成功路坎坷！3生肖註定「富貴險中求」 龍挺過磨難、他百鍊成鋼
人生的道路中，不是每個人都能一帆風順，要達到什麼目標都要付出相對應的努力。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個注定「富貴險中求」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！
TOP1 生肖龍／承擔風險 冒險拚搏
龍就是辰，辰跟辰是相刑的，因為相刑不順利，所以有沉埋之氣，性格方面就會比較勇敢，比較大膽，較容易去承擔風險，為了財富和地位會受到很多挫折和磨難，但是透過持之以恆的努力，就會得到他想得到的。
TOP2 生肖馬／深信自己 百鍊成鋼
馬也是五行午，也是因為相刑的原因，會非常相信自己，他的個性比較剛強，有冒險的精神，為了達到目標會遇到很大的困難和挑戰，富貴對他來說沒那麼容易能取得，但憑藉對自己的信心，也能夠到達成功的地位。
TOP3 生肖雞／目標明確 面對挑戰
屬雞的人個性比較積極、比較自信、目標也很明確，他願意面對挑戰，但人生路途中總會面對失敗挫折，他有極高概率遇到困難，但他也會直面挑戰，積極努力地去化解它，就能得到成功的果實。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
