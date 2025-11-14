3星座女天生容易「招蒼蠅」...天秤笑容迷人、她太溫柔惹誤會

人際互動中，難免會遇到個性不合、令人煩躁的人事物。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易「招蒼蠅」的星座女，請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 雙子座／親切好聊 吸引曖昧者

雙子女很好聊天，非常好搭話，有些男生會因為她親切好聊，把她投射成愛情或情人的對象，雙子女要特別小心，跟陌生人互動的過程中，不要把太過熱情，免得給對方錯誤的暗示。

TOP2 天秤座／外表美麗 笑容迷人

不管是明星還是網紅，天秤座的女生氣質突出，可以是溫柔的形象，也可以很有御姐範，整體來說，天秤座重視外表，建議與人互動時，適度保持禮貌是有必要的，但也要注意邊界感。

TOP1 雙魚座／非常溫柔 容易被誤會

遇到他人的攀談，雙魚女都會表現出溫柔的特質，會讓別人認為妳有進一步邀約的可能性，建議除了表現自己甜美的特質之外，也要適度地警覺身邊的人，不要讓自己涉入一些險境之中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。