殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花

2026年即將到來，星象能量正悄悄轉動。占星專家「殺破狼」公布最新的12星座年度流年運勢。行星移位頻繁，不僅象徵結構轉變與新契機，也意味著舊有模式將被打破。無論是事業、財運、愛情、健康、還是人際關係，每個星座都將面臨不同的考驗與驚喜。(編按：12星座2026年最好＆最糟感情篇12月17日上午8:30出爐)

整體運勢：★★★3顆星

不論是工作，或是情感關係，天秤座在2025至2026年都算是苦盡甘來，特別是工作運，在2025下半年木星進入志業宮位後，過去辛苦耕耘都能獲得收穫。2026年2月14日土星會正式從工作宮位離開，進入感情宮位。工作運在2026年2月14日一直到2026年6月30號到達高峰，有的天秤座轉換跑道到更理想的單位服務，能力備受肯定。

有些天秤座則是在原有的體系執掌管理職，待遇變得更好。也有一部份的天秤座決定自行創業，雖然前期很辛苦，2026年木星掙脫了不良相位的影響，同時土星在2026年2月14日離開了工作宮位，自行創業的天秤座在事業運方面也看到顯著的成效。

在2026年6月30日之後，木星會進入天秤座的人際關係宮位，對於創業的天秤座有加乘的效果，許多客戶會幫你介紹新客戶，業績也會因為人脈的拓展而發展得更廣。如果還只是一般的上班族，2026年6月30日木星進入人際關係宮位後，可能會加入一個團體，認識志同道合的新朋友，工作上也會因為認識了新的人脈，而在某些部分獲得幫助。因此2026年天秤座在職場或是事業以及人際關係都十分風光，至少是平穩的。

不過土星2月14日離開工作宮位後，會進入天秤座的情感關係宮位，海王星會比土星率先在2026年1月26日進入情感宮位，不論天秤座對於情感關係是否重視，土星會送來一個讓你動心的對象，陪你做情感關係的功課。

對方或許渣，也可能是非常理想的結婚對象，但與對方的相處，總是會有一些問題，逼迫著你修正或妥協，然而這樣還不夠，你一昧把自我踩在腳下的退讓，問題依舊無法獲得圓滿的答案，經歷好幾次刻骨銘心的分分合合，也可能交往好幾個情感對象後，逐漸發現自己在情感上的缺失，才會走向比較健康的關係中。

若是感情已經穩定，或是已經進入婚姻關係的天秤座也無法躲避掉情感面的問題，或許是與對方的相處模式已經僵化，好像沒什麼激情可言，你或對方可能會有一方突然出軌，考驗著雙方穩固的結構關係。就算沒有誘惑，情感對象可能生老病死，或是性情大變，對方可能需要照顧，而你卻可能力不從心，即便再穩固的關係，面臨現實的考驗時，要面對的問題將是十分殘酷的。

不論是有其他人士介入穩定的關係中，或是要與伴侶面臨生命的課業，對天秤座而言，情感面或多或少都面臨衝擊。在2025年5月25日至9月1日，土星曾短暫進入天秤座的感情宮位，或許已經有許多天秤座在這段時間受到過衝擊，對於情感關係敬謝不敏。

不過土星總是像包裹著糖衣的毒藥，會派出一個人一步步的讓你陷入既是甜美，卻又必須通過重重障礙的情感中，讓自己了解個性上的弱點，以後才不至於墜入不幸中，它是很嚴格的老師，當土星走到自己太陽星座（或上升星座）對宮的這個位置，你面對的敵人看似是伴侶，實際上是最大的問題都是出在自己身上，情感對象不過是照映自己的鏡子罷了。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線上，轉移到水瓶座～獅子座的軸線上。在2026年的農曆新年前後，日蝕發生在戀愛宮位，你很容易煞到某個對象，陷入熱戀中，不過這段戀情可能就如先前所說的，充滿了課業。

如果想要生養小孩，在農曆年前後，懷孕的機率很高，不過孩子的降臨，其實也會為情感關係帶來許多新的課題，某些天秤座會在農曆年前後收養寵物，日蝕發生在子女宮位，有時也會為當事人帶來毛小孩。某些天秤座則是會在農曆年前後以及8月日月蝕衝擊工作宮位軸線的時期，而辭職換工作，甚至是在農曆年前後，或是8月的時候被資遣。

如果在農曆春節前後轉換跑道，會換到比較理想的領域發展，8月轉換工作，則需要貴人幫助。

除了土星、日月蝕會在情感上帶來令你動心的對象外，2026年下半年，金星會在命宮以及金錢宮位逆行與順行。金星在命宮逆行時，曾經相戀過的情感對象很容易再度出現在你的生命中，此時很容易與過去的情感對象復合，但也可能在很短的時間陷入一段愛戀，花期卻不長久。

若不是情感對象讓你看到自己的問題，也可能會是和你一起合夥的夥伴，兩人原本懷有很高的信任度，卻可能在利益分配上的不均，造成兩人反目。先前有說過，在2026年，天秤座的工作運與事業運很不錯，但千萬不要與人合作一起創業或研發，你會發現要一起合作的人跟你的理念並不協調，因此即便2026年的事業、工作運不錯，千萬不要與他人合夥，很容易發生糾紛。

8月的日蝕發生在天秤座的人際關係宮位，你週遭的人際關係會有很大的變化，在職場，人事變動會十分劇烈，在生活中，可能會與某些朋友反目。日蝕會將你的人際關係汰舊換新。某些天秤座可能面臨認識的人突然離世的消息，令你不勝唏噓。由於日蝕是個大破大立的能量，也是最強的新月，在8月的時候，天秤座也會參與新的團體、認識新朋友，獲得許多過去接觸不到的人脈。

金星10月～11月伴隨著水星逆行，會從金錢宮位逆行至命宮，有一部份的天秤座在10月份會遇到一些金錢上的麻煩，可能遺失錢包，或是貴重物品，但這些金錢會在金星順行時全部尋回。也可能被人拖欠金錢，直到金星恢復順行，這些錢才會被歸還。因此10月到11月要特別當心掉錢包或是遺失各種貴重物品，即便能找回來，付出去的精神成本也會很巨大。

整體而言，天秤座2026年的運勢在外看似風光，工作與人際關係都十分吃得開，但情感關係卻一直處在自我感覺不良的情緒中，總是感到受傷。如果能把重心放在經營事業上，那你會獲得的回報是十分直接的。如果在情感上不斷在付出，那就會比較辛苦。小麻煩會有點多，不過大方向都很平穩，該經歷的課業如果能認真看待，情感關係也能開花結果，端看你用什麼態度面對課業。

2026年天蠍座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

「勞碌」會是天蠍座2026年最佳的寫照，由於土星會在2026年2月14日正式進入天蠍座的工作宮位，天蠍座即將迎來的是十分有挑戰性的工作，同時，在2026年的上半年，木星會在天蠍座的專業領域、海外宮位行進，有些天蠍座的挑戰是承接跨領域的新工作型態，另外還有一些天蠍座則是會外派到海外工作，或是不斷需要到外地出差，考驗著你對外的各項應變能力。

不過這些辛苦在6月30日木星正式進入天蠍座的志業宮位後，上半年付出的努力，會在2026年下半年獲得成果。有晉升主管職的機會，或是在異地開拓出新的事業體。某些天蠍座上半年的工作狀態會較為混亂，可能不斷地在換工作，不斷地為自己職業生涯找出新的定位，這樣的天蠍座在6月30日之後，會遇到一個適合自己的職場，並從此穩定下來。

然而土星待在工作宮位的能量長達兩年多，即便在下半年能落地生根，待在一個組織較為穩健的單位工作，一年到頭都會十分忙碌，很多事務都必須親力親為，即便是工作早已穩定的天蠍座，上半年會覺得自己的專業能力陷入瓶頸，會想回到學校再進修，未來會有兩年多的時間帶職修業，十分勞碌。

不過這些在職場的鍛鍊，絕對會給天蠍座一個很好的回饋，至於具體來說是什麼，在木星6月30日後，天蠍座自然而然就會知道了。

除了兩個大型行星都在影響天蠍座的職涯，2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線上，轉移到水瓶座～獅子座的軸線上，8月的日蝕會充分加強工作轉換的能量，特別日蝕是開啟新事務能量最強的新月，許多天蠍座毅然決然放下安逸的工作狀態，投身於新的領域，最為關鍵的時間就在8月，因著木星與日蝕的雙重加持，會使天蠍座在轉職或創業都有極大的幫助。

不過2026年的日月蝕卻對天蠍座的情感面有極大的傷害。2026第一次的日月蝕發生在農曆年前後，日蝕會發生在天蠍座的家庭、家宅宮位。月蝕則是衝擊著天蠍座的人際關係宮位，有許多天蠍座可能在農曆年前後離鄉背井到新的國度發展，必須離開親朋好友，孤身到陌生的國度生活。

更甚者，某些天蠍座的家人，或是重要的朋友會在此時遠離你，也許是到另一個國度，也許是面臨生離死別，8月的月蝕會發生在天蠍座的戀愛、子女宮位，如果是情感關係尚未明朗化的天蠍座，喜歡的人很可能在此時被其他人橫刀奪愛，即便是情感穩定的天蠍座，也容易與戀人發生劇烈的爭執，若是雙方都不願意低頭，則可能走向分手。

即便和解了，也需要花很長的時間修復彼此的關係。某些天蠍座則要特別注意小孩或是寵物的身體健康與安全，在8月的時候，孩子生病或是發生意外的機率也比較高。因此，2026年的日月蝕對天蠍座來說衝擊最大的，都是身邊最親的親人、好友與孩子，在日月蝕發生的時間，對待越是重要的人，情緒管理要越好，即便是朋友看似不起眼的抱怨，也要稍微關心一下，避免造成遺憾。

不過，2026年也並非什麼問題都難以挽回，金星在9月開始進入天蠍座，10月金星會伴隨著水星逆行，在情感上的一些不愉快，2026年10月金星逆行在天蠍座時，可以與分手的戀人、吵架的親人或朋友達成和解，情感得以修復。

金星會從天蠍座逆行至天秤座，再順行回天蠍座。如果天蠍座秋季要開啟一段新的戀情，那可能花期不會太長，同時在金星逆行期間，天蠍座最好能避免改變外表與樣貌、到外地旅行、從事奢侈的消費，容易遇到令你不悅的服務，旅行則可能遇到一些突發狀況，除了不斷需要花大量的金錢解決之外，也可能受困在一個極為不舒適的地方，這段時間最好專注在工作上，因為工作也會伴隨水星逆行的問題，不斷來回修正，或是會有許多麻煩的問題需要解決。

金錢運方面，會影響天蠍座最大的因素就是天王星了，其實天王星在2025年7月7日～11月8日一度進入天蠍座的財務宮位，即便是金錢觀很保守的天蠍座，也會購買一些投資商品，但是環境波動劇烈，天蠍座在投資市場上有賺也有賠，2026年4月25日天王星會正式進入天蠍座的財務宮位，時間長達6年，某些天蠍座會沈迷在金錢遊戲中，可能炒短線，或是投資槓桿更大的理財商品。

但天王星並不是很穩定的行星能量，2025年上半年天蠍座可能因為天王星與木星同時在財務宮位，初嚐了短期內累積大量財富的甜頭。不過2026年就沒這麼幸運，極可能在一次又一次的博弈中負債累累，如果不收斂賭徒的心態，可能會因此傾家蕩產。在此提醒天蠍座，從2026年開始，對於投資理財盡量要保守，有些看似穩健型的投資商品，也可能潛在一些危機。

此外，天王星進入天蠍座的疾厄宮位，土星則佔領了健康宮位。因此需要特別注意身體健康，特別是過度勞碌的天蠍座很容易引發內分泌、腺體，以及筋骨、皮膚、牙齒方面的慢性疾病，必須常常跑醫院，因此天蠍座自身的身體狀況需要多保養，也許這些病痛不至於致命，但肯定不會讓你太舒適。

整體而言，天蠍座即將迎來十分勞碌的一年，但其實勞碌也算是好事，多多少少會讓你的生活有目標，正財也不缺，但有關家人、戀人、子女、朋友，這些情感面的問題會較為嚴重，甚至有些情感一旦失去了就無法挽回，珍惜身邊這些情感或許會是天蠍座2026年最大的課題，同時理財需保守一些，並好好保養身體，或許這些事物不會是生活中的重點，但失去了這些，即便在職場上贏得了天下，也會變得沒有意義了，不是嗎？

2026年射手座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

許多射手座自2025年下半年開始在物質生活方面獲得改善，木星自2025年6月10日進入射手座的財務宮位，會一直待到2026年的6月30日離開，許多射手座手頭上會有些餘裕的金錢好好投資理財，在整整一年的時間中，靠著投資，可賺到不少錢。

另外有些射手座則是繼承了家族留下的一筆資產，或是因為一些事件，獲得賠償性的理賠金。靠著這些資產，也可以過著一陣子優渥的生活，因此射手座在物質生活上過得不算差，這些錢到了2026年6月30日後，木星因為進入了射手座的遠行宮位，想到海外旅行、留學、打工渡假、生活...這類很燒錢的事，會因此有足夠的資本可以做這些計畫。這是過得比較理想的射手座。

由於木星在財務宮位，射手座會因為各種形式得到不少的資產。不過有很多射手座卻不是在很愉快的情況下得到的。某些射手座承受著家人離世的苦痛，得在2026年6月前把親人留下的財務問題打點好。某些射手座可能得到的是一筆負債，需要尋求法律途徑拋棄繼承，也可能無端捲入一場官司中，或許最後贏得了裁決，也可能獲得了賠償，然而經過冗長的案件審理過程，即便再樂觀的射手座，也會覺得法院是個令人不悅的地方。

相對地，還得尋求法律程序執行他人的財產，又要面對一堆很煩瑣的問題。因此，即便木星在射手座的財務宮位行進，帶來的是許多財富，但獲得這些資產，還不一定是愉快的事。

土星在射手座的家庭宮位行進已久，家庭氣氛與責任也讓射手座感到頗有壓力，但在2026年2月14日，土星會正式進入射手座的戀愛宮位，這意味著，射手座即將面臨的是有關「戀愛」方面的課題。在2025年的5月25日至9月1日，土星一度進入這個位置，許多射手座可能在2025年5月底至8月底有一段特別的邂逅。

其實土星進入戀愛宮位，也會帶來讓你感到心動的對象，甚至陷入更狂野的熱戀中，有些射手座在2025年也許就遇到了這個人，但無疾而終，2026年2月14日，土星再度帶著桃花來敲門了，會有更多的射手座一一被愛情所征服，原本平靜的日子有了那麼一些期待，殊不知，土星帶來的戀愛總是包裹著糖衣，即將要面臨的課業會有千萬種，有些射手座陷入三角戀情，有些射手座突然被喜歡的人甩，久久無法接受這樣的事實，也可能突然懷孕，兩人在不知所措的情況下迎來一個孩子。

土星進入戀愛宮位，就是要射手座學習付出愛，如果無法學會去愛人，那就必須失去一次自我，才會知道愛情不只是要分手就分手這麼簡單而已，有時也會遇到不能放手、不想放手，以及無法放手的可能性。土星會在戀愛宮位待上兩年多，直到射手座學會了對自己所愛的人能承擔責任，射手座才真正能在情感面上得到實在的禮物。在這兩年多中，射手座可能會經歷好幾次的戀情，或是一段刻骨銘心的愛戀。

2026年還有一個非常重大的星相，那就是金星10月會在天蠍座與天秤座之間逆行，金星逆行的位置，也剛好在射手座的心靈、人際關係宮位，也許射手座很可能因為戀情不得不地下化，或是不允許說出口，而選擇暗戀這樣的形式，喜歡著某個人。

這個人可能很早就認識了，也可能是2026下半年才認識的新朋友，不管以哪種形式出現，射手座也很可能陷入暗戀狀態中，若是能保守這個秘密，也許雙方還可以一直當朋友，射手座在戀愛腦時期過後，也能理性地將對方好好的當朋友對待，只怕在金星逆行期間難以抑制對對方的傾慕，可能使得雙方最後連朋友都當不成，這就要看射手座處理情感的智慧了。

不過金星逆行期間，也會有好事發生，有些很久不見的朋友會和你重逢、相聚，這些會是射手座感到難能可貴的關係，他們也會是支撐你心理健康的後盾。與這些朋友重逢一定有很重要的意義，或許他們會比愛情來得更值得你關心與珍惜。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線上移至水瓶座～獅子座的軸線上，這對於愛旅行的射手座而言，無疑是很好的消息，特別是農曆新年期間，射手座很可能選擇一份需要到海外派駐的工作，也可能突然轉換跑道，這份工作可能需要常常出差，有些射手座甚至辭掉工作，去尋求自由的生活方式。

此外，8月日蝕與木星移至遠行宮位，有些射手座會做出比較大膽的遠行計畫，可能到異國打工換宿，或是抱著筆電在世界某些城市的咖啡店一邊工作，一邊旅行。還是學生的射手座會選擇到海外留學、打工渡假，或是交換學生，到海外的時間可能長達一個月至半年，甚至更久。

不過由於8月還有一個月蝕發生在雙魚座，也就是射手座的家宅宮位，8月的日月蝕，容易因為家庭的問題，使得射手座離家出走，浪跡天涯，成就一趟華麗的冒險，尋找旅行的意義。同時也可能會與親人分開，不管是什麼形式的分離，其實對射手座而言都是一段煎熬。

除了旅行之外，日月蝕會影響的部分還有交通與溝通方面的問題，農曆新年期間，日蝕發生在交通宮位，需特別注意交通安全，並且謹言慎行，在網路上的發言要小心，一旦說錯了話，輕則被奇怪的陌生人糾纏，或是被週遭的人討厭一陣子，嚴重的話甚至會惹上官非。雖然你不見得會遭受處罰，但老是跑一些執法場所，會讓你覺得很心煩。

但就整體而言，射手座在2026年物質生活會是富裕的，如果能常常旅行，多看看外面的世界，對射手座而言會是很愉快的，但也很容易陷入各式各樣的戀情中，結局多半不會太愉快，直到射手座學會如何付出愛的智慧，才能真正的遨遊在世界的各個角落。

2026年摩羯座流運

整體運勢：★★★★4顆星

許多摩羯座正沈浸在戀情開花結果的喜悅中，有的剛步入婚姻，有的則是遇到可以託付終身的對象，那是因為木星在2025年6月10日進入了摩羯座的感情、婚姻、伴侶宮位，使得許多摩羯座遇到了真命天子（女），木星會一直在這個宮位待到2026年的6月30日，如果還沒遇到適合的情感對象，在6月30日之前，會有一些意想不到的邂逅，讓你墜入愛河，找到人生重要的伴侶。

不僅是情感關係上的幸福，2026年6月30日之後，木星會從情感、婚姻、伴侶宮位，移至財務、慾望相關的宮位，許多摩羯座會獲得一筆資產，這筆資產或許是情感對象贈與的，也可能是繼承家族、長輩的資產而獲得，也有一些摩羯座投資理財眼光精準，在2026年下半年開始投資報酬率都有大幅成長，物質生活可說是富裕的。

不過，木星在婚姻宮位，對於某些已婚已久的摩羯座，會有一種自我被另一半吞噬的感覺，常覺得對方要求你很多瑣事，什麼事都要配合伴侶的要求，自己連獨處的時間都沒有。甚至有許多結婚很久的人會是在木星走到伴侶、婚姻宮位時，決定離婚的，原因無他，因為無法忍受自己的領域被過分侵略，失去自我與自由的感覺很不舒服，因此木星走到婚姻、感情、伴侶宮位時，已婚的摩羯座會有再次選擇是否要繼續婚姻（或情感關係）的權利。

此外，2026年另一顆大型行星---土星，會在2月14日正式進入摩羯座的家庭、家宅宮位，其實在2025年5月25日至9月1日這段時間，土星曾一度進入摩羯座的家宅宮位，家庭或家人的突發狀況較多，或是居住環境有些令你不適的事件，你花了好一段時間處理這些事。

9月1日後這些家中的瑣事好像停止下來了，不過到了2026年2月14日後，土星再度順行回到摩羯座的家宅宮位，又會有一些家庭的問題困擾著你。包括家中有人需要照顧，可能面臨家人病痛、逐漸走向死亡，卻無能為力。

也有某些摩羯座居住環境搬來讓你感到很困擾的鄰居，平靜的生活經常受到干擾。更甚者，在木星2026年6月30日進入財務宮位後，可能會有家族資產的糾紛要處理，這些事若能在一年內擺平是最理想的，不然有關家族因為資產分配的不合問題，會困擾你兩年多。甚至需要尋求法律途徑裁決。

不過也有一些摩羯座會因為土星進入家宅宮位，而特別想置產，買一間屬於自己的家，受到土星的影響，在經濟上會比較捉襟見肘，每個月的房貸會使你感到比較吃力，但對於有自己的房產這件事，也會讓你對於背上沈重的房貸甘之如飴，畢竟這些都是自己掙來的。這也可能是2026年土星會影響摩羯座的事件之一。

因此木星2026年6月30日進入財務宮位，土星在2026年2月14日進入了家宅宮位，意味著一些人給予摩羯座的財產，並不是這麼容易就能獲得，即便最後你是受益者，要辦理的瑣事，以及承擔的重任，也不是這麼輕鬆，不過，可預見的是，如果你願意釐清許多繁雜的問題，一一解決這些事情，那麼2026年下半年一直到2027年上半年，摩羯座無疑在經濟方面會變得比過去富裕。

若在這個時候置產，你也能選到較為理想的物件。但盡量不要選擇預售屋，因為要承擔的風險很高，摩羯座在財務方面比較幸運的時期為2026年6月30日至2027年7月26日。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線上，轉移到水瓶座～獅子座的軸線上，農曆新年前後，日蝕會發生在摩羯座的金錢宮位，這段時間可開啟新的收益來源。如果想要增加薪資待遇，在農曆年前後，很適合跟老闆或上司斡旋。

某些摩羯座則會開斜槓經營副業，多賺一些錢，亦可在農曆春節前後開始經營這項副業。日蝕總有大破大立的性質，或許在你開斜槓時，要付出的成本也會挺高。因此，多準備一些資金是十分必要的。

2026年3月3日會有一個月蝕發生在遠行宮位，在農曆年前後付出的大量資金或許會跟「遠行」有關，某些摩羯座會趁著年假到海外旅行，不可避免的，會有許多開銷。不過2026年3月3日的月蝕也可能讓許多在海外生活、工作、留學、交換學生、打工渡假的摩羯座結束在海外的生活，回鄉發展。

此外，8月的日蝕發生在疾厄、財務宮位，月蝕發生在交通宮位，8月～9月這段時間要注意交通安全，雖然有木星庇佑在疾厄宮位，也可能會有財損，或是受傷的問題，木星會讓你拿到理賠，但這樣的資金還是來得令人膽戰心驚。因此8月～9月在交通安全方面需多留意。

2026年還有一個重要的星相發生在下半年，10月3日金星會從天蠍座逆行回天秤座，在摩羯座的人際關係宮位與志業宮位順行加上逆行一直待到2027年1月7日離開，摩羯座在下半年與過去認識的老朋友、同學見面的機會很多，甚至會偶遇，這樣的緣分在金星的牽引下，會長達半年到3年。

摩羯座可能因為故人的穿針引線，跳槽到更好的單位工作，或是接了一個短期的案件，CP值很高，甚至有機會與大廠商或名人合作，在你工作履歷上增添一筆精彩的成就。受益最多的是人際關係，你會得力於過去的朋友幫助，渡過一些困難，或是得到一些資源。因此摩羯座在2026年下半年金星逆行、順行的期間，多與許久不見的朋友交流，可打開新的人脈，對工作或事業都會有助力。

整體而言，摩羯座2026年除了在家庭、家宅方面會比較辛苦，其實其他的運勢都算是不錯的，感情可望有情人成眷屬，或是在婚姻關係上獲得利益。金錢運也會十分幸運，可獲得一些資產，或是在投資理財方面獲利。不過要處理資產的問題也會較為繁瑣，很多事情得要耐著性子好好學習，2026年才可獲得豐收。

2026年水瓶座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

有許多水瓶座在最近紛紛轉換了跑道，或是在新的職場處於磨合階段，木星自2025年6月10日進入水瓶座的工作宮位，許多水瓶座會到一個比較有發展性的新領域，工作待遇與職場氛圍都比起以往來得好。如果是工作十分穩定的水瓶座，在職場的地位也會十分特殊，成為一個核心人物，深受到上司與同事的仰賴。

這也意味著水瓶座自2025年下半年一直到2026年6月30日，受到木星進入工作宮位的加持，工作能力受到肯定，在職場的地位上升。如果是剛出社會，或是轉換跑道的水瓶座，這時候會進入組織較大，待遇較好的單位發展，若能在2026年6月30日前穩定下來，你可能會在這個新領域發展12年以上。

無疑地，2026年上半年的工作運是很幸運的，如果還在一個很不理想的環境，忍受著有毒的職場風氣，2026年你不需要再忍耐了，只要勇敢脫離，你會發現迎接你的是更廣大的天空。

除了木星帶來的加持，下半年還有一個很特別的星象，那就是金星會在水瓶座的志業宮位與遠行宮位順行加上退行待上半年。直到2027年的1月7日離開，金星才會從志業宮位離開，許多水瓶座在2026年9月開始，可能會暫時代理某個主管的職務，或是突然承接一個重大的任務，職等也會升等，甚至會需要外派到海外工作，或是經常需要到國外出差，不論是什麼形式的遠行，這絕對有利於你在職場上的地位，是揚眉吐氣的好機會。

不過由於10月開始，金星與水星會同時逆行在水瓶座的事業宮位，這段時間最好不要做任何關鍵性的決定，金星逆行期間，工作狀況會比較不順利，不過11月13日、14日水星與金星結束逆行後，許多事情會比過去順利許多，這段時間決策任何事，會比較順利一些。

如果是一直處在舒適圈，與海外沒什麼接觸機會的水瓶座，下半年可能會有開創副業的想法，這項副業可能會需要常常到異地參展、採購，或是需要與海外的人士不斷地接洽，副業會發展得不錯，甚至因此轉為主業。

不過也有一些水瓶座可能會覺得自己必須再精進專業能力，會一邊上班，一邊回到學校攻讀學位，對自己日後的升遷也會有幫助。因此2026年對水瓶座而言，可說是十分忙碌的一年，但這些忙碌都會有利於往後的發展，只要選對了職業，2026年對水瓶座而言，會是打好工作基礎十分重要的一年。

不過，由於土星會在2月14日進入面試、考試、溝通宮位，如果是要換工作的水瓶座，盡量在農曆年前決定好，否則土星進入面試宮位，對水瓶座會比較不討喜。

土星2026年2月14日會正式進入水瓶座的考試宮位，長達兩年多，如果要參加國家考試，可能會比較不利，若水瓶座想要轉換到公務機關，在2月14日之後會比較不理想，即便真的考進公務機關，也可能不是你理想的工作型態。若還是學生的水瓶座，需要參加大型考試，容易大意失荊州，考試成績不如你預期，必須多準備一些升學的選項才會比較理想。

木星會在2026年6月30日進入婚姻、情感宮位，許多水瓶座可能因為轉換到了新的環境，有了新的邂逅，讓你陷入想定下來的戀情中。當然也有一些水瓶座是因為有了穩定的工作，而決定和現在交往的對象長相廝守，進入人生的新階段，很多水瓶座甚至已有了結婚的計畫，陸陸續續正在準備結婚相關事宜。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線移至水瓶座～獅子座的軸線上，在8月的時候會有一個日蝕發生在水瓶座的婚姻、感情宮位，再加上木星的加持，水瓶座在8月的時候情感關係會走向新的階段，8月會是很適合結婚的月份。

然而日蝕也會為水瓶座篩選掉不適合你的對象，並安排新的人選給你。如果是情感狀態一直不是很穩定的水瓶座，2026年8月的日蝕會讓你從一段不愉快的關係中離開，很快的投向另一段更適合自己的情感對象。

如果是單身的水瓶座，8月的日蝕帶來的桃花是自己意想不到的人士，他可能在你身邊很久了，卻總是差了臨門一腳，8月會有強烈的能量，讓兩人產生強烈的情愫，很快地，你們就會以結婚為前提，走向人生的下半場。

農曆年期間會有一組日月蝕發生在水瓶座的命宮，3月3日的月蝕會發生在疾厄宮位，2月～3月這段時間，需特別注意身體健康，特別是由於木星在健康宮位行進，2月～3月會特別過勞，需注意心血管方面的問題，腸胃方面也不是很好，在2月～3月要特別留意。同時木星行進在健康宮位時，比較容易發福。

不過因為木星是顆吉星，若好好調整作息與飲食，其實在木星過運健康宮位時，也很適合調整體態，並健康的瘦下去，前提是你必須持之以恆的控制飲食與生活作息。

除了健康運勢外，3月3日與8月的月蝕都會影響到金錢運勢，在農曆新年前後一個月，投資方面要保守，並要當心詐騙，土星在2026年2月14日才會從金錢宮位移至考試、面試、溝通宮位，因此農曆年前後一個月會是財損最嚴重的時期。

特別是有投資習慣的水瓶座，農曆新年前後會有一筆資產蒸發掉。投資千萬要謹慎。8月則要當心掉錢包、貴重物品，雖然不像過年前後的損失這麼多，但也會是一筆覺得花得很冤枉的費用。農曆年期間一直到3月，伴隨水星逆行，千萬不要遠行。

10月金星、水星一起逆行的期間，也最好不要出遠門，若要出國，或是旅行，可等到11月金星順行時再出去。10月外出消費很容易在外地遇到很雷的服務人員，或是花錢受氣的事件，甚至受困在人生地不熟的地方。

整體而言，水瓶座在2026年事業、愛情兩得意，遇到任何不順利，只要趕緊做出對策，2026年很多不愉快的事件都會有轉圜的餘地，儘管有些小風浪造成金錢與健康的損傷，但受到吉星護體，只要生活過得簡單一些，投資不要炒作短線，2026年水瓶座的運勢可說是不錯的。

2026年雙魚座流運

整體運勢：★★ 2顆星

很多雙魚座正享受著既是甜蜜，卻又沈重的戀情，木星自2025年6月10日進入雙魚座的戀愛宮位，會帶來一個雙魚座想付出「愛」的對象。你呵護著這段愛戀，世界圍繞著他在轉，每天都過得十分甜蜜。然而土星也在命宮與金錢宮位來回走跳，兩個人的關係並不對等，這可能是雙方面臨的最大的障礙---經濟狀況的落差。

不過雙魚座暫時還沈浸在美好的愛戀中，即便土星在2026年2月14日進入雙魚座的金錢宮位，很多雙魚座都還沒有感受到經濟落差的問題，2026年上半年，在木星戀愛宮位行進的時期，雙魚座可說洋溢著幸福，即便週遭的環境再怎麼惡劣都沒有關係，只要有了愛情，一切都不是問題。

某些雙魚座或許比較實際，在木星進入戀愛宮位的時期，感情穩定的雙魚座會懷孕，希望擁有屬於自己的孩子，即便是單身，或是不想生養小孩的雙魚座，2026年上半年也可能收養寵物，或是迷戀偶像，讓自己沈浸在不需要負擔太多情緒壓力的情緒中，毛孩子給予的一點回饋，都會讓自己開心得不得了。

追星的雙魚座也覺得迷偶像不需要那麼麻煩，只要知道對方的一點事情，都會讓自己開心得不得了。不過也有一些懷有夢想的雙魚座，會在木星過運戀愛宮位時，創作出一些作品，在作品中傾注很多愛，如同自己孕育的孩子般呵護著，並讓許多人看到你的才華。

即便雙魚座的情緒因為木星行進戀愛、子女、娛樂、創作宮位，而覺得幸福，不過土星在命宮行進了兩年多的時間，也讓雙魚座飽受許多打擊，很多雙魚座在土星過運命宮時，罹患慢性疾病，或是需要照顧家庭，無暇顧及自己的感受，人際關係的封閉，或是受到一些霸凌以及各式各樣的冷暴力，使得雙魚座失去了很多自信。

好消息是2026年2月14日，土星就會離開雙魚座的命宮，進入金錢宮位，但土星進入雙魚座的金錢宮位後，又會讓雙魚座帶來新的問題，就是經濟狀況會變得比較不好，這樣的時間會長達2年多。

上半年雙魚座不論在戀愛、生兒育女、收養寵物、追星迷偶像、或是創作，這些事情都可能在未來影響到自己的經濟狀況，或許因為這些事物的療癒，雙魚座在情感上會變得較為愉快，不過這些事情都需要花很多的錢去支撐，生產完的雙魚座，會覺得養育孩子的開銷十分可觀，而自己的收入並沒有增加，經濟上產生很大的壓力。

同樣的，收養寵物或追星在表面上獲得了快樂，但也會花更多的金錢去維持這些快樂，到後來會感受到資金是不夠的。創作也是一樣，夢想可能與現實有很大落差，你的作品不一定受許多人青睞，或是再投入創作的過程中，你要花的時間與資金，遠比你理想中還沈重。

2026年的日月蝕，會從雙魚座～處女座的軸線上，移至水瓶座至獅子座的軸線上。農曆春節期間，會是一段戀情能否發展下去的關鍵時間，3月3日的月蝕發生在感情宮位，某些戀情可能會在2月～3月這段時間有所變化，使得你與喜歡的人漸行漸遠。但如果這段情感能熬過日月蝕的試煉，那麼這段戀情就能在2026年逐漸穩定下來，有希望開花結果、走入婚姻。

此外，木星在2026年6月30日會進入雙魚座的工作宮位，若是想換工作的雙魚座，在2026年下半年開始，有整整一年的時間可以尋找到不錯的工作，至少職場是友善的，收入也是穩定的，還會有額外的加給，不致於餓死。然而土星在金錢宮的問題依然沒有解決，雙魚座必需要有支出大於收入的心理準備。

不過，2026年的流運還算是友善，因為在2026年下半年，金星會在雙魚座的財務宮位與遠行宮位順行與逆行待上大約半年左右，如果願意到海外工作，或是創作的作品能行銷到海外去，那會比在本土市場上的發展效益更好。下半年雙魚座會因為金星在財務宮位順行與逆行來回經過，而有一些額外的收入進帳。

8月會有一個日蝕發生在工作宮位，加上木星的加持，如果是想換工作，重啟職業生涯第二春的雙魚座，或是剛出社會，尋找新工作的雙魚座，8月可以尋求到較為愉快的職場，或是有機會找到可以外派到海外的工作機會。

9月的時候，金星會進入到雙魚座的遠行宮位，某些雙魚座在金星的推動下，至少會到海外工作半年。同時有額外的加給。有投資習慣的雙魚座，下半年投資標的的表現不錯，可選在適當的時機獲利了結，特別在8月、11月會有不錯的利潤進帳。

金星在10月連同水星一起在雙魚座的遠行宮位逆行，可以的話千萬不要在10月金星與水星逆行期間遠行，這時候如果在海外，很可能會遇到較不友善的對待，甚至受困在某個生活機能不佳的區域，動彈不得，若要出國旅行，或是外派、出差，最好等到11月金星與水星都順行後再出遠門比較好。

還是學生的雙魚座，盡量不要選擇10月出國交換學生，或是在10月去留學，可以的話，等到11月之後再出去會比較好，10月是個許多事件都不順利的月份，在10月不要做出重大決定為佳。

2026年6月30日後，木星會進入健康宮位，8月還有一個月蝕會發生在命宮，下半年要當心代謝不良，造成嚴重發福，8月的日月蝕會影響心血管方面的問題，以及腸胃健康，因此下半年須注意飲食、多運動，讓自己的身體狀況維持良好。如果是想減重的雙魚座，木星進入雙魚座的健康宮位的時期，會是個好的契機，調整好飲食與運動，自然可以漸漸地瘦下來。

整體而言，雙魚座挺過了自我感覺最不好的時期，如果不要過度戀愛腦，在下半年尋求一個穩定的工作，好好存錢，2026年許多事件都可以開始好轉，然而上半年不論是戀情或是金錢運都還在谷底，需要忍耐一段時間，到下半年才見好轉。