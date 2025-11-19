快訊

快樂第一！3星座最懂享受人生...金牛愛吃美食、他重視心靈滿足

快樂第一！3星座最懂享受人生...金牛愛吃美食、他重視心靈滿足

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個很會享受人生的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個很會享受人生的星座。圖／AI生成

每個人對生活的追求不盡相同，有時候依照本能享受活著的樂趣，也是一種很好的生活態度。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個很會享受人生的星座，快來看看他們如何獲得快樂的吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

TOP3 雙魚座／品味生活 樂在其中

雙魚座的人很有自己的美感，會有一種很獨特的眼光，在生活中總能找到屬於自己的樂趣，並享受它，在工作忙碌之餘，但能夠從每一件小事中找到很享受的部分，讓自己樂在其中。

TOP2 金牛座／接近自然 享受美食

金牛座很喜歡透過美食去享受人生，他們旅遊度假不一定是去很熱鬧的地方，會想更親近大自然，看看大山大河的風景，其實就是一個享受人生的方式，充飽了電才能獲得滿足，此外吃美食、喝飲料也能讓他們滿足，不用刻意花大錢，只要能獲得快樂就很滿意了。

TOP1 射手座／及時行樂 說走就走

對射手座來說，快樂是不受限制的，有些星座會覺得一定要有多少存款才可以去享受，射手不會這樣想，他會享受每一個心情喜悅的當下，就感到心滿意足了。射手雖然看起來很虛華、很愛買東西，但他其實很重視心靈的成長，比起一天到晚出去玩吃美食，如果內心沒有滿足，就會覺得很空虛，對他來說，不用看到多漂亮的夕陽或海景，欣賞沿途的風光也是個享受。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

