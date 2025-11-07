今立冬！五星座「天冷就壞心情」 天秤怕不能出去玩、巨蟹陷入懷舊迴圈

天氣漸入寒冷，哪個星座會因為天氣變冷了而情緒變得不穩定呢，或是會因為天氣轉變而情緒也會轉變呢？

★雙魚座／傷春悲秋 失去動力

作為感覺第一的雙魚座，很容易因為天氣、氣味改變，而讓雙魚座一天的心情，尤其是持續的低溫，入秋的時刻，雙魚都會瞬間被帶到傷春悲秋的感覺。雙魚座也特別容易感受到天氣改變的味道，氣溫都會讓雙魚感到失去動力。

★巨蟹座／看落葉 陷懷舊迴圈

巨蟹座非常喜歡懷舊的氣氛，在入秋的時間，當落葉飄落的時間，很容易讓巨蟹座聯想到過去，尤其是舊人舊事，這就會非常容易影響到巨蟹的情緒，有可能整個秋天都在懷念過去的自己。

★白羊座／會不開心 馬上能轉好

白羊座看起來不容易被影響，但是因為白羊座的情緒非常直接，變冷的天氣，早上那種的霧霧，都會讓白羊座一天的好心情給破壞了。雖然很快又會情緒高漲起來，但是天氣也是會影響白羊座情緒的原因之一。

★天秤座／影響出遊 才會生氣

天秤座非常喜歡陽光，雖然入秋不一定會讓天秤座直接影響天秤座的情緒，但是只要影響到天秤座的遊玩，或是影響到出門的便利，很有可能間接讓天秤座的心情變差。

★金牛座／傷心的時候會更傷心

金牛座不是容易被天氣影響的，但是金牛座如果在心情不好的時候，入秋的情境，天氣的情況就很容易讓金牛座心情更為低落。會引發金牛座的一些負面情緒，從而加深了金牛座受到天氣的影響。

