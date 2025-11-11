快訊

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

大樂透彩金飆破6.2億 4生肖今天鴻運當頭

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天開獎的大樂透頭獎上看6.2億元，命理師楊登嵙分享民俗招財訣竅。圖／聯合報系資料照片
今天開獎的大樂透頭獎上看6.2億元，命理師楊登嵙分享民俗招財訣竅。圖／聯合報系資料照片

大樂透已連槓15期，今天開獎的大樂透累積彩金上看6.2億元，預計又將帶來彩迷的買氣，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的4個生肖的鼠、龍、蛇、猴，若搭配座向、幸運色等招財秘訣的話，或許即能迎接財神爺上門。

命理師楊登嵙分享民俗招財訣竅，分述如下：

一、今天財運最好的生肖是鼠、龍、蛇、猴。

二、今天「財神方」是在正南、西南方。可以居住位置為中心，朝「財神方」的所在位置彩券行購買。

三、今天幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色及玫瑰金色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，可穿金、土色系服飾去彩券行購買彩券，增加財運。

四、鼻子是「財帛宮」、耳朵象徵福氣，今天可捏一捏鼻子、耳朵，增加財氣與福氣。

彩券行 大樂透
