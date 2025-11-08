2025年最後一波水逆來襲！「12星座注意事項、通用提醒」必看

2025年最後一波水逆來了！這次水逆發生在射手座 ，逆行進入天蠍座 ，因此這兩個星座算是重災區，週期從11月9日持續至11月29日，主要影響是溝通、交通、合約、財務交易、旅行規劃、人際關係的混亂與誤會，並且會強迫人們放慢腳步，回頭檢視未完成或有疑慮的事情。這段期間適合「回顧、整理、修正」，而不是大幅變動或冒險起始。

其他星座也別大意，本次水逆波及與感受較強烈的星座還不少，這裡整理了12星座個別的注意事項，以及所有星座適用的通用守則，除了自己要仔細看，更別忘了tag身邊的親朋好友！

總而言之，水逆年年有，只要抱持小心謹慎的態度與平穩的情緒，處理人、事、物都切勿躁進，一定可以關關難過關關過。往好處想，熬過這次，下一波就是明年的事了，大家撐住啊！

★牡羊座

●合作／合約先看清解約條款，多次確認細節，別口頭就拍板。

●出差、長途行程多準備一套備案（留意航班延誤、證件影印）。

●與伴侶談錢或承諾時，先寫下共識再行動。

●注意精神內耗、情緒波動，容易與兄弟姊妹或鄰居發生誤會。

圖／記者陳立儀製表

★金牛座

●合約、分帳、財務或合購案件易出差錯或延遲，切記明確條款、文字記錄、仔細核對。

●財務變動前先評估風險，投資以降低槓桿、拉長檢視期。

●情感／伴侶的金流議題，要保持耐心與透明度。

●人際關係上需注意溝通誤解，避免因小事爭執。​

圖／記者陳立儀製表

★雙子座

●社群發言、發佈短影音、資訊傳遞或溝通訊息前，多讀兩次或多校稿再送出。

●注意與朋友、同事的溝通，避免誤會與誤傳。跨部門溝通建議用書面與會議記錄，最好多備份。

●交通、電子設備容易出問題，出門前先檢查行程與設備。

●感情對話避免戲劇化解讀，先釐清事實。

圖／記者陳立儀製表

★巨蟹座

●家事或居住變動前，務必檢查條件、留備案。家用大額支出（如裝修、家電）記得貨比三家。

●家人或親近的人表達需求時，先聽仔細再回覆，別心急。家人隱私不轉述、不代答，避免無心失言。

●減少晚間通勤、深夜活動、夜間駕駛。

​●家庭、情感關係容易出現舊事重提，建議多傾聽與溝通，避免做出重大決定。

圖／記者陳立儀製表

★獅子座

●公開發言、簡報先彩排，避免臨場出狀況。

●職場、合作關係容易出現延誤或誤解，建議多確認細節，預留修改期。

●放下「必須掌控全場」的壓力。審視自我界線，別用慣性熱情承擔他人責任。

●避免啟動新計畫，多處理舊事與完善細節。​

圖／記者陳立儀製表

★處女座

●日常事務容易出現疏漏。檔案命名、資料夾應整理到位、完整備份。

●會計／報銷數字對齊，避免小誤差累積大問題。出版、投稿或各種合約條款逐條確認。

●別過度自責，區分清楚自己該負的責任就好。任務清單分段執行，避免一口氣全部完成。

​●注意與長輩或權威人士的溝通，避免誤會。

圖／記者陳立儀製表

★天秤座

●合作提案加入「溝通頻率／負責人」清單，寫明分工與階段性完成期限。團隊訊息多用書面確認。

●社交活動中守住底線，不為迎合而退讓自我，不評論未證實訊息。

●感情中的金錢往來，白紙黑字最安全。

●人際關係、合作計畫容易出現延遲或誤解，建議多確認。避免在水逆期間做重大決定。

圖／記者陳立儀製表

★天蠍座

●本次水逆期間影響最直接，容易出現情感與信任危機、財務糾紛、法律文件問題。

●建議多檢查文件、避免衝動決定，切忌逃避問題。​機密、資安、邊界全面盤點。

●容易被翻舊帳，誠實、補件比辯解有效。

●正視內心矛盾，給自己內省空間。情緒易放大，先寫下再說出口，避免激烈話語。

圖／記者陳立儀製表

★射手座

●本命主場被點名，信念與理想受到挑戰，旅行、進修、工作計畫需三思。

●長途旅行、國際事務、教育計畫容易出現延誤或變數。訂票簽證、里程與各種細節應逐項核對，避免烏龍。

●公開言論避免誇大、斷言，附上來源最安全。發言或出版內容前一定要反覆修訂。

●建議多預留時間、備份文件，避免衝動簽約或重大決定。​

圖／記者陳立儀製表

★摩羯座

●社群、團體、朋友圈、未來願景系統可能被水星逆行擾動。社群發言要慎重，公開前先考慮後續影響。

●長期目標重新檢視，是否真的是為了自己而非外界期望。避免在水逆期間做重大職業或財務決定。​

●職場、財務計畫容易出現延誤或誤算，建議多確認細節，金流與應收帳款提早催收。公司機密、投標文件權限分級，避免誤傳。

●別以沉默代替溝通，必要時開會釐清。朋友間的權責模糊務必整理清晰。

圖／記者陳立儀製表

★水瓶座

●職場溝通不順、文件需求更高，應多加確認、避免誤會，科研或數據案版本詳載變更記錄。轉職或重大改變不宜突發決定。

●保護個人隱私與邊界，別因社交加速曝光。線上社群與論壇避免火線辯戰。

●朋友借貸與合購，先講清楚規則再出錢。

●人際關係、科技設備容易出現問題，建議多檢查與備份。長距離移動要備妥充電用品、離線地圖。

圖／記者陳立儀製表

★雙魚座

●職涯與信念領域被逆行拖動，需慎重回顧目標與方向。職場目標拆成可驗收的週或日任務，少憑感覺。

●出版／發表作品延後或修正，是機會而非失敗。內容創作、設計稿都要多方備份。

●醫療、保險、處方箋日期與用量多反覆檢查。

●情感、財務、過去問題容易重現，建議多傾聽與溝通，降低誤會。避免在水逆期間做重大情感或財務決定。

圖／記者陳立儀製表

●水逆建議通用守則（全星座適用）

１．重要檔案雙備份；Email、簡報、文件多檢查確認後再送出。留意科技設備與技術故障。

２．避免簽署重要合約、啟動新計畫或做重大決定。

３．少啟動新專案，多修正既有流程。

４．旅行、會議增加15～30分鐘緩衝期。

５．合同、金流、授權用清單逐條確認。口語約定改成文字，留存會後記錄。

６．降低晚間通勤、長途移動的頻率，注意道路安全與保險。

７．保持冷靜，多傾聽與溝通，避免情緒化反應。​

８．若已出包，謹記「承認→補救→驗證」三步驟。