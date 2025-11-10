快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

太自我？「3星座」最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座天生就比較難與他人建立深厚的情誼。 圖／ingimage
有些星座天生就比較難與他人建立深厚的情誼。 圖／ingimage

浩瀚星空中，每個星座都閃爍著獨特的光芒，象徵不同的性格與人生特質。然而，在人際關係的世界裡，有些星座似乎天生就比較難與他人建立深厚的情誼。這並非因為他們不值得被愛，而是性格中的某些特質，讓他們在友情的道路上多了一些考驗。「搜狐網」指出，以下這些星座最容易被誤解，難以交到真正的知心朋友。

白羊座

白羊座天生充滿活力與領導氣場，總是希望成為人群中的焦點。他們的自信與行動力讓人印象深刻，但這份強烈的主導慾也可能讓他們顯得有些以自我為中心。白羊座說話常常太過直接，雖然出發點是誠懇，卻容易讓他人覺得被冒犯。正因如此，白羊座在建立深層友誼時，往往需要學會多一些傾聽與包容，否則容易讓真心的朋友悄悄遠離。

金牛座

穩重又實際的金牛座，重視安全感與生活品質，對朋友忠誠可靠，是值得信賴的夥伴。然而，他們有時過於專注於物質層面的追求，容易忽略人際之間的情感交流。再加上金牛座天性保守，不喜歡輕易改變，面對新朋友或新環境時常顯得拘謹而慢熱。這樣的個性雖讓人感覺踏實，但也可能使他們錯過與他人深入相處的機會。

天蠍座

天蠍座向來以神秘與強烈的情感著稱，他們觀察力敏銳，對人事物都有極深的洞察。然而，這份敏感也讓他們在感情中顯得多疑與防備。天蠍座害怕受傷，往往習慣把情緒藏在心底，不輕易表露真實想法。當他們過於執著於自身感受時，反而築起了一道看不見的牆，讓他人難以真正走進他們的內心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

今立冬！五星座「天冷就壞心情」 天秤怕不能出去玩、巨蟹陷入懷舊迴圈

三星座「十年磨一劍」有耐心必成功！ 水瓶不服輸、第一名抗壓強

3星座再忙也會充實自己...天蠍從不鬆懈、第一名「停下就是退步」

三星座料事如神「看破不說破」… 雙子讀空氣高手、她享受看穿人樂趣

相關新聞

太自我？「3星座」最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

浩瀚星空中，每個星座都閃爍著獨特的光芒，象徵不同的性格與人生特質。然而，在人際關係的世界裡，有些星座似乎天生就比較難與他人建立深厚的情誼。這並非因為他們不值得被愛，而是性格中的某些特質，讓他們在友情的道路上多了一些考驗。「搜狐網」指出，以下這些星座最容易被誤解，難以交到真正的知心朋友。

想跳槽？三大生肖年底有新工作機緣...豬越換越好、他斜槓賺錢

想找到適合自己的工作不僅需要最基本的實力，有時候，更需要額外的運氣。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個年底有新工作機緣的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

唐綺陽星座運勢週報： 雙魚工作受長官賞識 魔羯可能被朋友告白

本週一水星逆行射手，容易溝通不良、說話太直白，需謹言慎行，避免產生誤會。週三木星逆行，情緒回穩，能好好收拾心情、釐清焦慮來源。水象大三角，水能量高漲，有星在25、26度者成為事件主角，週四水火合相高峰，周遭出現心直口快的正義魔人，留意交通、避免搶快，當心大型事故發生。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要躺在家裡，也能賺進財富，有人則是獲得財神眷顧，狠狠的賺上一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／牡羊受愛護別太得意 還應懂得珍惜

2025-11-10牡羊座短評：萬事如意，易被照顧。【整體運】對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，

3生肖11月下旬財運大爆發 屬虎投資、房產、創業皆有戲唱

2025年轉眼間已來到11月，不少人希望趕在年底前轉運。《搜狐網》運勢專欄指出，11月下旬將有三生肖迎來財運爆發期，不只正職收入回升，副業與投資收益也有望翻倍，屬虎、猴、龍的朋友，只要抓住這波機會，年底前錢包將越來越滿，為即將到來的2026年開啟好兆頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。