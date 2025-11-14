快訊

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

聽新聞
0:00 / 0:00

2025最後水逆！「五大生肖」溝通成災難...虎話說太滿、他手機電腦掛掉

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師指出水逆不只影響星座，十二生肖也會在「天時與氣場」的交互作用中產生溝通和認知的混亂。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師指出水逆不只影響星座，十二生肖也會在「天時與氣場」的交互作用中產生溝通和認知的混亂。圖／AI生成

你知道水逆原來也會影響生肖嗎？星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出水逆不只影響星座，十二生肖也會在「天時與氣場」的交互作用中產生溝通和認知的混亂，其中5生肖尤為嚴重，他提醒這段期間內要更重視溝通，避免話說太快，並在說話前先想三秒，做決定前也要多思考。

生肖虎／話說太快 最後跳票

此段期間內在聚會、會議或討論中容易把話說太快，承諾講太滿，導致事後無法做到，影響他人對你的評價，雖然你沒有在吹牛或炫耀，只是想證明自己，但水逆會讓你的話被別人誤解，更可能導致衝突。

建議這樣說：「我考量一下，明天答覆」，並先確認好細節再公開資訊，就能避免大部分的麻煩。

生肖兔／訊息卡頓 生出誤會

屬兔的人在感情或是家庭討論中，容易說話卡卡的，讓對方不知道你想表達什麼，你也會因為對方回覆太慢而情緒受挫。

建議多使用確認語句，例如：「我理解的是……你看看我有沒有誤會？」，並要避免沒有確認就答應他人，無論是合約還是金額期限，都要再三確認。

生肖羊／人際混亂 保持距離

在社交圈裡，你會聽到很多人在談論你，但並不是在害你，而是對方所獲得的資訊太過碎片化，導致你的意圖被曲解。

建議此段時間內要學會保持距離，把「我需要時間消化」當護身符，不是每個對話都要回覆，小心別人的意見會害到你，並減少社交的曝光度。

生肖雞／3C故障 車輛出包

水逆期間內，你的電腦、手機可能會突然當機，造成資料消失，交通也會出現狀況，車輛故障導致意外延誤，趕時間的人特別容易出問題。

建議在工作上，把存檔當成反射動作，感情也要更加體諒對方，不能因忙碌而忽視伴侶，出門前也要確定資料是否同步雲端，有備無患才是解決之道。

生肖馬／脾氣上來 追悔莫及

屬馬的人個性本來就直率真誠，水逆會放大此狀況，你的脾氣容易上來，語氣也會加重，會抱怨別人做事慢，破護原有的關係，感情上更會因情緒上漲而事後後悔。

建議遇到不如意的事情時，不要馬上反駁，練習「先停三秒，再開口」，就能避免不必要的紛爭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 水逆
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

越老越耀眼！「3星座女」福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

大樂透連16槓！「4生肖」財運爆棚 明可望拿下6.7億元頭獎

2025最後水逆！4星座需「直面課題」...射手計畫大亂、他祕密被揭穿

想跳槽？三大生肖年底有新工作機緣...豬越換越好、他斜槓賺錢

相關新聞

2025最後水逆！「五大生肖」溝通成災難...虎話說太滿、他手機電腦掛掉

你知道水逆原來也會影響生肖嗎？星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出水逆不只影響星座，十二生肖也會在「天時與氣場」的交互作用中產生溝通和認知的混亂，其中5生肖尤為嚴重，他提醒這段期間內要更重視溝通，避免話說太快，並在說話前先想三秒，做決定前也要多思考。

每日星座運勢／雙子面對心儀的對象 要果斷的出擊

2025-11-14牡羊座短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。【整體運】愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資

2025最後水逆！4星座需「直面課題」...射手計畫大亂、他祕密被揭穿

2025年第三波水星逆行於11月9日（週日）開始，至至11月29日（週六）結束。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，提醒水逆期間有4個星座會遇到溝通障礙、計畫延遲等問題，提醒民眾面對難題時應要及時修正錯誤，並謹慎對待身邊的人事物。

八旬婦為何「萬元紅包塞嘴」殺病兒？習俗曝：母給子最後祝福

台北一名八旬劉姓婦人長年獨力照顧重度身心障礙的53歲兒子，因確診新冠肺炎、身心俱疲，萌生「死後無人照料」的念頭，2023年5月趁外籍看護不在時，將一個裝有新台幣1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，再用口水巾覆蓋口鼻並以膠帶纏繞

大樂透連16槓！「4生肖」財運爆棚 明可望拿下6.7億元頭獎

大樂透已連槓16期，頭獎得主從缺，頭彩彩金上看6.7億元，還沒有人受到財神爺關注，命理師楊登嵙說，14日開獎的大樂透，有...

越老越耀眼！「3星座女」福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

你是否好奇哪些星座女能活成真正的人生「大贏家」？晚年兒孫環繞、身體硬朗、福氣滿滿，還被兒女視為「掌上明珠」？「搜狐網」分析有三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。