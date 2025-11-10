本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要躺在家裡，也能賺進財富，有人則是獲得財神眷顧，狠狠的賺上一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬兔

如果你是經常飄盪的打工族或臨時工作者，工作常常時有時無，收入不穩定的人，本周的個人運勢開始上揚，在這段時間裡，會有許多工作機會出現，請你一定要積極爭取，雖然過程中的勞累是無法避免，但只要好好表現，除了能得到應有的收入外，更有機會獲得額外的獎勵。

第四名：血型O型+生肖屬狗

因應科技進步，無人商店的商機也開始慢慢起步，如果你是無人商店的經營者，或是娃娃機、販賣機，自助洗車等投幣式經營的業主，本周的財運很不錯，在這段時間裡，所擁有的機台會有強烈吸引力，讓你躺在家裡，也能夠賺進財富，但記得要保持機器功能穩定，千萬不要當機了。

第三名：血型O型+生肖屬牛

舊的東西一定要丟掉嗎，舊的東西一定不好嗎？現在其實很多人都覺得二手商品經濟又實惠，如果你是二手商品的經營者，無論是實體或網路店面，特別是3C相關產品，本周的財運特別旺盛，會有許多人前來詢問，只要好好介紹，就能讓客人願意掏出錢來，送進你的口袋裡。

第二名：血型A型+生肖屬馬

在大街小巷的街道上，總是充滿著各式各樣的美食，如果你是麵食相關的店家或攤商，例如包子、餛飩水餃、煎餅等，本周的財運相當火燙，會有相當多的顧客前來消費，能夠生意興隆，高朋滿座，只要記得保持服務品質和食材新鮮，就能讓你在辛苦勞累中，賺進大把鈔票。

第一名：血型B型+生肖屬龍

所謂你不理財，財不理你，如果你有在做投資理財，本周的財神已經悄悄降臨在你身邊，在這段時間裡，趕快把握這波運勢，就有機會狠狠的賺上一筆，如果不懂投資也沒有關係，可以試試手氣，到彩劵行買張彩劵，也有機會得到眷顧，讓你獲得一筆心滿意足的收穫。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。