2026馬年生肖排行榜！3動物工作壓力山大、第一名財運旺盛

今年即將邁入尾聲，2026年12生肖的運勢將會有什麼改變呢？命理專家小孟老師在YouTube發佈影片，分享2026馬年生肖排行榜，快來看看你的生肖排在第幾名吧！

TOP12 生肖馬／犯太歲 壓力極大

屬馬的人明年因為犯太歲影響，工作壓力會比較大，容易和同事或上司產生摩擦，上半年挑戰連連，但若能穩定心態以成果證明實力，年終後將有轉機與升遷的機會。

財運的起伏比較明顯，尤其3月、6月、9月都要防範投資事物與突發的開銷，確保正財穩定，適合穩健投資，遠離借貸與高風險投資，整體要低調行事。

TOP11 生肖兔／破太歲 事業壓力多

屬兔的人在職場上容易遇到人際摩擦，要低調、事情紀錄要清楚，幸好有吉星來幫忙，有貴人運，3月、9月有升遷或合作的好機會。

財務正職穩定，但投資或偏財要小心，4月、8月可能有突發開銷，建議先還利率較高，或著比較高額的貸款，整體以穩健的理財為主。

TOP10 生肖鼠／沖太歲 財運波動

屬鼠的人因為沖太歲的干擾，整體運勢起伏不定，特別在職場與財務方面感受明顯，上半年容易遭遇人事的困擾，或工作變動，2月、5月、8月需要謹慎應對，避免口舌是非，並妥善保存重要的文件，6月後情勢逐漸穩定，若能主動爭取機會，有望迎來職涯轉機。

財務方面，3月和9月可能有突如其來的支出或資金延誤，平日要留預備資金，才可以以防萬一，5月和11月可能出現額外收入，但投資還是要保守，避免高風險操作。

TOP9 生肖牛／害太歲 注意人際與合作

屬牛的人整體運勢還算穩定，但在人際關係或合作方面可能遇到小麻煩，上半年可能突然會接到新任務，或是遇到人事變動，建議把事情紀錄清楚，用數據說話，避免被誤會，3月、9月會有貴人出現，是爭取升職或資源的好機會，下半年也能慢慢看到成果。

財運方面整體不錯，2月、6月、8月要注意花費，別讓合作變成損失，4月和10月適合做小額投資，慢慢累積財富。

TOP8 生肖雞／破太歲 事業注意內耗

屬雞的人明年會逐步往上爬升，在工作上會越來越順，付出努力通常能看到好成果，3月和9月有機會被升職，上半年表現不錯，但6月要注意同事或合作對象的溝通，重要的事情要留下紀錄，下半年工作變多，建議把流程整理清楚，才不會太累。

財運方面算是穩定，除了正職收入，還有機會多賺一些額外的錢，不過1月和4月可能有突發的花費，投資要分散風險，別衝動做高風險投資。

TOP7 生肖虎／運勢起伏 有進有退

工作上會有不少起伏，尤其2月和7月挑戰很多，要有耐心和彈性去面對，4月有短暫的好機會，9月和11月別太搶風頭，以免惹上麻煩，下半年情況慢慢穩定，只要持續努力，成果就會慢慢浮現出來，記得多靠團隊和貴人幫忙。

財運方面正職收入穩定，但偏財運不太理想，3月和8月要小心投資 失誤，或有突然的花費，到了年終有錢可以先還清欠款，再規劃好財務分配。

TOP6 生肖龍／重整階段 穩中帶機會

工作上會有穩定的發展，也有機會往外拓展人脈，核心業務3月和9月特別適合行動，年中可以爭取參與重要專案或跨部門合作，但要小心有人從中作梗，要把事情寫下來做紀錄，年底前後會有升職或轉換工作的機會。

財運以穩定收入為主，額外賺錢的機會不多，2月、7月、11月要注意不必要的花費或借錢風險，理財方式要保守一些，多存錢少花錢。

TOP5 生肖羊／後勢運強 貴人助運

工作會越來越好，之前的困難已經慢慢過去了，3月和9月適合主動表現，上半年可以多花心思改善工作流程和人際關係，下半年有機會靠自己的專業爭取資源，成果會越來越明顯。

財運方面算是穩定，正職收入可靠，2月和8月有投資機會，但要小心操作，4月要注意小額花費和交際的開支，年終後可能會拿到獎金，建議先存起來，並規劃長期理財，5月和11月資金變動較大，要保守一點。

TOP4 生肖狗／穩健進財 機會浮現

工作上會越來越順利，3月和10月適合表現自己，認識新朋友，5月是事業發展的重要時機，年中要注意合約或協議內容，避免疏忽出問題，年底有機會被主管肯定，適合開始規劃未來的職涯或進修方向。

財運方面很不錯，正職收入穩定，過年後的2月和9月有投資機會，但要小心操作，年終記得準備備用金，11月和12月適合存錢和做長期理財規劃。

TOP3 生肖蛇／運氣漸開 貴人相助

工作上會慢慢進步，上半年適合打好基礎，改善流程，3月到5月事情比較多，要有計畫的應對，3月和年底是爭取升職或進修的好時機，年中可以試試看跨領域的合作，但簽約前要把責任分清楚，6月要小心人際問題或被人陷害，保持冷靜並把重要事情記下來。

財運方面還算穩定，正職收入可靠，2月和8月有突發性花費，投資要避開高風險，春天做短期投資，要先評估好風險，年底財運就能慢慢回升，有機會拿到額外收入。

TOP2 生肖豬／偏財順利 事業拓展

屬豬的終於揮別2025不好的運氣，2026工作運勢穩穩向上，4月和9月適合學新技能，或重新規劃職涯方向，年中有機會跟其他部門合作，爭取更多資源，6月遇到困難要冷靜處理，年底可能會被升職，建議一步一步穩扎穩打，重要事情要記下來，並分階段完成。

財運方面穩定，2月和8月要注意突發花費，別亂借錢，年終可能拿到獎金，5月和11月也有小筆收入，適合整理財務。

TOP1 生肖猴／事業突破 財運旺盛

屬猴的人工作將迎來許多突破和變革的機會，上半年必須要打穩基礎，下半年會逐步落實新計畫，過年後的三個月適合提出新提案，6月若遇到一些挑戰，可透過調整溝通化解，全年應採取分期推進的策略方式，維持基金流動性，人脈廣，適合拓展社交圈並善用外部資源。

財運方面穩定且有成長的潛力，正職收入穩固，偶爾還有額外進帳，1月和4月需防破財，或是突發的開銷，2月、8月、9月是評估投資的好時機，建議年初設立應急基金，並優先償還高利息債務，年底財務才會累積，適合累積儲蓄，規劃長遠資產。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。