。

生肖兔／訊息卡頓 生出誤會

屬兔的人在感情或是家庭討論中，容易說話卡卡的，讓對方不知道你想表達什麼，你也會因為對方回覆太慢而情緒受挫。

建議多使用確認語句，例如：「我理解的是……你看看我有沒有誤會？」，並要避免沒有確認就答應他人，無論是合約還是金額期限，都要再三確認。

生肖羊／人際混亂 保持距離

在社交圈裡，你會聽到很多人在談論你，但並不是在害你，而是對方所獲得的資訊太過碎片化，導致你的意圖被曲解。

建議此段時間內要學會保持距離，把「我需要時間消化」當護身符，不是每個對話都要回覆，小心別人的意見會害到你，並減少社交的曝光度。

生肖雞／3C故障 車輛出包

水逆期間內，你的電腦、手機可能會突然當機，造成資料消失，交通也會出現狀況，車輛故障導致意外延誤，趕時間的人特別容易出問題。

建議在工作上，把存檔當成反射動作，感情也要更加體諒對方，不能因忙碌而忽視伴侶，出門前也要確定資料是否同步雲端，有備無患才是解決之道。

生肖馬／脾氣上來 追悔莫及

屬馬的人個性本來就直率真誠，水逆會放大此狀況，你的脾氣容易上來，語氣也會加重，會抱怨別人做事慢，破護原有的關係，感情上更會因情緒上漲而事後後悔。

建議遇到不如意的事情時，不要馬上反駁，練習「先停三秒，再開口」，就能避免不必要的紛爭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。