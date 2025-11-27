快訊

【年底轉運日曆】這6天最能旺氣聚福！11、12月黃道吉日大公開

科技紫微網／ 科技紫微網
【年底轉運日曆】這6天最能旺氣聚福！11、12月黃道吉日大公開(圖片來源：Shutterstock)
【年底轉運日曆】這6天最能旺氣聚福！11、12月黃道吉日大公開(圖片來源：Shutterstock)

隨著冬意漸濃，一年也來到尾聲。民俗中說：「冬不藏，春難發。」意思是，年底的氣息不只是收成，更是「收心養氣、化凶為吉」的重要時機。根據民俗與命理學的觀點，11月到12月之間有幾個能借天時聚運的「黃道吉日」，若善加運用，能讓能量加倍、事半功倍。科技紫微網為你精選出6個旺氣聚福的好日子」，讓你在歲末時分穩定氣場、迎接好運。

🌬️① 11/7（農曆九月十八）立冬｜藏氣養元，補運啟動

重點能量：收斂、養氣、穩心
立冬為冬季之始，象徵陽氣入藏、萬物歸根。當天宜靜不宜躁，可藉由早睡早起、溫補飲食、靜坐冥想來調整身心節奏。
🔹轉運建議：晨間曬太陽5分鐘、夜晚泡腳10分鐘，象徵補陽氣、聚福氣。

💫② 11/9（農曆九月二十）｜行動啟運，好事易成

重點能量：開市、啟程、談合作
這日值「天德合」吉星，象徵貴人助力。若想啟動新計畫、與人洽談、提交提案或出行見客，都能獲得好氣場。
🔹轉運建議：早晨向東方燃香或靜坐3分鐘，設定一件本月「可驗收的小目標」，象徵「迎陽開運」。

💰③ 11/21（農曆十月初二）｜明朗開展，聚財迎旺

重點能量：開運、聚財、貴人相助
此時新月剛過，能量清爽、適合開市簽約、搬遷定案、面試轉職與各式「開啟」行動，利於成果顯化。
🔹轉運建議：上午9點前處理要事；居家東南角小掃除，象徵去舊納新。

❄️④ 12/7（農曆十月十八）大雪｜靜氣養運，化煞為福

重點能量：沉靜、修心、避小人
大雪節氣萬物閉藏，是修心養性的時刻。避免與人爭執、遠離負能量環境，反而能讓運勢轉順。
🔹轉運建議：晚上點燈或薰香，象徵「黑暗中有光」，有助化解小人與低潮。

🌕⑤ 12/10（農曆十月二十一）｜貴氣臨門，形象加分

重點能量：貴人、晉升、名譽
宜求仕、求名的日子。適合面試、簡報、評核、公開發表；講求效率與專業表現，容易獲得好印象與助力。
🔹轉運建議：穿明亮色系（象牙白、金色、粉橙）以開啟貴氣磁場。

☀️⑥ 12/21（農曆十一月初二）冬至｜一陽來復，年度最強轉運日

重點能量：祈福、圓滿、重啟
冬至是一年中陽氣重生的關鍵節氣，象徵轉化與新生。古人說「冬至祭祖，天人相應」，當日的願望更容易被宇宙聽見。
🔹轉運建議：早上曬太陽、誠心許願；晚上與家人共食湯圓，寓意「團圓圓滿，好運重生」。

🔮命運提醒：你的轉運關鍵日，不一定跟別人一樣

雖然這些節氣日都有共通的轉運契機，但真正能讓你「逆轉運勢」的關鍵時刻，藏在你的命盤之中。
有的人在立冬後氣勢回升；有的人則要等到冬至陽氣啟動時才迎來好轉。

