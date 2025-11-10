唐綺陽星座運勢週報： 雙魚工作受長官賞識 魔羯可能被朋友告白

快訊

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。圖／三立提供
唐綺陽。圖／三立提供

【唐綺陽星座運勢週報11/10-11/16】

星象影響：水星逆行射手、木星逆行、水象能量高漲、水火合相高峰

本週一水星逆行射手，容易溝通不良、說話太直白，需謹言慎行，避免產生誤會。週三木星逆行，情緒回穩，能好好收拾心情、釐清焦慮來源。水象大三角，水能量高漲，有星在25、26度者成為事件主角，週四水火合相高峰，周遭出現心直口快的正義魔人，留意交通、避免搶快，當心大型事故發生。

12星座個別影響：

金牛：遇反對聲音需耐心磨合；感情爭執請中間人協調

天秤：計畫突變做好心理準備；感情當心負面想法成真

魔羯：找人合作勝過單打獨鬥；感情可能收到朋友告白

水瓶：自信之處恐會出現變數；感情需留意對方的改變

巨蟹：適合找假想敵來激勵自己；感情有職場戀情機會

獅子：工作上伸出援手收穫好評；感情貼心能增添行情

天蠍：事業適合低調默默耕耘；感情避免黯淡乏善可陳

射手：工作新舊任務接踵而來；感情表達之餘也需傾聽

牡羊：人情互動是把雙面刃；感情戰無不勝請勇敢告白

雙子：過度忙碌需注意睡眠；感情適合讓對方好好表達

處女：工作上要開口就有支援；感情喜好分明心想事成

雙魚：工作受長官賞識但壓力不小；感情能握有主導權

星座運勢 告白 木星 能量

