快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

3生肖11月下旬財運大爆發 屬虎投資、房產、創業皆有戲唱

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

2025年轉眼間已來到11月，不少人希望趕在年底前轉運。《搜狐網專欄指出，11月下旬將有三生肖迎來財運爆發期，不只正職收入回升，副業與投資收益也有望翻倍，屬虎、猴、龍的朋友，只要抓住這波機會，年底前錢包將越來越滿，為即將到來的2026年開啟好兆頭。

生肖虎

生肖虎的朋友可說是時來運轉，過去幾個月雖忙碌但收穫有限，然而從11月下旬起運勢轉強，投資、房產、創業項目皆有亮眼成果，副業收入明顯成長，多元財源齊開。提醒屬虎的朋友，財運雖旺仍須保持理性，面對重大財務決策應三思而行，方能讓財富穩健增長。

生肖猴

屬猴者聰明靈活，11月下旬財運旺盛、事業有成，職場表現獲主管賞識，有升職加薪機會，投資與理財運亦跟著看漲，副業或合作案將進入收成期，之前的努力終於回本甚至翻倍。建議猴朋友趁勢布局金融市場，適度分散風險，讓錢滾錢、財運持續高漲。

生肖龍

生肖龍天生貴氣十足，11月下旬迎來財運大爆發，過去投入的事業與投資陸續開花結果，無論是獎金、分紅或合作收益皆可期，還可能出現意外之財。雖然財富湧入，但切記保持清醒頭腦，別被短期好運沖昏頭，謹慎規劃，才能讓好運延續到明年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖 搜狐網 職場

延伸閱讀

三星座「十年磨一劍」有耐心必成功！ 水瓶不服輸、第一名抗壓強

火蛇年相剋！「3生肖命格」年底健康拉警報.…虎火氣大、他腸胃出狀況

財神眷顧！「3大生肖」將迎豐厚進帳、好運連連到年底

三星座「走過風雨」會更茁壯！牡羊變得深思熟慮、第一名利他也利己

相關新聞

3生肖11月下旬財運大爆發 屬虎投資、房產、創業皆有戲唱

2025年轉眼間已來到11月，不少人希望趕在年底前轉運。《搜狐網》運勢專欄指出，11月下旬將有三生肖迎來財運爆發期，不只正職收入回升，副業與投資收益也有望翻倍，屬虎、猴、龍的朋友，只要抓住這波機會，年底前錢包將越來越滿，為即將到來的2026年開啟好兆頭。

臨危不亂！3星座危機處理超強...牡羊安定軍心、他一擊致命

面對突如其來的困境，如果能以平和冷靜的心態應對，便能有效率地解決難題。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個危機處理能力超強的星座，快來看看他們怎麼解決困難的吧！請參考太陽、上升、火星、8宮星座。

每日星座運勢／水瓶休閒放鬆身心還 能結識新朋友

2025-11-09牡羊座短評：愛情不如想像中的完美。【整體運】步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的

殺破狼週運勢／天秤愛得很卑微 天蠍十分討喜時期

殺破狼2025年11月10日～11月16日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，金星與太陽齊聚財務宮位，購物時善用會員身份，可買到物超所值的好東西。有投資習慣的白羊座，投資標

2025年最後一波水逆來襲！「12星座注意事項、通用提醒」必看

2025年最後一波水逆來了！這次水逆發生在射手座 ，逆行進入天蠍座 ，因此這兩個星座算是重災區，週期從11月9日持續至11...

三星座「走過風雨」會更茁壯！牡羊變得深思熟慮、第一名利他也利己

人生道路上，難免會經歷風風雨雨，如果能將困境當作成長的一部分，便能更加接近成功。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個歷經風雨更加茁壯的星座，請參考太陽、月亮、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。