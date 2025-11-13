2025最後水逆！4星座需「直面課題」...射手計畫大亂、他祕密被揭穿

2025年第三波水星逆行於11月9日（週日）開始，至至11月29日（週六）結束。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，提醒水逆期間有4個星座會遇到溝通障礙、計畫延遲等問題，提醒民眾面對難題時應要及時修正錯誤，並謹慎對待身邊的人事物。

射手座／目標受阻 方向迷惘

水星從射手本命宮位開始逆行，是最直接的體驗者，射手座樂觀愛好自由，並有自己的計畫，但水逆期間，突如其來的意外將使計畫中斷或改變，可能是機票簽證出問題，抑或是對人生觀感到動搖，過去忽略的問題皆會浮現。

建議正視目標的可行性，避免做出重大承諾，可透過回顧初衷、重新閱讀舊有筆記或整理相片，找出當初設定目標的熱情，不用過於著急重新啟動。

雙子座／關係失焦 合約危機

水星是雙子的守護星，逆行會直接影響到你。在與他人一對一的關係上可能遇到問題，與精力伴侶或同伴間會因溝通失誤產生誤會，過去簽過的合約也可能出現問題，需重新審視，更會造成共用資源、財務分配的難題。

建議水逆期間，避免簽署任何重要文件，對他人的承諾保持警覺，溝通時可以放慢語速，主動傾聽別人想表達的內容，並用書面形式記下來，免得產生後續麻煩。

天蠍座／財務秘密 深度內耗

水星逆行回天蠍座，你的思維會變得格外沉重，從前隱瞞的情感或財務資訊很可能被揭露，與他人共用的財務也可能出現計算錯誤，即使會面對許多挑戰，也是你重新修正個人形象和價值觀的機會。

建議這段期間單獨作業，並清理沒必要的資訊，利用獨處時間整理個人資料、財務帳單和電子郵件，並專心於內在。

金牛座／價值衝突 關係挑戰

水逆會直接影響你的價值觀和財務安全，可能會因為金錢觀和伴侶爭執，或是投資因為不可空因素發生波動，影響你的安全感，你要重新思考什麼才是你內心的價值，並在關係中找到財務和價值觀的平衡點。

建議保持彈性，把心思放在固有資產，如房產、技能和儲蓄上，不要做任何高風險的投資或借貸，並利用資產增加安全感，避免因價值觀產生不必要的衝突。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。