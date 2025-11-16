殺破狼週運勢／射手職場突發狀況多 摩羯當心淪為小三

殺破狼2025年11月17日～11月23日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同在財務宮位的金星亦脫離不良相位的影響，會開始新的理財計劃，把資金投入較穩定的市場，會獲得不錯的被動收益。新月期間，可許下財務、理財相關的願望，會獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，與新月合相，並與金星同宮，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，或是喉嚨不適，同時容易吃壞肚子，一旦此時生病，會花較長的時間復原與療養。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在家宅宮位的木星影響，與鄰居發生糾紛，對方不接受任何勸說，和你硬槓到底，會萌生搬家，甚至買新居的念頭。某些白羊座的親戚經常作出令人困擾的事情，影響到整個家族。

遠行運方面，火星持續在遠行宮位行進，此時到海外旅行或出差，遇到許多麻煩的事件，被迫旅遊更動計畫，甚至受困在某個生活機能不好的區域，動彈不得，無法到想去的景點。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與逆行的水星合相，與金星同宮，和過去交往過的對象再度連絡上，雙方都有復合的想法，有破鏡重圓的希望。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得美好的能量祝福。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在財務宮位行進，預期外的花費太多，甚至必須動用信用卡預借很多現金才能應急。有投資習慣的金牛座，容易陷入金錢遊戲，買空賣空炒短線，容易因此負債累累。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在溝通宮位的木星影響，上司老是在畫大餅，但實際上的營運狀態並沒有那麼樂觀，會遇到一些客戶總是慫恿你開發新產品，當你推出時，他們卻不買單，討厭老是說空話的人。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到在志業宮位的冥王星影響，會為了工作需要出差，但並沒有太多時間可以遊覽當地景點。某些金牛座休假旅行，老是接到辦公室的訊息，需要緊急在遠端處理一些事務，感覺很掃興。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，工作不斷有額外的外快或加給，對改善經濟狀況不無小補。但由於木星受到在遠行宮位的冥王星影響，某些雙子座為了要出國旅行，先刷了機票與住宿，再分期攤還。

工作運方面，新月發生在工作宮位，與逆行的水星合相，與金星同宮，過去被否決的工作企劃，有機會敗部復活。某些雙子座則是重新修正一些工作內容會更完美，新月期間，可許下與工作相關的願望，會受到良好能量庇佑。

本週須注意的部分

健康運方面，水星逆行回健康宮位，與新月合相，並與金星同宮，當心吃壞肚子，注意飲食衛生。小心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，或是喉嚨不適，此時生病，會花較長的時間復原與療養。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在金錢宮位的木星影響，在海外旅行、留學、打工渡假、交換學生，預算嚴重超支，需要在當地工作賺錢改善經濟，或是需要家人支援。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與逆行回戀愛宮位的水星合相，並與金星同宮，過去喜歡的人再度出現在你生活中，此時會把握機會，與對方發展更進一步的關係。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量暴增，經常需要加班，有過勞的傾向。辦公室氣氛不太好，同事間有些不愉快的糾紛，或是上司過度嚴苛，使得職場陷入緊張氣氛。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到命宮的木星影響，會非常想獲得某個限量商品，不惜代價也要買到手。有投資習慣的巨蟹座，目前的標的帳面上還有獲利，不要執著在一個數字，趕緊出脫才不會落得賠本的下場。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在戀愛宮位逆行的水星影響，不要管他人情感方面的閒事，免得公親變事主。某些巨蟹座會與思想較為前衛的人接觸，對於對方有些過激的行徑不敢恭維。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與逆行的水星合相，並與金星同宮，一直沒時間修理的家宅陳年的老問題，終於有時間找人修好了。新月期間，可許下與家庭、居住空間相關願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到逆行的水星與新月影響，工作因為突發因素，需要整個砍掉重練，先前的努力全部付諸流水，十分不甘心，卻也沒有辦法改變現狀。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到木星影響，覺得情感對象總是不貼心，無法理解你心中需求，常常因此而冷戰，對方卻不知你為何生氣，此時會很希望有個靈魂伴侶陪伴，甚至會心靈出軌。

健康運方面，海王星與土星合相在疾厄宮位，長時間深受筋骨、皮膚、牙齒的慢性疾病困擾，睡眠品質不佳，內心有些不愉快的問題難以釋懷，陷入情緒低潮，當心罹患心理疾病，注意身心靈的健康。

處女座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與逆行的水星合相，並與金星同宮，會重新學習某個過去中斷的知識或才藝，會與過去的指導者重新聯繫，新月期間，可許下與學習相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在人際關係宮位的木星影響，原本想一個人安靜的完成工作，卻不斷有人想找你聊天、或詢問事情，工作情緒不斷被打斷，無法專心。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，和親人很多事情溝通不良，雙方常常講沒幾句話就吵了起來。這段時間注意居住空間電器與爐火的使用，並要留意門戶安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到冥王星影響，交際應酬的邀約太多，雖然想減少一些活動，經常盛情難卻。某些處女座則是想幫助某些朋友走出困境，但對方卻十分固執，根本聽不進你提出的建議。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與逆行的水星合相，並與金星同宮，某筆被積欠許久的款項會在此時入帳，有了這筆錢，會有一個新的理財計畫。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障連連，常常進廠維修。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，都須特別注意安全。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在志業宮位的木星影響，一旦陷入戀情中，所有的注意力都放在對方身上，無法專心工作，經常出錯。某些天秤座喜歡的人控制慾較強，很像自己的上司，經常下命令，要求你一定要辦到。

工作運方面，在志業宮位的木星受到冥王星影響，目前坐在一個居高臨下的職位上，儘管是主管，下屬卻不是很受控，十分傷腦筋。某些天秤座的上司或老闆十分固執，不好溝通，讓你對工作的未來很悲觀。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在命宮，與逆行的水星合相，並與金星同宮，與很久不見的朋友重逢，會相約出來見面敘舊，新月期間，可許下任何願望，都會受到新月能量的幫助。特別是人際關係方面，人緣不錯，許多事會有貴人幫忙。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星與土星合相在戀愛宮位，明知道喜歡的人有些事隱瞞你，卻還是決定裝傻讓對方欺騙自己，只因不想和對方斷了聯繫。某些天蠍座在網路上交友，需當心情感詐騙。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的支出較多，經常覺得錢不夠用，經濟拮据。某些天蠍座則可能會遺失錢包或貴重物品，有很多證件與信用資料要重辦，十分麻煩。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到在學業宮位的木星影響，儘管在學校的成績表現已經不錯了，但家人總是不滿意你的成績表現，感到十分挫折。某些天蠍座會遇到嚴格的老師，不斷鞭策自己，覺得很累。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與逆行的水星合相，與金星同宮，無意間發現過去暗戀的人最近的動態，往事歷歷浮上心頭，會想試著跟對方聯絡看看。新月期間，可許下與靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，木星落在財務宮位，需要處理家族長輩留下來的資產，未來自己會繼承部分的財富。但由於木星受到冥王星影響，有些涉及法律的問題，需要花錢諮詢律師。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到逆行的水星影響，職場中的突發狀況較多，要收拾許多爛攤子，心中不禁覺得自己是不是被同事或上司惡搞，甚至萌生辭職的想法，但很多問題都是自己腦內的小劇場在作祟。

健康運方面，火星持續在命宮行進，火氣較大，有嘴破、長痘痘的現象，同時身體有過勞的狀況，每天體力消耗較為劇烈，需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與逆行的水星合相，並與金星同宮，會巧遇很久不見的朋友或同學，雙方會交互聯絡方式，重新熱絡起來。新月期間可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在人際關係宮位逆行的水星影響，目前的戀情會因為自己或是對方的前任出現，發生爭執。某些摩羯座遇到過去喜歡過的人，雙方有些曖昧，卻不知對方已婚，或有穩定的情感關係，淪為小三。

工作運方面，土星與海王星合相在面試、考試宮位，面試新工作容易搞錯日期或是遲到，給對方留下不佳的印象。某些摩羯座參加國家考試，忘了帶重要的文具，考試不順利，最後的成績也名落孫山。

旅遊運方面，土星與海王星合相在旅遊宮位，到外地旅行時，很容易迷路，或是受困在人生地不熟的地方，沒有大眾運輸工具可以搭乘，處境十分困窘。某些摩羯座重要的行李或貴重物品容易遺失，旅行還得尋物，無法玩得盡興。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與逆行的水星合相，並與金星同宮，過去服務過的單位會祭出不錯的條件要你回去工作，讓你感到心動。新月期間，可許下與事業、工作、成就......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到在志業宮位逆行的水星影響，不斷需要出差，收拾一些爛攤子，甚至需要派駐到外地一陣子，生活機能不便，覺得特別想家。某些水瓶座的家人常因一些小事情離家出走，覺得太過小題大作。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，某個朋友十分情緒化，會暫時封鎖對方一陣子，免得被颱風尾掃到。某些水瓶座交際應酬的邀約太多，參與過後總覺得很浪費時間。

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，很多不必要的花費侵蝕掉許多生活費用，常常到了月底，經濟狀況就捉襟見肘，需要砍掉一些不必要的開銷，生活品質才能改善。

雙魚座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，與逆行的水星合相，並與金星同宮，會重新學習過去放棄的某個科目，可遇到更優秀的指導者。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，最近工作量很多，十分繁忙，常常需要加班。某些雙魚座的上司，最近情緒較差，常常找人出氣，對於這樣的職場會感到倦怠了。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在心靈宮位的冥王星影響，即便已經有穩定的關係，週遭的誘惑很多，還有一些人不斷對你表示好感，會有些心靈出軌的現象。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到逆行的水星影響，交通工具故障連連，經常需要進廠維修，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路，或是搭乘大眾運輸系統，都需要注意安全。