八旬婦為何「萬元紅包塞嘴」殺病兒？習俗曝：母給子最後祝福

台北一名八旬劉姓婦人長年獨力照顧重度身心障礙的53歲兒子，2023年5月因確診新冠肺炎、身心俱疲，萌生「死後無人照料」的念頭，趁外籍看護不在時，將一個裝有新台幣1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，再用口水巾覆蓋口鼻並以膠帶纏繞，導致兒子窒息身亡。台北地方法院審理該起案件，認定她因長期照顧壓力與精神崩潰而一時失控，判處有期徒刑2年6月，並建請總統予以特赦，引發社會熱議。

值得注意的是，劉婦在行兇時，將一個裝有1萬元現鈔的紅包袋放進兒子口中。依據傳統殯葬習俗，往生者口含錢幣或物品，象徵讓亡者「帶著路費上路」，在陰間不至於匱乏。而生命規劃師黃嘉誠曾在臉書指出，古人認為，這一舉動可能是母親出於傳統信仰與母愛，希望兒子在另一個世界也能「生活無虞」、過上富裕的生活，顯示她並非冷血，而是以扭曲的方式，給予兒子「最後的祝福」。

而從科學的角度來看，考古學者發現，往生者口含東西主要是為了避免因為長時間未下葬，導致臉部呈現凹陷狀態，讓往生者無法體面或不美觀地離去，所以一般家屬會在往生者口中，塞一些東西，讓他們的臉部看起來更加飽足。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。