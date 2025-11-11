AI再強也解不了人的焦慮？唐綺陽靠「信任力」坐穩網路領袖王座

《2025第八屆網路口碑之星洞察報告_個人獎》 《網路溫度計DailyView》

對許多人而言，「星座」不只是生活中的話題，更是一種在不安時尋找方向的方式。當焦慮與不確定籠罩生活時，占星專家唐綺陽的聲音，在夜裡不喧嘩、不急迫，只是靜靜地照亮我們心底那塊最柔軟、也最不安的角落。

在AI世代的資訊洪流與情緒起伏交織之中，唐綺陽的影響力更加凸顯。根據《網路溫度計DailyView》統計，她在2024年7月至2025年6月間，累積119,290筆網路聲量，以強大的社群影響力拿下2025網路口碑之星「年度最具網路領袖價值YouTuber」。

「世界末日」討論掀恐慌 如何安住大家的心？

唐綺陽展現出的「安定人心的力量」，並不只存在於星座解讀中。當集體情緒開始升溫時，她的聲音，總能讓許多人先停下腳步，就像「世界末日」謠言延燒的那段時間一樣。

隨著日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中預言7月5日將發生地震及海嘯等「大災難」，網路上相關討論不斷升溫。越接近預言中的日子，恐慌情緒也跟著蔓延，甚至有人因此取消出遊計畫、搶購防災避難包。

我早在週報中說，沒、有、末、日，不是你以為的那樣，七月日子還會繼續。

面對謠言發酵與情緒延燒，唐綺陽透過粉專冷靜回應。她也在直播時補充：「末日不一定是世界毀滅，它也可以是一種很抽象的感受。對某些人來說，也許代表著過去結束、未來即將展開，是屬於自己的『過去的末日』。」

這樣的場景，唐綺陽已經不是第一次面對。從疫情爆發、天象異變，到突如其來的社會事件，她總是在情緒最高漲的時候現身，用冷靜的語氣和穩定的節奏，把大家從恐慌的漩渦裡拉回來。

星座如何成為世代對話的橋樑？用一場場對話拉近距離

多年來，唐綺陽將星座預測與時事緊密結合，因準確預測被網友封為「國師」。但她的影響力，早已不只來自準確的預測。

身分從未只停留在「星座老師」，而是不斷隨著時代變化，開展出新的舞台。20年前，唐綺陽是寫書的作者，用紙本記錄天象，也紀錄一個世代的焦慮與希望；後來，她走進螢幕前，透過一場場節目對談，讓星座走進更多人的生活。

當社群時代來臨，唐綺陽選擇站上YouTube的舞台，讓星座不再只是紙上談兵，而是能即時對話、貼近生活的內容。Podcast《唐陽雞酒屋》則讓她的聲音穿越螢幕與時間，成為深夜裡許多人耳邊的陪伴。近年，她也將代表作《解答之書》延伸到更多元的形式，從2024年推出線上版、到2025年發行有聲版，再次打開星座內容與不同世代對話的可能性。從出版、主持到影音創作，她不斷嘗試新媒介，也不怕學習新的語言與節奏。每一次轉換，都是為了讓這份信任，能在不同世代之間持續流動。

活在AI時代的焦慮裡 在效率與寧靜之間有辦法找到平衡嗎？

2025年是AI快速發展、持續改變世界的一年。特別是在AI與資訊爆炸的時代，許多人焦慮地在「效率」與「寧靜」之間拉扯，渴望找到一個能安頓身心的位置。而唐綺陽的回答，出奇地樸實也真誠：「我也沒有答案。」

接著她語氣堅定地說，正因為未來沒有一條明確的路，也不像「從一樓爬到二樓」那樣有既定階梯，這份不確定才讓人焦慮。但同時，也因為沒有人能預測未來，才代表著無限的可能性。

所以每個人不要放棄，要去追尋。你唯一要做的事，就是找到自己。

你不能向外找，只能向內找。

你要先找到什麼讓你快樂、什麼是你身上具備的潛能。

外面沒有東西可以依附，你只能徹底發揮自己。

在人人都想「跟上時代」的洪流裡，這位占星專家給出的不是加速的方法，而是一句緩下來的提醒：真正的力量，不在外面，而在內心。

AI能取代占卜嗎？答案是「人的智慧無法被複製」

唐綺陽不僅談如何面對AI帶來的焦慮，也對這股浪潮提出更深一層的思考。當被問到AI是否會影響星座占卜時，她笑著說：「如果只是小問題，你問AI，它給你的答案應該也會有一點可愛，這種小事你信任也無妨。」

但，大事，我覺得還是需要人。

人的智慧、捕捉空氣中訊息並將它凝結成趨勢與答案的能力，是機器或科技永遠無法取代的。

AI的流行，其實正是人的價值要被提煉出來的關鍵時刻，

我們不能偷懶，反而要讓人的價值更清楚地被看見。

這番話，不只是對職業的信念，也是一句送給這個時代的提醒。在高速奔跑的AI浪潮裡，人類的敏銳、信任與溫度，反而會成為最珍貴的資產，也正是唐綺陽最具代表性的內在穩定力量。

在變動的時代裡 信任成了最堅定的答案

《網路溫度計DailyView》

在AI浪潮快速推進的此刻，資訊變得更即時，也更難分辨真假。正因如此，「信任」成為最珍貴的資產。也因此，當唐綺陽站上2025網路口碑之星頒獎典禮的舞台時，這份榮耀的背後，不只是聲量的累積，更象徵著她長年累積的信任感被更多人看見。她語氣柔和、不張揚，像是在對一路支持她的人輕輕道謝。

我剛剛聽到（《網路口碑之星2025趨勢報告》）報告裡提到療癒經濟、信任經濟、安心，這些都是今年的重要關鍵字。

我一直希望能擔任一個讓人看了就安心的角色。

很感謝大家的信任，我也會繼續做好這個角色，不辜負大家的期待。

對唐綺陽而言，這份榮耀不只是獎項，而是一段信任關係被再次確認的時刻。但這份信任，並不只存在於螢幕的另一端，也從自己的生活開始。

從身體開始 練習讓生活變得更好

《網路溫度計DailyView》、翻攝FB／唐綺陽占星幫

《網路溫度計DailyView》、翻攝FB／唐綺陽占星幫

一年半前，唐綺陽開始瘦身，這段過程沒有華麗的開場，而是來自某一天的頓悟。

有一天我忽然醒悟，好像不能這樣下去了。

原本，以為大家只在意星座的內容，不在意外表，但當開始為了健康努力，沒想到許多人會因為她的改變而受到鼓舞，認為「永遠不嫌晚」，這讓她感受到一種新的責任，要維持下去，讓大家覺得未來還有希望。

唐綺陽瘦下26公斤後，與《誰來晚餐》團隊踏上今年金鐘獎節目類的紅毯，「鉛筆腿」一亮相就成了話題焦點。對此她輕鬆笑說，「其實我還是肉肉的，但是已經比最肉的時候瘦很多了。我會繼續努力，看樣子好像會激勵到大家。」談起減重，也不忘補充最實際的心法：「真的就是飲控啦，我的胃還在，大家不用擔心。」

對唐綺陽而言，瘦身不只是外表的變化，更是一種重新拿回生活主導權的歷程，選擇一步步地讓自己的身心靈變得更穩定。對待生命不同面向的真實與堅持，也正是讓她成為許多人信任對象的原因。

唯有真正認識自己 才能在動盪中安住於心

從占星的語言，到安定人心的能力，唐綺陽在這個快速變動的時代，累積出一份難能可貴的「信任」。她不急於領航，也不追逐浪潮，只是靜靜站在原地，提醒著人們：真正的力量，一直都在你自己身上。正如她受訪時所說的：「認識自己，是每個人都該面對的基本功課。不要偷懶，一定要做。」

