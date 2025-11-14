3星座女天生容易「招蒼蠅」...天秤笑容迷人、她太溫柔惹誤會
人際互動中，難免會遇到個性不合、令人煩躁的人事物。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易「招蒼蠅」的星座女，請參考太陽、上升、金星星座。
TOP3 雙子座／親切好聊 吸引曖昧者
雙子女很好聊天，非常好搭話，有些男生會因為她親切好聊，把她投射成愛情或情人的對象，雙子女要特別小心，跟陌生人互動的過程中，不要把太過熱情，免得給對方錯誤的暗示。
TOP2 天秤座／外表美麗 笑容迷人
不管是明星還是網紅，天秤座的女生氣質突出，可以是溫柔的形象，也可以很有御姐範，整體來說，天秤座重視外表，建議與人互動時，適度保持禮貌是有必要的，但也要注意邊界感。
TOP1 雙魚座／非常溫柔 容易被誤會
遇到他人的攀談，雙魚女都會表現出溫柔的特質，會讓別人認為妳有進一步邀約的可能性，建議除了表現自己甜美的特質之外，也要適度地警覺身邊的人，不要讓自己涉入一些險境之中。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言