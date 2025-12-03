殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務

2026年即將到來，星象能量正悄悄轉動。占星專家「殺破狼」公布最新的12星座年度流年運勢。行星移位頻繁，不僅象徵結構轉變與新契機，也意味著舊有模式將被打破。無論是事業、財運、愛情、健康、還是人際關係，每個星座都將面臨不同的考驗與驚喜。(編按：2026年12星座整體運勢下篇12月10日上午8:30出爐)

文章目錄 2026年白羊座流運

2026年金牛座流運

2026年雙子座流運

2026年巨蟹座流運

2026年獅子座流運

2026年處女座流運

整體運勢：★★2顆星

延續2025年3月～9月的氛圍，土星將會在2026年2月14日正式進入白羊座，許多白羊座可能在3月～9月時期已經感受到許多在生命中難以承受之重，土星進入自己的太陽星座（或上升星座），會帶來很多考驗，從工作到感情，還有家庭與身體健康，以及金錢，每樣事情都出乎自己的走向，有些事情猝不及防，使得白羊座感到震撼，或是自我感覺變得很差。

特別是出生在3月底的白羊座，可說是2025年的重災戶，職場受到霸凌、排擠，或是承擔各式各樣的壓力，造成身心靈失衡，即便遇到困難外在看似保持樂觀，但身體卻爆出警訊，其實正是外在許多壓力引發健康狀態失衡而導致，輕微一點的，可能罹患皮膚、筋骨、牙齒的問題，需要長時間矯治與調養，這些問題可能在2025年還不是很明顯，到了2026年2月14日之後，會越來越嚴重，成為你必需要長期對抗的健康問題。

某些白羊座已經受夠目前的職場，充斥著只會出一張嘴的上司與同事，自己因此就得疲於奔命，當你把工作努力做好，呈現出成果時，從來沒參與過這些事情的人就如同鬣狗一般，出來分食你的功勞，然而在你需要幫助時，這些人永遠在一旁等著看你笑話，希望你出包，甚至把許多黑鍋都丟給你背。

有些白羊座因此辭掉了工作，或是被迫受到資遣，下一份工作卻不知在哪，眼看著存款越來越少，心中的不安也越來越擴大，因而跨足更不適合自己的領域，不斷地想找出定位，又不斷地撞牆，工作也不斷地在換。有些白羊座深陷官非之中，明明沒有犯罪，卻常常被執法機關傳喚，亦或是有些公道得尋求法律釐清，但司法結果卻讓你感到失望。這些不愉快可能接踵而至，或是一次性爆發，考驗著你的抗壓力。

除了土星之外，海王星亦在2025年3月30日短暫進入白羊座，將有稜有角的個性糊化，使得白羊座找不到方向感，似乎在重塑白羊座的內在。土星與海王星2026年正式進入白羊座，海王星會待得比較長一些，土星肆虐過後，海王星會使得許多白羊要從爛泥中再度塑形，2026年是一段艱難的時間，卻又是一個很重要的過程。

土星將白羊座的生命砍掉重練，海王星則會讓白羊座的靈性往更高層次提升，如果確立了方向感，那麼恭喜你，未來的13年左右，許多白羊座被土星賦予了智慧，也被海王星注入了靈性，使得白羊座變得更為靈敏，同時保有原始的純真。

土星會在2028年4月份離開白羊座，這兩年多的時間，足以讓白羊座蛻變為更樂觀、有智慧的人，而海王星會整整花上13年重新塑早你的人格特質。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線上移至水瓶座～獅子座的軸線，影響最嚴重的就是白羊座的工作、健康、與人際關係。2月份、9月份的日月蝕會發生在白羊座的工作宮位，白羊座的工作會在農曆年前後，或是9月份時有重大變動，職場人事的動盪會連帶影響到你。

某些白羊座會轉換到新的工作領域，或是調部門，不管是什麼形式的轉換，白羊座的職涯都得從零開始重新堆砌，對於年輕的白羊座，這可能會是好事，倘若已經到了中年的白羊座，會極度不適應，此外，2月份的日蝕發生在人際關係宮位，週遭的同事、朋友會重新洗牌，可能交惡、甚至生離死別。在日月蝕期間改變的關係可能再也無法回到原來的樣子。

8月還有一個日蝕會影響白羊座的情感關係，2026年白羊座的情感關係會十分戲劇化，但結局未必都是不好的。特別是自6月30日開始，木星會進入白羊座的戀愛、子女宮位，8月的日蝕能量亦會發生在戀愛、子女宮位，白羊座下半年的桃花開得十分旺盛，單身的白羊座在下半年脫單的機率很高。

然而2026年11月，金星會退行，從天蠍座退行到天秤座，然後順行回天蠍座，8月戀情受到日蝕能量影響，許多情感關係穩定的白羊座可能結束一段情感關係，很快又投入新的戀情中，但新戀情並非你想像的那麼美好，10月底～11月會想回到舊情人身邊。

也有某些白羊座是8月突然被分手，10月底～11月雙方又復合。如果是情感關係較為穩定的白羊座，下半年會有懷孕的跡象，甚至在年底奉子成婚。金星在天蠍座～天秤座退行，會影響白羊座的慾望宮位以及感情宮位，即便已經單身好一陣子的白羊座，在8月之後，也可能會與先前交往過的情人在肉體關係上藕斷絲連，爾後復合。因此白羊座的戀情在2026年下半年可說是幸運的，但變動性也很高，但至少在戀愛這個部分，白羊座可以期待下半年，你可以握有選擇權。

家宅運方面，如果是想購置房產的白羊座，可趁著上半年木星停留在白羊座的家宅宮位的時候買房，會挑選到條件好、價錢不錯的物件。某些白羊座上半年家庭會有喜事發生，或是整個家族正在籌備修繕房子，或是有分配財產的事情。

到了11月時，金星會在白羊座的財務宮位逆行，在處理家族資產時總有些好事多磨的感覺。不過最遲年底會把資產相關的事情處理完。也有些白羊座想出售手上閒置的空屋，最好能在上半年處理完成，可賣到滿意的價錢，若是還沒有條件買賣房地產的白羊座，也會在上半年找到環境不錯的地方居住。

金錢運方面，由於金星10月會在財務宮位逆行，有投資習慣的白羊座接近年底時，操盤要特別謹慎，即便是較為安全穩定的投資方式，在金星逆行時，帳面也會有些損失，但若能靈活理財，在金星的順逆行時操做作得宜，逢低買進，亦可賺得盆滿缽滿。

整體而言，白羊座2026年雖然深受土星肆虐的影響，許多事情會使你不太開心，但戀愛運與投資運都不錯，儘管有些波折，也能穩定下來，要學習的是如何在逆風時累積經驗與智慧，這樣就不至於白白受苦，未來什麼事情都沒把握好。

2026年金牛座流運

整體運勢：★★★3顆星

大概有6～7年的時間，天王星待在金牛座行進，許多金牛座或多或少都因為天王星在命宮的關係，在個性或習慣上都作出了改變。2026年4月25日後，天王星會正式離開金牛座，進入金牛座的金錢宮位，對於金牛座的價值觀以及收入帶來革命性的影響，有些金牛座會捨棄穩定的收入來源，決定創業，或接案生活，也有些金牛座會把金錢花在療癒心靈、旅行，或是讓自己生活得更自在。這將是對金牛座而言十分重大的星相事件，影響的時間會長達6年左右。

對於金牛座來說，2026年會放更多的重心在家庭上，木星將在2026年6月30日進入到家庭宮位，這意味著金牛座2026年家庭會有喜事發生，某些金牛座要購置房地產或成家，你將決定一件改變自己生活的重要事件，除了木星進入金牛座外，金星下半年會在婚姻宮位與工作宮位間來回遊走，許多金牛座在下半年會想走入婚姻，擁有自己的小家庭。

即便沒有結婚打算的金牛座，也會與喜歡的人同居，或是和朋友們一起居住在一個房子裡，共同生活，對於「家」的定義，也不知不覺地被改變。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線轉移到水瓶座～獅子座的軸線，在農曆年前後，日蝕將會發生在金牛座的志業宮位，某些金牛座會在農曆年前後換工作，或是辭職，到新的領域發展，有些金牛座則決定自己創業或接案，也由於工作性質的轉變，某些金牛座可能會挑戰經常出差，甚至需要外派到海外的產業，在上半年，日月蝕會讓你有遠行的機會。

到了下半年，8月的日蝕以及進入家宅宮位的木星，也可能會讓金牛座遷徙到外地去，甚至會移民到異國去生活，這都跟金牛座工作的變動有很大的關係。不過，因為木星進入到金牛座的家宅宮位，也可能會有些金牛座是從外地搬回出生地或原生家庭生活，更有些金牛座甚至會接掌家業。

2026年8月還有一個月蝕發生在人際關係宮位，金牛座可能會與某個團體、某些朋友告別，除了因為轉換工作與生活環境的關係，某些朋友在此時和你關係有了變化，雙方從此漸行漸遠，甚至會有朋友離世，使你感嘆人生的無常，因此2026年對金牛座而言，會有很多的人、事、物發生驟變，這些變化是你意想不到的，對於情緒總是很穩定的金牛座，面對各種事件的變化，心理層面會是震撼的，事情一個接著一個不斷襲來，或是突然有許多事都發生了變化，在心理上需要很多的時間去調適。

土星曾經在2025年的5月底～9月初進入到金牛座的心靈宮位，當時就已經有一些能量影響著金牛座周遭的人事變動，使得金牛座心情難以調適。2026年2月14日開始，土星正式進入金牛座的心靈宮位，使得金牛座對於人生的無常感到憂鬱，很多金牛座會開始探索心靈的需求，或是研究許多神秘學、算命、卜卦之術，好讓自己更能掌握未來。

除了土星會正式進入金牛座的心靈宮位之外，海王星也會在2026年的1月26日正式進入金牛座的心靈宮位，海王星加深了金牛座在心靈層面探索的慾望，但另一方面，海王星也可能帶給金牛座晦暗不明的茫然感，導致許多金牛座罹患心理上的疾病。輕則需要常服用助眠藥物讓自己能深沉入睡，嚴重一點會經常陷入很嚴重的抑鬱狀態中，特別是金牛座對新的環境容易感到不適應，造成自我感覺變得很差的狀態。

若是能找到一些神秘學探索心理所需要的答案，或許土星與海王星的影響比較不那麼麻煩，不過過度探索心靈需求，也必須當心被某些宗教團體或心靈課程詐財而不自知，畢竟海王星也有欺騙的特質在裡頭。因此金牛座在2026年需要注意的是能夠從容不迫的面對各種改變與無常，在心靈層面的沒自信，也可以透過書籍與學習好好穩定情緒，其實土星在心靈宮位，有時反而能學習到平靜，並認真感受生活的小確幸，能這樣面對生活的金牛座，無疑是幸福的。

9月開始金星進入天蠍座，10月會退行到天秤座，然後又會順行回天蠍座，一直到2027年1月7日才會離開天蠍座，金星走到天蠍座順行與逆行，會影響著金牛座的感情、婚姻宮位，如果是很念舊的金牛座，下半年接近年底時，曾經交往過的對象可能會在此時回來聯絡你，或是在工作領域再度碰到，因為金星也會退行回金牛座的工作宮位。

兩人的重逢，往日的回憶會歷歷在目，雙方會有復合的可能性，兩人甚至因此閃電進入婚姻宮位。如果是單身的金牛座，年底時可能會在職場邂逅有好感的對象，兩人發展得很快，但金牛座原本就屬於慢熱的個性，如果是以很快的時間內進入一段關係中，這段關係的花期會比較不長久，可能會在2027年1月7日後，兩人也閃電分手了。

金星會在11月退行回工作宮位，如果在年初工作遭到異動的金牛座，11月金星退行回工作宮位時，會有機會回到原單位服務，而且工作內容比過去輕鬆，或是職務比以前更受到重視，如果2026年上半年，對於職場感到不習慣、不喜歡的金牛座，11月可以和過去待過的單位談談看，回到原來工作崗位的機率很高。

整體而言，2026年對金牛座來說會有許多預期之外的變化，必須要調適好心理狀態，面對各式各樣的變動。不過2026年行星的變化對金牛座而言相對是友善的，若是不喜歡變化後的生活，則是可以趁著2026年底金星逆行時，回歸到原來的生活狀態，但未來至少兩年多至6年的時間，即便金牛座不想改變，也會因為行星的變化被迫改變，在2025年5月～9月已經預習過了一次，2026年開始，金牛座更要習慣變動，才不會因為世界的更迭迅速感到茫然失措。

2026年雙子座流運

整體運勢：★★★3顆星

2026年4月25日開始，天王星將正式進入雙子座。天王星轉換星座，將會決定每個人未來6年人生的走向，特別是雙子座，因為天王星的進駐，雙子座在個性上會變得更跳躍，決定的事情會急轉彎，或是閃電進入某種狀態，使週遭的人跌破眼鏡。

某些雙子座會走向特立獨行的生活，可能漂泊，或是隱居，也可能四處旅行，待在異國的某個區域好一陣子，再移居到下一個城市。擁有這種勇氣會讓許多人羨慕。對雙子座而言，未來6年，一直打破自己的局限，人生才不枉走這一遭。

天王星在2025年的7月7日至11月8日已經在雙子座待上好一陣子，很多雙子座可能在個性上也經過了許多修正，體會出太多事件並不是計畫好就能掌握，常常有不可預期的變數，強迫著自己要趕緊拿出新對策，這都是天王星為雙子座帶來的影響。

但這樣的變動對雙子座的影響不見得是不好的，反而能讓你的手腕變得更靈活。受到困擾的可能是你週遭的人，覺得你不按牌理出牌，因此在人際關係的變動也很大，很容易交到標新立異的新朋友，但老朋友能留下來的沒幾個。

土星與海王星在2026年紛紛正式進駐雙子座的人際關係宮位，特別是土星，將在2026年2月14日進入雙子座的人際關係宮位，許多雙子座在個性上的轉變，會影響到人際關係。交往很久的老朋友已經無法忍受你，選擇全面封鎖，再也不往來，海王星會在1月26日正式進入雙子座的人際關係宮位，未來雙子座的新朋友，很多都是靈性上需要消耗許多能量照顧的人，或是一些年紀較為年長的人士，不論是正面的影響，或是負面的影響，你會在這些人身上獲得許多智慧。

可能會歷經許多好友的生病與死亡，感慨人生的無常，在職場上，雙子座會覺得小人很多，做人很難，因此很多雙子厭倦經營人際關係，寧願接案過生活，或是遠距辦公，但生活上常常遭遇不好相處的人，不論逃到哪，人際關係會困擾你好一陣子。直到土星在2028年離開，人際關係才終於能平穩下來。

對雙子座而言，2026會是富裕歡愉的一年，上半年木星在金錢宮位行進，使得雙子座的財富增加許多，木星將在2026年6月30日進入雙子座的旅遊、學習宮位，2026下半年，雙子座會將上半年賺到的資金投入旅行或是學習新的技術、知識上，有的雙子座甚至以旅行為主要的生活方式，不管是獲得遠距辦公的機會，或是踏足旅行相關產業，雙子座在異地的時間會比在家來得長久。某些雙子座的工作性質是經常出差，常常入住頗為昂貴的旅店，享受各種奢華的服務，還能到處走走逛逛，享受在不同城市中的氛圍。

不過木星進入旅行宮位，也意味著某些雙子座常常需要到各地奔波，不僅對體力的消耗也很大，並且在交通上帶來一些風險。2026的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線，轉移到水瓶座～獅子座的軸線上，8月的日蝕期間，要特別當心交通事故。

農曆年前後，許多雙子座會選在這段時間出遠門旅行，或是被工作單位外派到海外，同時可能會離家或搬家。某些雙子座可能正好相反，在外地生活太久，決定在農曆年後辭掉在異國的工作，或是結束留學生涯，回到出生的地方發展。3月的月蝕可能使得家庭發生重大變化，親人會在此時離開家庭，或是你會在這段時間搬家，這段時間，工作會深刻影響著家庭狀況，家庭狀況也可能影響到你工作的決定。

金星會在下半年接近秋冬季節時，會在雙子座的工作宮位與戀愛宮位順行與逆行待上4～5個月，2026年的桃花可能都是在職場認識很久，突然因為某些事件萌生出戀情，在很短的時間內，就決定與對方一起走入婚姻，金星逆行時，某些雙子座也可能會遇到前任情人再度回頭，希望復合。

兩人重逢後，會很快做出一些決定，「共度終身」就是很可能的選項之一。如果在2026年秋季時，遇到的是一個全新的邂逅，那這段花期可能不會很長，在金星順逆行這段短短的時間內，雙子座會極快速地進入一段關係，甚至閃電結婚，也會以極快速地時間分手，離開這段關係或離婚。

不管雙子座選擇了什麼樣的愛情，都可能引發週遭人的譁然，但你也不會在乎他人的評價，寧願愛得轟轟烈烈，也不想錯放任何機會。在2026年秋季，金星逆行時，感情穩定的雙子座，會有懷孕的機會，這個孩子會是在驚喜之中到來的小生命，不過也可能會撿到寵物，並收養牠。

有一些雙子座則突然迷戀偶像，但在金星結束逆行後，對偶像的熱愛也會退燒。不管是什麼樣形式的愛被滋生出來，在2026年秋季時，雙子座的情感，或多或少能受到一些愉快的養份滋潤。

天王星進入雙子座，也會為雙子座帶來令你意想不到的疾病，通常這類疾病都跟內分泌、腺體、免疫系統有很大關關係，同時10月開始金星在健康宮位逆行，雙子座會有許多痼疾在此時復發。天王星帶來的疾病會比較難以治癒，需要花很多的時間進出醫院，不斷尋求病因，疾病才能獲得控制，但在10月金星逆行時，又會再度惡化，因此自2026年4月25日開始，雙子座需注意慢性疾病的影響，它會影響你的時間恐怕長達6年。

整體而言，雙子座在2026年會變得有趣、孤僻或古怪，但這都是因為不斷在嘗試新生活方式的過程，有很多的機會可以旅行，有很多的事情必須靈活的處理，如果顧及他人的眼光，或是害怕失敗，會失去很多成長的機會，在很短的時間內做出決定，或是修正方向、尋找出最適合的定位，這會是雙子座未來幾年在個性上面臨的課業。

2026年巨蟹座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

自2025年下半年到2026年這段時間，巨蟹座正經歷著人生轉折的關鍵期，2025年6月10日之後，一直到2026年6月30日，木星正座落在巨蟹座上，給了巨蟹座選擇的機會，不論是婚戀、置產...各種人生大事，或是從穩定的職場環境，走出同溫層，挑戰新的可能性。

特別是工作、事業運勢，巨蟹座正經歷著很強烈的變化，因為土星在2026年2月14日進入巨蟹座的志業宮位，有著木星在命宮加持，會使得巨蟹座有許多新的工作領域可以挑戰，這些機會都是很自然地就進入了，無需自己去爭取。

但由於1月26日海王星也正式進入到了志業宮位，巨蟹座對於轉換跑道或創業的決定，也顯得猶豫不決，比較沒有自信。這樣的情緒在2025年3月～5月海王星與土星暫時進入志業宮位時就已經開始了，只是2025年9月～10月之後，土星與海王星逆行回專業領域的宮位，給了巨蟹座喘息的機會，並能在正式轉換新領域前，有時間準備好未來需要具備的能力。

除了轉職或是創業之外，工作穩定的巨蟹座在2026的上半年也可能會晉升主管職，待遇也水漲船高。不過，升遷也會給巨蟹座帶來較大的壓力，你可能會需要準備好管理更多的人、事、物，這些與你過去單純做好眼前工作有很大的不同，甚至必須去修一些管理相關的課程，並拿到學位。

土星在2025年年底時，讓你有時間做出這樣的準備，但機會來的又急又快，巨蟹座會需要在職場一面工作，一面學習，才能擔當能量賦予你的重責大任。

如果在2025年年底已經做好準備的巨蟹座，2026年轉換跑道就不會感到手足無措。即便是2026年2月14日之後才轉換新工作或是創業的巨蟹座，上半年因為木星在命宮的支持下，比較無所畏懼。同時木星在2026年6月30日開始，就會進入巨蟹座的正財宮位，巨蟹座會因為先前的佈局，以及小心翼翼的經營，收入會有暴增的趨勢。

因此對於現在面臨轉職或創業的巨蟹座而言，2026年會是豐收的一年。即便是工作十分穩定的巨蟹座，也可能會有許多副業與兼職，在2026年的成果與收穫都會是豐碩的。

木星在2026上半年停留在巨蟹座，許多巨蟹座也因此完成了許多人生大事，包括邂逅重要的情感對象，或是決定走入婚姻關係中。如果一直處在情感空窗期的巨蟹座，2026年9月開始，金星會在戀愛宮位順行逆行待上好幾個月，其中也會短暫進入家宅宮位，再回到戀愛宮位。

若是過去有過遺憾的戀情，2026年的10月會有十分良好的能量，讓你和過去的情人復合。某些暗戀未果的戀情，也會在10月時重逢，再度給你能與對方發展的機會。但如果是在2026年9月～10月邂逅的新戀情，可能花期並不長久。對於戀愛有所期待的巨蟹座，好好把握2026年上半年木星在巨蟹座的時間，上半年是十分幸運的時期，不管做了什麼決定，這份幸運可庇佑巨蟹座12年以上。

金星在11月14日會退行至巨蟹座的家宅宮位，有些巨蟹座會在11月的時候重新裝潢新居，也有些巨蟹座在9月之後會收養寵物，並在11月時，為了寵物重新改造居住空間。也有一些巨蟹座，可能會在2026年9月至年底突然迷上偶像，不過，過了金星逆行期之後，對偶像的熱愛也可能會降溫，這會是年底金星順逆行時對巨蟹座帶來的影響。

人際關係方面，由於先前巨蟹座受制天王星在人際關係宮位長達6年，人際關係長期處在充斥著是非較多的環境中，總是會因為一些芝麻綠豆大的事件，與人發生糾紛，天王星2025年7月7日～11月8日天王星一度進入巨蟹座的秘密宮位，表面上會覺得平靜許多，但背地裡的口舌是非、搶奪你資源的人還是不少。

天王星在2026年的4月4日會正式進入巨蟹座的心靈、秘密宮位，對於人際關係的種種不愉快可以眼不見為淨，同時巨蟹座可以用比較理性的態度面對心理學、神秘學、命理方面的知識，靈性層面會顯得比較理性。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線上轉移到水瓶座～獅子座的軸線上，影響最大的部分就是金錢～財務宮位了，農曆年前後，金錢波動較為劇烈，如果有投資習慣的巨蟹座，要當心持有的標的慘賠，不過日蝕也可能讓你把一些資金轉移到別的項目去。

因此接近年關時，最好能把資產做一些總結。某些巨蟹座在農曆年前後可能獲得保險理賠，或是其他補償性的款項。也可能因為旅行、買車，存款瞬間蒸發許多。3月的月蝕要特別注意交通安全，被開罰單的機率較大，也容易與人發生行車糾紛。

8月的日蝕發生在金錢宮位，同時木星也在下半年進入到了金錢宮位，8月薪資待遇會獲得一波調整，或是你會有新的收益來源。不過8月也可能因為遠行，會花掉一筆錢，金額還不少。2026年下半年的金錢運勢會比上半年來得好。需要切記的是，2026年的金錢都是正財，投資運勢波動劇烈，理財保守為佳。

健康運方面，在農曆年前後，疾厄宮位受到月蝕影響，腸胃不太理想，或是容易罹患急性疾病，花在醫療方面的費用也會比較多。同時上半年因為木星在命宮的影響，代謝功能較差，容易嚴重發福，需注意飲食攝取。3月的月蝕會影響交通宮位，出門需注意交通安全。

整體而言，巨蟹座2026年的運勢，外在條件是很不錯的，不論是工作、人生大事、戀情、金錢都能獲得能量的幫助，但內心想探索真理的慾望非常強烈，也會有一些不為人知的秘密想找到出口，藉由探索心理學與神秘學，可以讓自己比較理性看待許多事。金錢得靠著工作與事業獲得的正財為佳，投資運波動較劇烈，切勿踏足金錢遊戲，容易將存款都敗光。

2026年獅子座流運

整體運勢：★★★★★ 5顆星

經過兩三年土星在疾厄、生死、業力宮位的磨練，土星在2026年2月14日終於正式離開了業力宮位。相對而言，土星離開了這個宮位，終於讓獅子座遠離掉了一些麻煩與糾紛，某些獅子在過去的兩三年歷經負債或是官非之苦，或是看著周遭的至親、好友突然離世，感受到人生的無常，也有一些獅子座長期受到病痛所苦，甚至威脅到生命。

這些生命之中的重，在土星轉換宮位後，終於盼到了陽光。除了土星離開了獅子座的第8宮，最讓獅子座感到振奮的，是木星將會在2026年的6月30日正式進入獅子座，經過前兩年土星的淬煉，在木星進入獅子座後，許多的資源、貴人奇蹟似的出現，將你從一灘爛泥中拖出，使得獅子座會覺得人生再度重見光明。

負債會因為自己的努力得以清償，許多發生在自己身上的不公不義也得到平息，這些不愉快在木星進入到獅子座後，除了是成功的養分，甚至會有許多在大眾面前曝光的機會，或是在職場獲得能力肯定而升遷，過去的糟心事就像垃圾一樣徹底獲得了清理。

除了木星會在2026年6月30日進入獅子座，使得獅子座被送到了大眾的目光前，在8月份開始，金星會在獅子座的傳播宮位～家宅宮位順行加上逆行，一直待到2027年初，也就是當木星進入獅子座後，金星也會帶給獅子座許多發聲、傳播的能量，若是有作品想發表，或是有許多事件想表達，木星與金星都會讓你吸引更多的流量。

如果不是那麼需要被注意的獅子座，下半年家中會有喜事，可能是自己的兄弟姐妹進入婚姻關係，他們生育孩子的機率很高，家中會多出一些新成員。也有一些獅子座會在下半年想要置產或搬家。不過要提醒獅子座，金星會在10月逆行，伴隨著水星逆行，若是要購置房地產，不要在金星逆行期間購買，你選擇居住環境的標準會不斷妥協。

因此若是有意要購買新居與搬家的獅子座，可在2026年底至2027年初金星恢復順行時購置為佳。如果要去旅行，也盡量避開10月～11月金星逆行期，避免在旅行途中遇到不太愉快的對待。

如果還是學生的獅子座，土星會在2026年2月14日進入學業、遠行、高等教育宮位，對於正在攻讀學位的獅子座會比較辛苦，可能遇到較為嚴厲的教授，或是覺得自己選錯了科系，而想重考或休學。有些獅子座不斷需要產出論文，但總有一些不相干的人會掛名在其中，你的努力很容易被人收割。

倘若有宗教信仰的獅子座，也容易對信仰產生質疑，特別對於某些戒律與規範感到十分不合理，但也可能會過度迷信，讓週遭的人覺得你被荒謬的教條限制，過得不像正常人。因此獅子座在2026年除了享受到恩典，也必須有自己的想法，避免過度倚賴信仰，失去思考能力。

2026年的日月蝕會從雙魚座～處女座的軸線，轉移到水瓶座～獅子座的軸線上，這意味著，獅子座2026年下半年開始，會是人生一個十分重要的轉捩點。特別是在戀情方面，農曆年前後，受到水瓶座日蝕的影響，如果已經有情感對象的獅子座，農曆年階段當心與情感對象有嚴重的衝突，甚至因此分手。

不過，日蝕也可能帶來新的戀情，如果你現在的關係已經不太健康，農曆年前後，你身邊的伴侶會自然的汰舊換新。或許情感不是說改變就能改變，但在下半年，獅子座日蝕也會開啟你新的關係，你會覺得有些關係的轉換是值得的。

若情感關係穩定的獅子座，金錢運也需要注意，農曆年前後，特別是3月份與8月份時，金錢運勢受到月蝕的能量影響，會有預期之外的資金消耗，甚至超過你的負擔能力。8月的日蝕與月蝕分別發生在命宮以及疾厄宮位，容易罹患嚴重的疾病，這個疾病會需要花大量的金錢醫治，如果8月是平安的，也盡量低調，不要與人發生衝突。

需特別注意人身安全，8月也需注意因為一些問題，需要尋求法律途徑解決，不過好消息是，8月的月蝕也會幫助你清理掉一些你不需要承受的業障，如果先前惹上一些官非問題，最遲在2026年8月就會獲得一個結果。

感情運方面，下半年的運勢會比上半年好，木星讓你受到許多人關注，自然桃花也跟著綻放，還是單身的獅子座，在8月會讓你與有好感的人交往，不過這個人可能在農曆年前後就出現了，到了8月才有機會正式交往，至於已經有情感對象的獅子座，下半年木星正式進入獅子座後，會有進入婚姻關係的想法，如果已經結婚，秋季以後會決定買房置產，與心愛的人有穩定的家。

人際關係方面，天王星將在4月4日正式進入獅子座的人際關係宮位，由於天王星是顆叛逆、前衛的行星，許多獅子座在2025年7月7日至2025年的11月8日已經見識到週遭的人際關係有很大的變化，跟過去往來的人際關係有很大的差別。2026年4月4日天王星進入獅子座的人際關係宮位之後，較為年長的獅子座會與年輕的孩子打成一片，某些獅子座則是會交到人格特質很特別的朋友。或是接觸到過去沒接觸過的族群。這些人際關係將會影響你長達6年的時間。

整體而言，2026年獅子座的運勢會漸入佳境，如果還沒準備好即將木星進入命宮的好運，請在2026年上半年趕緊準備好，下半年不論是事業、人生規劃......都會比上半年順利。到了下半年，許多意想不到的好事情會不斷發生，因此好好計劃在2026年的下半年，你想要做些什麼？你希望能實現什麼願望？不要耽溺在悲情中太久，這樣就太對不起即將到來的好能量了。

2026年處女座流運

整體運勢：★1顆星

不論是情感、財富、工作、身體健康，處女座在這些年都吃了不少苦，2026年將是一個重要的蟄伏期，有許多事看似不是很順利，但如果準備得好，2027年即將迎來重要的運程，因此遇到不如意的事件，也要用正面的心態面對，這樣2027年才不會陷入手忙腳亂的狀態。

2026年比較重要的星相事件爲土星在2026年2月14日將正式進入疾厄、生死、財務、遺產、業力相關的宮位，海王星也會在1月26日進入該宮位。其實在2025年5月25日至9月1日這段時間，土星已先進入過這個宮位，（海王星也在這段時間進入，與土星呈現合相），處女座多多少少已經感受到土星與海王星合相在業力宮位時帶來的課業，（特別是土星）。

有些處女座歷經親人生病、離世之苦，有些處女座罹患麻煩的疾病，或是積欠了一大筆債務，也有些處女座面臨官非的問題，土星2026年2月14日會正式進入業力宮位，處女座要面對生命中許多非做不可的課題，像是親人的生老病死、身體罹患麻煩的疾病，負債，以及官非方面的問題，有些處女座會不斷處理親朋好友的後事，這也包括了一些資產的處理。

不過好消息是，2026的上半年，木星在人際關係宮位，不論遭遇什麼樣的麻煩，都會遇到貴人伸出援手給你幫助，面臨種種困難，心中難以適應時，也會有人用一句話、一些溫暖的行動，讓你不會茫然無助，事情會因為遇到貴人得以解決。

下半年，木星進入到玄秘宮位，許多難解的課題，處女座會尋求命理、神秘學，以及心理諮商的方式找尋答案。這些難題不過都是流運所帶來的，請相信這些課業終究會獲得克服，不好的流運也終究會過去。在蟄伏的期間，處女座會獲得生命經驗換來的智慧，會是一份十分美好的禮物。

土星進入業力宮位，也會影響到「性」方面的問題，如果已經有穩定對象的處女座，與情感對象的親密關係會不太協調，也可能發生一些障礙，甚至會有某一方發生肉體出軌的問題，在親密關係上要當心感染疾病。某些處女座與任何陌生人之間的距離需拿捏好，否則容易捲入性騷擾的風波中，因為「性」發生的不愉快會比較多，因此在情慾方面須謹慎，當心遇到意想不到的麻煩。

工作運會是處女座感到比較輕鬆的一個項目，2026年4月4日開始，天王星會正式進入處女座的志業宮位，許多處女座會尋求非典型的工作方式生活，像是遠端辦公，或是接案工作，或許有許多處女座已經開始了這樣的工作方式。

除此之外，也有處女座會踏足過去沒有涉獵過的領域，先從副業開始發展。某些處女座除了正職之外，會多兼任好幾份差，這可能是因為經濟狀況所需，必須將所有能力都展現出來換成生活費，這會使得處女座在職場的表現上看似十分活躍，但之所以會選擇各式各樣的工作方式，或是多兼一些副業的型態，其實都是為了要適應生活上發生的許多變化。

天王星雖然不比木星在志業宮位時來得風光，但絕對會給予處女座各種挑戰，而且這些挑戰都走在時代的尖端，也為處女座鋪陳2027年即將要到來的道路。

2026年的日月蝕會從雙魚座與處女座的軸線上，移至水瓶座與獅子座的軸線上，影響最強烈的部分在於人生規劃以及工作。2026農曆新年時期，會有許多的處女座離開原有的職場，尋求新的工作機會與方式。農曆新年前的日蝕發生在工作宮位，月蝕發生在命宮，因此處女座會在農曆新年前後做出職業生涯十分重大的改變。

2026年8月還有一組日月蝕會發生在心靈與感情宮位上，如果有穩定的情感關係，8月要特別當心和戀人分離，不論是因為不愉快的原因而分手，或是戀人突然從你的生活離去，在8月的時候，處女座對待越是重要的人，情緒管理要越好，否則兩人的關係就很難再破鏡重圓了。

如果是單身的處女座，8月會出現一個你覺得特別的人，他能了解你心中所有的不快樂，在心靈上給予你支持，但對方與你因為身份的緣故，只能將這份情感放在心中，一旦把這份好感說出口，兩人的關係勢必也會跟著結束，因此2026年的戀愛運勢並不那麼理想，有好感的人只能暗戀，難以修成正果。

如果2026年感到苦悶，自9月10日開始，金星會進入處女座的旅遊宮位，多多出門遊覽，對處女座的運勢是加分的。甚至抱著筆記型電腦一邊遠距辦公，一邊旅行，會讓你鬱悶的心情獲得舒展。不過金星10月會與水星同時逆行，如果有計劃要出遠門旅行的處女座，千萬不要選在10月～11月金星逆行時期，很容易遭受到不愉快的對待，或是因為一些不可抗力的因素，受困在某個區域，無法動彈。2026年12月至2027年1月，金星恢復順行，這段時間去旅行，會比較順利。

金錢運方面，由於土星進入財務宮位，一直到2028年，理財最好保守一些，一旦有投機的行動，很容易套牢或慘賠。有些處女座會獲得親人的遺產，但這些資產可能存在著爭議，甚至需要尋求法律途徑裁決。不過，2026年8月開始，金星會在處女座的金錢宮位順行加上逆行待上好一陣子，10月25日至11月14日這段時間，金星逆行回金錢宮位，有一些過去被積欠的資金，在此時終於入帳了，經濟方面會稍微寬裕一些，由於金星會在金錢宮位順行加上逆行待上好幾個月，下半年正財運較佳，都是靠著工作、接案，或是各種兼職所賺來的。因此處女座在下半年請好好把握正財運勢。

整體而言，處女座2026年處在蟄伏期，心情會顯得較為鬱悶，但其實好好留意，會有一些小確幸發生，只是有些關乎人生的問題會壓得你喘不過氣來，注意健康與財務問題，不要做風險太大的事情，到了2027年夏季，運勢將會好轉，在2026年學到的許多人生教訓，會是日後成功的養分。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。